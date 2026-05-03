Chennai Airport Security Alert: चेन्नई एयरपोर्ट पर हड़कंप, एयर अरबिया विमान का इमरजेंसी गेट खोलकर कूदा यात्री, सुरक्षा घेरे में बड़ी चूक

Chennai Airport Security Alert: चेन्नई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रविवार, 3 मई की सुबह उस समय अफरा-तफरी मच गई जब एयर अरबिया की उड़ान से एक यात्री ने चलती स्थिति में ही इमरजेंसी गेट खोलकर बाहर छलांग लगा दी. यह घटना विमान के लैंड होने के कुछ देर बाद टैक्सीवे पर हुई. सुरक्षा बलों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए यात्री को हिरासत में ले लिया है. इस घटना के चलते मुख्य रनवे को एहतियातन एक घंटे के लिए बंद करना पड़ा.

टैक्सीवे पर चलती फ्लाइट से लगाई छलांग

अधिकारियों के अनुसार, शारजाह से चेन्नई पहुंची एयर अरबिया की फ्लाइट लैंडिंग के बाद धीरे-धीरे टर्मिनल की ओर बढ़ रही थी. इसी दौरान एक पुरुष यात्री ने अचानक आपातकालीन द्वार (Emergency Door) खोल दिया और बाहर कूद गया. एयरपोर्ट के एक वरिष्ठ अधिकारी ने पुष्टि की कि जब यह घटना हुई, तब विमान गति में था. हालांकि, इस दौरान विमान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा और अन्य सभी यात्री व क्रू सदस्य सुरक्षित हैं. यह भी पढ़े: Indigo Flight Emergency Landing: दिल्ली के IGI एयरपोर्ट पर इंडिगो विमान की इमरजेंसी लैंडिंग, इंजन में खराबी की आशंका, पायलट समेत सभी सुरक्षित

खराब स्वास्थ्य बना कारण?

प्रारंभिक जांच में पता चला है कि यात्री की मानसिक या शारीरिक स्थिति ठीक नहीं थी. अधिकारियों ने बताया कि यात्रा के दौरान उसने दो बार उल्टी होने की शिकायत की थी. माना जा रहा है कि घबराहट या अचानक तबीयत बिगड़ने के कारण उसने यह कदम उठाया. अपुष्ट खबरों के मुताबिक, यात्री तमिलनाडु के पुदुक्कोट्टई जिले का रहने वाला है. पुलिस अब उसकी मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार कर रही है ताकि सही कारणों का पता चल सके.

सुरक्षा व्यवस्था और परिचालन पर असर

घटना के तुरंत बाद पायलट ने ग्राउंड कंट्रोल को सूचित किया, जिसके बाद केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) के जवानों ने यात्री को पकड़ लिया. सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत, हवाई अड्डे के मुख्य रनवे को सुबह 3:23 बजे से 4:23 बजे तक बंद रखा गया. इस दौरान आने वाली अन्य उड़ानों को दूसरे रनवे पर डायवर्ट किया गया. फिलहाल हवाई अड्डे पर परिचालन सामान्य है.

जांच के घेरे में सुरक्षा तंत्र

नागरिक उड्डयन अधिकारियों ने इस मामले की गहन जांच शुरू कर दी है. जांच का मुख्य विषय यह है कि विमान के चलते समय यात्री सुरक्षा तंत्र को दरकिनार कर दरवाजा खोलने में कैसे सफल रहा. विमानन विशेषज्ञों का कहना है कि इस तरह की घटनाएं हवाई सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा साबित हो सकती हैं. स्थानीय पुलिस ने यात्री के खिलाफ विमानन सुरक्षा नियमों के उल्लंघन का मामला दर्ज कर लिया है.