S*x Racket Busted: अरुणाचल प्रदेश में रोइंग के एक रिजॉर्ट में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़; असम की 4 युवतियां बचाई गईं, मालिक समेत कई गिरफ्तार

प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: File Image)

रोइंग, 4 मई: अरुणाचल प्रदेश (Arunachal Pradesh) के लोअर दिबांग घाटी जिले (Dibang Valley District) की पुलिस ने रविवार, 3 मई की रात एक बड़ी कार्रवाई करते हुए रोइंग (Roing) के 'मेका' (Meka) इलाके में चल रहे एक कथित सेक्स रैकेट (S*x Racket) का भंडाफोड़ किया है. एक स्थानीय रिजॉर्ट पर की गई इस अचानक छापेमारी में पुलिस ने असम (Assam) की चार महिलाओं को सुरक्षित निकाला और रिजॉर्ट के मालिक व मैनेजर (Resort Owner and Manager) सहित कई लोगों को गिरफ्तार किया है. यह भी पढ़ें: S*x Racket Busted in Navi Mumbai: स्पा सेंटर की आड़ में चल रहे देह व्यापार गिरोह का भंडाफोड़, 4 थाई नागरिकों समेत 7 महिलाएं बचाई गईं

गुप्त सूचना पर पुलिस की छापेमारी

रोइंग पुलिस स्टेशन की एक विशेष टीम को पिछले कुछ दिनों से उक्त प्रतिष्ठान में अनैतिक गतिविधियों की गोपनीय सूचनाएं और जनता की शिकायतें मिल रही थीं. सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने रविवार रात मेका स्थित 'लेगो रिजॉर्ट' (Lego Resort) पर सरप्राइज रेड की. छापेमारी के दौरान पुलिस ने पाया कि असम के तिनसुकिया क्षेत्र से लाई गई चार महिलाओं को वहां देह व्यापार में धकेला गया था.

थाना प्रभारी तानिया उली ने पुष्टि की कि ऑपरेशन के समय कई व्यक्तियों को आपत्तिजनक स्थिति में पाया गया. पुलिस ने रिजॉर्ट मैनेजर, मालिक और वहां मौजूद ग्राहकों को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया है.

बिना लाइसेंस के चल रहा था रिजॉर्ट

प्रारंभिक जांच से संकेत मिले हैं कि इस रैकेट का जाल अंतर-राज्यीय स्तर पर फैला हुआ है, जहां बाहरी राज्यों से महिलाओं को लाकर स्थानीय ग्राहकों को सेवा दी जा रही थी। जांच में यह भी सामने आया कि 'लेगो रिजॉर्ट' बिना किसी वैध लाइसेंस के अवैध रूप से संचालित हो रहा था। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) और अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम (ITPA) की प्रासंगिक धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है. यह भी पढ़ें: Tanishq Spa Busted: मीरा रोड में 'तनिष्क स्पा' पर पुलिस का छापा; जिस्मफरोशी के रैकेट का भंडाफोड़, 14 महिलाएं बचाई गईं (Watch Video)

सरकार की 'जीरो टॉलरेंस' नीति

अरुणाचल प्रदेश के गृह मंत्री मामा नटुंग ने इस त्वरित कार्रवाई के लिए रिुंगु नगुपोक के नेतृत्व वाली पुलिस टीम की सराहना की है. सोमवार को सोशल मीडिया पर जारी एक बयान में गृह मंत्री ने कहा, "हमारी सरकार सामाजिक बुराइयों और अवैध गतिविधियों के प्रति 'जीरो टॉलरेंस' (शून्य सहनशीलता) की नीति अपनाती है." उन्होंने स्पष्ट किया कि अवैध रूप से चल रहे इस प्रतिष्ठान के खिलाफ कानून के तहत सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी.

पुलिस अब इस नेटवर्क से जुड़े अन्य सहयोगियों की पहचान करने और जिले में ऐसी अवैध गतिविधियों पर पूरी तरह से अंकुश लगाने के लिए जांच का दायरा बढ़ा रही है.