West Bengal Election Results 2026: पश्चिम बंगाल में खिला 'कमल', पीएम मोदी की पहली प्रतिक्रिया-'यह जनशक्ति की जीत है'

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Photo Credits: File Image)

नई दिल्ली/कोलकाता, 4 मई: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 (West Bengal Legislative Assembly Elections 2026) के नतीजों में भारतीय जनता पार्टी (Bharatiya Janata Party) (BJP) की शानदार और निर्णायक जीत स्पष्ट होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने अपनी पहली प्रतिक्रिया दी है. पीएम मोदी (PM Modi) ने सोशल मीडिया (Social Media) प्लेटफॉर्म 'X' पर इस जीत को ऐतिहासिक करार देते हुए घोषणा की कि बंगाल में 'जनशक्ति' की जीत हुई है. उन्होंने इस जनादेश को राज्य के भविष्य के लिए एक नया अध्याय बताया. यह भी पढ़ें: Assembly Election Results 2026: चुनावों में बीजेपी के शानदार प्रदर्शन के बाद कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे पीएम मोदी; यहां देखें लाइव

'बंगाल में खिला कमल'

प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में लिखा, 'पश्चिम बंगाल में कमल खिल गया है.' उन्होंने 2026 के इन चुनाव परिणामों को एक ऐसा मील का पत्थर बताया जिसे हमेशा याद रखा जाएगा. उन्होंने इस भव्य जनादेश के लिए बंगाल की जनता का आभार व्यक्त किया और इसे लोकतंत्र की मजबूती का प्रतीक बताया.

कार्यकर्ताओं के संघर्ष को किया सलाम

पीएम मोदी ने इस जीत का श्रेय जमीन पर काम करने वाले अनगिनत बीजेपी 'कार्यकर्ताओं' को दिया. उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं ने वर्षों तक कठिन संघर्ष और कड़ी मेहनत की है. प्रधानमंत्री ने उनके अटूट समर्पण और विपरीत परिस्थितियों में भी डटे रहने के जज्बे को सलाम किया. यह भी पढ़ें: Assembly Election Results 2026: बंगाल में BJP की ऐतिहासिक बढ़त, तमिलनाडु में थलपति विजय ने रचा इतिहास; केरल में UDF की वापसी

पश्चिम बंगाल में BJP की ऐतिहासिक जीत पर PM नरेंद्र मोदी की पहली प्रतिक्रिया

The Lotus blooms in West Bengal! The 2026 West Bengal Assembly Elections will be remembered forever. People's power has prevailed and BJP's politics of good governance has triumphed. I bow to each and every person of West Bengal. The people have given a spectacular mandate to… — Narendra Modi (@narendramodi) May 4, 2026

विकास और सम्मान का भरोसा

बंगाल की जनता को आश्वस्त करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा सरकार हर वर्ग के सपनों और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध रहेगी. उन्होंने वादा किया कि नई सरकार राज्य के हर नागरिक के लिए अवसर, गरिमा और विकास सुनिश्चित करेगी.

ऐतिहासिक चुनावी आंकड़े

शाम 6 बजे तक के रुझानों और परिणामों के अनुसार, भाजपा 205 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, जो 2021 की 77 सीटों के मुकाबले एक बहुत बड़ी छलांग है. यह पहली बार है जब भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में अपनी सरकार बनाने जा रही है. ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस (TMC), जो पिछले तीन कार्यकाल से सत्ता में थी, इस बार बहुमत के आंकड़े से काफी पीछे रह गई है.