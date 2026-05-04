Assembly Election Results 2026: चुनावों में बीजेपी के शानदार प्रदर्शन के बाद कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे पीएम मोदी; यहां देखें लाइव

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Photo Credits: File Image)

नई दिल्ली, 4 मई: पांच राज्यों—पश्चिम बंगाल (West Bengal), केरल (Kerala), तमिलनाडु (Tamil Nadu), असम (Assam) और पुडुचेरी (Puducherry)—के विधानसभा चुनाव परिणामों (Assembly Election Results) में भारतीय जनता पार्टी (Bharatiya Janata Party) (BJP) के प्रभावशाली प्रदर्शन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) आज पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के लिए तैयार हैं. चुनाव नतीजों के रुझानों में बीजेपी द्वारा पश्चिम बंगाल में ऐतिहासिक बढ़त और असम व पुडुचेरी में अपनी पकड़ मजबूत करने के बाद पार्टी मुख्यालय में उत्सव का माहौल है. प्रधानमंत्री का यह संबोधन सभी प्रमुख डिजिटल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाइव स्ट्रीम किया जा रहा है. यह भी पढ़ें: Assembly Election Results 2026: बंगाल में BJP की ऐतिहासिक बढ़त, तमिलनाडु में थलपति विजय ने रचा इतिहास; केरल में UDF की वापसी

ऐतिहासिक जनादेश के लिए जनता का धन्यवाद

अपने इस विशेष संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पश्चिम बंगाल, असम और पुडुचेरी की जनता के प्रति उनके स्पष्ट जनादेश के लिए आभार व्यक्त करने की संभावना है. पश्चिम बंगाल जैसे राज्य में, जहाँ बीजेपी पहली बार सत्ता के करीब पहुँचती दिख रही है, पीएम मोदी इस उपलब्धि को पार्टी की विचारधारा और कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत की जीत के रूप में रेखांकित कर सकते हैं.

पीएम नरेंद्र मोदी का बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधन — लाइव स्ट्रीमिंग

बीजेपी का भविष्य और आगामी विजन

चुनावी नतीजों के बाद पीएम मोदी का यह भाषण न केवल जीत के जश्न तक सीमित रहेगा, बल्कि इसमें भारतीय जनता पार्टी के भविष्य के विजन और विकास के रोडमैप की झलक भी देखने को मिल सकती है. राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि प्रधानमंत्री इस मंच का उपयोग देश के युवाओं और मतदाताओं के बीच पार्टी के बढ़ते प्रभाव को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए करेंगे.

कार्यकर्ताओं के परिश्रम की सराहना

पार्टी सूत्रों के अनुसार, प्रधानमंत्री विशेष रूप से उन 'कार्यकर्ताओं' की सराहना करेंगे जिन्होंने जमीनी स्तर पर चुनाव प्रचार की कमान संभाली. इन पांच राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बीजेपी की बढ़ती चुनावी साख को देखते हुए, पीएम का यह संबोधन आगामी राष्ट्रीय और क्षेत्रीय चुनौतियों के लिए कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा भरने का कार्य करेगा.