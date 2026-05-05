Swiss Air LX64: विमान में सोती महिला यात्री से फ्रांसीसी यात्री पर यौन उत्पीड़न का आरोप, 'तुम सोते समय बहुत क्यूट लगती हो; लिखकर छोड़ा नोट

(Photo Credits: IANS)

Swiss Air LX64: स्विस इंटरनेशनल एयर लाइन्स की एक अंतरराष्ट्रीय उड़ान में महिला यात्री के साथ यौन उत्पीड़न का गंभीर मामला सामने आया है. 48 वर्षीय फ्रांसीसी नागरिक, गिलाउम सेबेस्टियन रोजर मैटलर को अमेरिकी संघीय अधिकारियों ने हिरासत में लिया है. आरोप है कि मैटलर ने 28 अप्रैल को ज्यूरिख से मियामी जा रही फ्लाइट LX64 के फर्स्ट-क्लास केबिन में एक सोती हुई महिला यात्री के साथ दुर्व्यवहार किया. सोमवार, 4 मई को हुई सुनवाई के बाद, अभियोजकों ने आरोपी को हिरासत में रखने की मांग की है.

प्रत्यक्षदर्शियों ने दी जानकारी

फ्लोरिडा के दक्षिणी जिले में दर्ज आपराधिक शिकायत के अनुसार, यह घटना यात्रा के बीच में हुई. 29 वर्षीय पीड़िता मैटलर के बगल वाली सीट पर बैठी थी और बातचीत के बाद सो गई थी. चश्मदीदों और विमान के क्रू सदस्यों ने एफबीआई (FBI) को बताया कि उन्होंने मैटलर को महिला को आपत्तिजनक तरीके से छूते हुए देखा. यह भी पढ़े: Chennai Airport Security Alert: चेन्नई एयरपोर्ट पर हड़कंप, एयर अरबिया विमान का इमरजेंसी गेट खोलकर कूदा यात्री, सुरक्षा घेरे में बड़ी चूक

एक यात्री ने बताया कि आरोपी का हाथ महिला के कपड़ों के नीचे जाने की कोशिश कर रहा था. यात्रियों की सूचना पर जब फ्लाइट अटेंडेंट वहां पहुंची, तो उसने आरोपी को गलत हरकत करते हुए रंगे हाथों पकड़ा.

केबिन क्रू की कार्रवाई और आरोपी का नोट

घटना के तुरंत बाद, केबिन क्रू ने मैटलर को बाकी यात्रा के लिए इकोनॉमी सेक्शन में स्थानांतरित कर दिया. हालांकि, मामला तब और बिगड़ गया जब अपना सामान लेने वापस आए मैटलर ने पीड़िता को एक बिजनेस कार्ड देने की कोशिश की. उस कार्ड पर लिखा था, "जब तुम सोती हो, तो बहुत प्यारी/सुंदर दिखती हो."

फ्लाइट अटेंडेंट ने बाद में पीड़िता को जगाकर पूरी घटना की जानकारी दी. महिला, जो आरोपी को बिल्कुल नहीं जानती थी, इस खुलासे के बाद सदमे में आ गई और रोने लगी.

आरोपी का कबूलनामा और कानूनी स्थिति

संघीय अधिकारियों के साथ पूछताछ के दौरान, मैटलर ने पहले आरोपों से इनकार किया. लेकिन जब उसे बताया गया कि अन्य यात्रियों ने उसकी हरकतों का वीडियो बना लिया है, तो उसने महिला को छूने की बात स्वीकार कर ली. उसने अधिकारियों से कहा कि उसे नहीं लगा कि "यह इतनी बड़ी बात थी."

आरोपी ने दावा किया कि उसका इरादा केवल फोन नंबरों का आदान-प्रदान करना था. फिलहाल, मैटलर मियामी के फेडरल डिटेंशन सेंटर में बंद है. उस पर 'एब्यूसिव सेक्सुअल कॉन्टैक्ट' की संघीय धारा के तहत मामला दर्ज किया गया है. इस मामले में आरोपी के वकील की ओर से अब तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है.