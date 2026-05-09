RR vs GT, IPL 2026 52nd Match Key Players To Watch Out: आज राजस्थान रॉयल्स बनाम गुजरात टाइटंस के बीच होगा हाईवोल्टेज मुकाबला, इन स्टार खिलाड़ियों पर रहेंगी सबकी निगाहें

गुजरात टाइटंस बनाम राजस्थान रॉयल्स (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Rajasthan Royals vs Gujarat Titans, TATA Indian Premier League 2026 52nd Match Key Players To Watch: टाटा इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (Indian Premier League 2026) का 52वां मुकाबला आज यानी 9 मई को राजस्थान रॉयल्स बनाम गुजरात टाइटंस (RR vs GT) के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला जयपुर (Jaipur) के सवाई मानसिंह स्टेडियम (Sawai Mansingh Stadium) में भारतीय समयानुसार रात 7:30 बजे से खेला जाएगा. राजस्थान रॉयल्स ने इस सीजन में अब तक 10 मुकाबले खेले हैं, जिसमें 6 मैच में जीत और 4 में हार का सामना किया है. वहीं, गुजरात टाइटंस ने भी 10 मैच खेले हैं, जिसमें 6 में जीत और 4 में हार मिली है. दोनों टीमों की नजर इस मुकाबले को जीतकर अंक तालिका में अपनी स्थिति मजबूत करने पर होगी. ऐसे में दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता है. इस सीजन में राजस्थान रॉयल्स की अगुवाई रियान पराग (Riyan Parag) कर रहे हैं, जबकि गुजरात टाइटंस की कमान शुभमन गिल (Shubman Gill) के कंधों पर है. यह भी पढ़ें: RR vs GT, IPL 2026 52nd Match Stats And Preview: टूर्नामेंट के 52वें मुकाबले में गुजरात टाइटंस को हराकर अपनी स्थिति मजबूत करना चाहेगी राजस्थान रॉयल्स, रोमांचक मुकाबले से पहले जानें स्टैट्स एंड प्रीव्यू

इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के 52वें मैच में राजस्थान रॉयल्स का सामना गुजरात टाइटंस से 9 मई को होगा. रियान पराग की कप्तानी वाली राजस्थान रॉयल्स ने 6 मुकाबले जीते हैं और 4 में हार झेली है. वहीं, शुभमन गिल के नेतृत्व वाली गुजरात टाइटंस ने भी 6 मुकाबले जीते हैं और 4 में हार का सामना किया है. अब दोनों टीमें जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में आमने-सामने होंगी. चलिए इस रोमांचक मुकाबले से जुड़ी जरूरी बातों पर एक नजर डालते हैं.

राजस्थान रॉयल्स बनाम गुजरात टाइटंस हेड टू हेड (RR vs GT Head To Head)

आईपीएल के इतिहास में दोनों टीमों के बीच अब तक कुल 9 मैच खेले गए हैं. इनमें से 6 मुकाबले गुजरात टाइटंस ने जीते हैं, जबकि 3 मैच राजस्थान रॉयल्स ने अपने नाम किए हैं. पिछले मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने गुजरात टाइटंस को 6 रन से हराया था.

इन खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर रहेगी नजरें (RR vs GT Key Players To Watch)

राजस्थान रॉयल्स के लिए वैभव सूर्यवंशी ने पिछले 10 मैचों में 237.64 की स्ट्राइक रेट से 404 रन बनाए हैं. वहीं यशस्वी जायसवाल के बल्ले से पिछले 10 मुकाबलों में 312 रन निकले हैं. गुजरात टाइटंस के लिए साई सुदर्शन ने पिछले 10 मैचों में 158.43 की स्ट्राइक रेट से 385 रन बनाए हैं. गेंदबाजी में जोफ्रा आर्चर ने पिछले 9 मैचों में 15 विकेट झटके हैं, जबकि कगिसो रबाडा ने पिछले 10 मुकाबलों में 16 विकेट अपने नाम किए हैं.

राजस्थान रॉयल्स की टीम पिछले मुकाबले में हार के बाद वापसी करना चाहेगी. बल्लेबाजी में यशस्वी जायसवाल और वैभव सूर्यवंशी टीम को मजबूत शुरुआत दे सकते हैं. मिडिल ऑर्डर में रियान पराग और ध्रुव जुरेल अहम भूमिका निभा सकते हैं. वहीं गेंदबाजी में जोफ्रा आर्चर और रवि बिश्नोई से अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद होगी.

दूसरी तरफ गुजरात टाइटंस की टीम शानदार फॉर्म में नजर आ रही है. टीम ने लगातार 3 मुकाबलों में जीत दर्ज की है. बल्लेबाजी में शुभमन गिल और साई सुदर्शन टीम के लिए अहम होंगे, जबकि मिडिल ऑर्डर में जोस बटलर मैच का रुख बदल सकते हैं. गेंदबाजी में राशिद खान और कगिसो रबाडा टीम को मजबूती देंगे.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (RR vs GT 52nd T20 Match Playing Prediction)

राजस्थान रॉयल्स: यशस्वी जायसवाल, वैभव सूर्यवंशी, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रियान पराग (कप्तान), डोनोवन फरेरा, रविंद्र जडेजा, शुभम दुबे, जोफ्रा आर्चर, रवि बिश्नोई, नांद्रे बर्गर और संदीप शर्मा.

गुजरात टाइटंस: शुभमन गिल (कप्तान), साई सुदर्शन, जोस बटलर (विकेटकीपर), वाशिंगटन सुंदर, निशांत सिंधु, जेसन होल्डर, राशिद खान, अरशद खान, कगिसो रबाडा, मोहम्मद सिराज और मानव सुथार.

नोट: राजस्थान रॉयल्स क्रिकेट टीम बनाम गुजरात टाइटंस क्रिकेट टीम के इस मुकाबले का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.