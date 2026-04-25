बेंगलुरु में युवती से धोखेबाजी: प्यार के जाल में फंसाकर किया यौन शोषण, गर्भवती होने पर छोड़कर भागा आरोपी गिरफ्तार

प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: IANS)

बेंगलुरु, 25 अप्रैल: कर्नाटक (Karnataka) की राजधानी बेंगलुरु (Bengaluru) में एक युवती के साथ विश्वासघात और यौन उत्पीड़न (Betrayal and Sexual Harassment) का गंभीर मामला सामने आया है. बताया जा रहा है कि पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जिस पर आरोप है कि उसने एक 18 वर्षीय युवती को प्यार के झांसे में फंसाया, उसका बार-बार यौन शोषण किया और गर्भवती (Pregnant) होने पर उसे बेसहारा छोड़ दिया. इस मामले में पुलिस ने जिस आरोपी की गिरफ्तार किया है, उसकी पहचान हरीश (Harish) के रूप में हुई है. यह भी पढ़ें: UP Shocker: चित्रकूट में सनसनीखेज वारदात, यमुना में नहाते समय चोरी-छिपे वीडियो बनाने से आहत दो किशोरियों ने खाया जहर; हालत नाजुक

नाबालिग होने के दौरान बढ़ाई नजदीकियां

पुलिस के अनुसार, यह मामला तब शुरू हुआ जब पीड़िता प्री-यूनिवर्सिटी (12वीं) की छात्रा थी और नाबालिग थी. आरोपी हरीश ने युवती को घर से कॉलेज तक रोजाना लिफ्ट देने की पेशकश कर उससे दोस्ती की और धीरे-धीरे उसका भरोसा जीत लिया. समय के साथ दोनों के बीच संबंध बन गए और पिछले साल मई में दोनों ने विवाह कर लिया.

शादी के बाद उत्पीड़न और फिर फरार

विवाह के बाद यह जोड़ा दासराहल्ली मेट्रो स्टेशन के पास एक किराए के मकान में रहने लगा. पीड़िता का आरोप है कि इस दौरान हरीश ने उसके साथ लगातार शारीरिक शोषण और दुर्व्यवहार किया. जब युवती चार महीने की गर्भवती हुई, तो आरोपी हरीश उसे बिना बताए अचानक गायब हो गया और उसका कोई सुराग नहीं मिला. यह भी पढ़ें: बिहार के सारण में खूनी संघर्ष: वार्ड पार्षद राजा बाबू ठाकुर की चाकू गोदकर हत्या, तिलक समारोह की खुशियां मातम में बदलीं

नवजात की मौत और कानूनी कार्रवाई

अकेली और परेशान युवती अंततः अपनी मां के घर लौट आई। 12 अप्रैल को उसने एक बच्चे को जन्म दिया, लेकिन स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं के कारण नवजात की कुछ ही समय बाद मृत्यु हो गई. इस दुखद घटना के बाद पीड़िता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसमें हरीश पर धोखाधड़ी, उत्पीड़न और परित्याग (छोड़ देने) के गंभीर आरोप लगाए गए.

पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को ट्रैक किया और उसे गिरफ्तार कर लिया. अधिकारियों ने पुष्टि की है कि मामले की विस्तृत जांच जारी है ताकि घटनाक्रम की पूरी श्रृंखला स्थापित की जा सके और आरोपी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके.