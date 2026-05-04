West Bengal Election Results 2026: बीजेपी की ऐतिहासिक जीत पर बोले नितिन नबीन-'बंगाल में पीएम मोदी पर जनता ने जताया भरोसा, राहुल गांधी पर साधा निशाना'

नितिन नबीन (Photo Credits: IANS)

West Bengal Election Results 2026: भारतीय जनता पार्टी (Bharatiya Janata Party) के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में अपनी पहली बड़ी चुनावी सफलता का जश्न मनाते हुए नितिन नबीन (Nitin Nabin) ने सोमवार को पश्चिम बंगाल (West Bengal), असम (Assam) और पुडुचेरी (Puducherry) के मतदाताओं का आभार व्यक्त किया. उन्होंने कहा कि इन राज्यों की जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) के नेतृत्व और नीतियों में अटूट विश्वास जताते हुए निर्णायक जीत सौंपी है. दिल्ली (Delhi) स्थित भाजपा मुख्यालय में समर्थकों को संबोधित करते हुए नबीन ने इस परिणाम को भय की राजनीति पर सुशासन की जीत बताया. यह भी पढ़ें: West Bengal Election Results 2026: पश्चिम बंगाल में खिला 'कमल', पीएम मोदी की पहली प्रतिक्रिया-'यह जनशक्ति की जीत है'

बंगाल की जीत को बताया ऐतिहासिक

नितिन नबीन ने पश्चिम बंगाल में पार्टी के प्रदर्शन को विशेष रूप से महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में सत्ताधारी दल द्वारा भय और आतंक का माहौल बनाया गया था, जिसे मतदाताओं ने पूरी तरह नकार दिया है. नबीन ने कहा कि जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जन्मभूमि पर भाजपा को सेवा का अवसर मिलना पार्टी के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है. उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा शासित राज्यों में अब सत्ता विरोधी लहर (Anti-Incumbency) कोई कारक नहीं रह गई है, क्योंकि जनता बार-बार मोदी सरकार को चुन रही है.

अमित शाह का 'सोनार बांग्ला' का संकल्प

गृह मंत्री अमित शाह ने भी पश्चिम बंगाल के चुनावी नतीजों का स्वागत किया और इस अवसर का उपयोग राज्य को 'सोनार बांग्ला' में बदलने के लिए करने का संकल्प लिया. शाह ने राज्य में तुष्टिकरण की राजनीति की तीखी आलोचना की और कहा कि बंगाल के लोगों ने घुसपैठियों और उनके हमदर्दों को कड़ा सबक सिखाया है. उन्होंने जोर देकर कहा कि इस तरह की राजनीति करने वाले लोग इस सबक को कभी भूल नहीं पाएंगे.

राजनाथ सिंह ने जताया आभार

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी पश्चिम बंगाल, असम और पुडुचेरी के मतदाताओं को भाजपा और उसके सहयोगियों को ऐतिहासिक जनादेश देने के लिए धन्यवाद दिया. उन्होंने एक्स (X) पर एक पोस्ट में कहा कि बंगाल की जनता ने लंबे समय से प्रतीक्षित विकास, सुशासन और पारदर्शी राजनीति के लिए भाजपा को चुना है. उन्होंने इस जीत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जन कल्याणकारी नीतियों और राष्ट्रीय हित के प्रति उनकी प्रतिबद्धता में अटूट विश्वास का प्रमाण बताया. यह भी पढ़ें: Assembly Election Results 2026: बंगाल में BJP की ऐतिहासिक बढ़त, तमिलनाडु में थलपति विजय ने रचा इतिहास; केरल में UDF की वापसी

राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन पर प्रहार

अपने संबोधन के दौरान नितिन नबीन ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भी निशाना साधा. उन्होंने महिला आरक्षण का विरोध करने के लिए राहुल गांधी की आलोचना की और चेतावनी दी कि विपक्षी 'इंडिया' (INDIA) गठबंधन जल्द ही बिखर जाएगा. नबीन ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी के प्रति जनता का स्नेह और विश्वास निरंतर बढ़ा है, जो इन नतीजों से स्पष्ट होता है.