West Bengal Election Results 2026: 'बंगाल में खिला कमल', पीएम मोदी ने सुशासन की जीत बताते हुए जनता और कार्यकर्ताओं का जताया आभार

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Photo Credits: File Image)

West Bengal Election Results 2026: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 (West Bengal Election Results 2026) की मतगणना में भारतीय जनता पार्टी (Bharatiya Janata Party) (BJP) के ऐतिहासिक प्रदर्शन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने सोमवार को अपनी पहली प्रतिक्रिया दी है. पीएम मोदी (PM Modi) ने इस जीत को 'सुशासन की राजनीति' (Politics of Good Governance) की जीत बताते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल (West Bengal) की जनता ने तृणमूल कांग्रेस (Trinamool Congress) के शासन को नकार कर विकास के मार्ग को चुना है. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर अपने संदेश में लिखा कि 'बंगाल में कमल खिल गया है और 2026 के ये चुनाव हमेशा याद रखे जाएंगे.' यह भी पढ़ें: West Bengal Election Results 2026: पश्चिम बंगाल में खिला 'कमल', पीएम मोदी की पहली प्रतिक्रिया-'यह जनशक्ति की जीत है'

कार्यकर्ताओं के संघर्ष को पीएम का नमन

प्रधानमंत्री ने बंगाल में भाजपा की इस बड़ी जीत का श्रेय पार्टी कार्यकर्ताओं (कार्यकर्ताओं) के वर्षों के संघर्ष और अटूट मेहनत को दिया है. उन्होंने कहा कि विपरीत परिस्थितियों और चुनौतियों के बावजूद कार्यकर्ताओं ने जमीन पर रहकर विकास के एजेंडे को लोगों तक पहुँचाया. पीएम मोदी आज शाम भाजपा मुख्यालय में आयोजित विजय उत्सव में भी शामिल होंगे और वहां मौजूद हजारों कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे.

बंगाल की जनता के लिए नई प्रतिबद्धता

पीएम मोदी ने बंगाल के प्रत्येक नागरिक का आभार व्यक्त करते हुए उन्हें आश्वासन दिया कि भाजपा सरकार राज्य के हर वर्ग की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगी. उन्होंने एक ऐसी सरकार देने का वादा किया जो समाज के सभी वर्गों के लिए अवसर और गरिमा सुनिश्चित करेगी. प्रधानमंत्री ने इस जनादेश को "जनशक्ति का प्रदर्शन" करार दिया. यह भी पढ़ें: Assembly Election Results 2026: चुनावों में बीजेपी के शानदार प्रदर्शन के बाद कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे पीएम मोदी; यहां देखें लाइव

PM मोदी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव नतीजों की सराहना की

পশ্চিমবঙ্গে পদ্ম ফুটল ! ২০২৬ সালের পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচন চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। জনশক্তি এবং বিজেপির সুশাসনের রাজনীতি জয়যুক্ত হয়েছে। আমি পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি মানুষের প্রতি প্রণত। জনগণ বিজেপিকে এক অভূতপূর্ব জনাদেশ দিয়েছেন এবং আমি তাঁদের আশ্বস্ত করছি যে আমাদের দল… — Narendra Modi (@narendramodi) May 4, 2026

अमित शाह का 'सोनार बांग्ला' का संकल्प

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी चुनाव परिणामों का स्वागत करते हुए बंगाल को पुनः 'सोनार बांग्ला' बनाने की प्रतिबद्धता दोहराई है. उन्होंने कहा कि भाजपा चैतन्य महाप्रभु, स्वामी विवेकानंद और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसी महान हस्तियों की इस पवित्र भूमि के खोए हुए गौरव को बहाल करने के लिए दिन-रात काम करेगी.

अमित शाह ने तुष्टिकरण की राजनीति की तीखी आलोचना करते हुए कहा कि बंगाल की जनता ने घुसपैठियों और उनके संरक्षकों को कड़ा सबक सिखाया है.

शहीद कार्यकर्ताओं को दी श्रद्धांजलि

गृह मंत्री ने इस ऐतिहासिक जीत को उन अनगिनत कार्यकर्ताओं के बलिदान और शहादत का परिणाम बताया, जिन्होंने राजनीतिक हिंसा के बीच भी केसरिया झंडे को झुकने नहीं दिया. उन्होंने शून्य से बहुमत तक के इस कठिन सफर में जान गंवाने वाले कार्यकर्ताओं और उनके परिवारों के प्रति गहरी संवेदना और सम्मान व्यक्त किया.