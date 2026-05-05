Karnataka Nurse Death: कर्नाटक में शर्मनाक वारदात, Sex से इनकार करने पर महिला नर्स की बेरहमी से पिटाई, इलाज के दौरान मौत

प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: ANI)

Karnataka Nurse Death: कर्नाटक के हासन जिले के सकलेशपुर तालुक से एक रूहानी को कपा देने वाली घटना सामने आई है. अट्टीहल्ली गांव में एक 35 वर्षीय नर्स, ए.आर. रम्या की एक व्यक्ति द्वारा बेरहमी से पिटाई के बाद मौत हो गई. पुलिस के अनुसार, रम्या ने आरोपी की यौन मांगों को मानने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद उसने उन पर घातक हमला किया. पीड़िता बेंगलुरु में नर्स के रूप में कार्यरत थी और अपनी सास के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए अपने पैतृक गांव आई थी.

Sex से इनकार करने पर जानलेवा हमला

घटनाक्रम के अनुसार, गांव के ही 41 वर्षीय आरोपी चंद्रू ने रम्या को अकेला पाकर उनके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की. जब रम्या ने कड़ा विरोध किया, तो आरोपी हिंसक हो गया. उसने पीड़िता के निजी अंगों पर पूरी ताकत से वार किया, जिससे उन्हें गंभीर आंतरिक चोटें आईं. इस हमले के बाद रम्या की स्थिति अत्यंत नाजुक हो गई थी.

अस्पताल में इलाज के दौरान तोड़ा दम

गंभीर रूप से घायल रम्या को तुरंत हासन जिला अस्पताल ले जाया गया. डॉक्टरों ने उनकी जान बचाने के लिए हर संभव प्रयास किया, लेकिन चोटें इतनी गहरी थीं कि उन्होंने 30 अप्रैल को दम तोड़ दिया. यह घटना तब हुई जब उनका परिवार पहले से ही उनकी सास के निधन के शोक में डूबा हुआ था. रम्या के निधन से उनके बच्चों और परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है.

आरोपी की गिरफ्तारी

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी चंद्रू को गिरफ्तार कर लिया है. प्रारंभिक जांच में पता चला है कि आरोपी और पीड़िता एक-दूसरे को पहले से जानते थे. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या और यौन उत्पीड़न की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है.

सामाजिक आक्रोश

इस जघन्य अपराध ने पूरे कर्नाटक में आक्रोश पैदा कर दिया है. महिला अधिकार संगठनों और स्थानीय नागरिकों ने आरोपी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की है. लोगों का कहना है कि अपने ही गांव और समुदाय के भीतर महिलाओं की सुरक्षा पर उठते ये सवाल बेहद चिंताजनक हैं. स्थानीय प्रशासन ने मामले की फास्ट-ट्रैक जांच का आश्वासन दिया है ताकि पीड़िता के परिवार को जल्द न्याय मिल सके.