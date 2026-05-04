Tamil Nadu Election Results 2026: थलपति विजय की TVK सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी; DMK और AIADMK पिछड़ीं, देखें विजेताओं की सूची

तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 (Photo Credits: File Images)

चेन्नई, 4 मई: तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 (Tamil Nadu Legislative Assembly Elections 2026) के नतीजों ने राज्य के राजनीतिक परिदृश्य को पूरी तरह से बदल दिया है. भारतीय चुनाव आयोग (Election Commission of India) (ECI) के शाम 4 बजे तक के आंकड़ों के अनुसार, थलपति विजय (Thalapathy Vijay) के नेतृत्व वाली 'तमिझगा वेत्री कड़गम' (Tamizhaga Vetri Kazhagam) (TVK) 107 सीटों पर बढ़त के साथ राज्य की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है. वहीं, सत्ताधारी डीएमके (DMK) 60 सीटों और मुख्य विपक्षी दल एआईएडीएमके (AIADMK) 46 सीटों पर सिमटती नजर आ रही है. यह भी पढ़ें: Tamil Nadu Election Result 2026: तमिलनाडु में विजय की पार्टी TVK के सामने CM स्टालिन भी नहीं टिके, कोलाथुर सीट से मिली करारी हार

दशकों पुराने द्रविड़ वर्चस्व का अंत?

2026 के ये रुझान तमिलनाडु की राजनीति में एक ऐतिहासिक बदलाव का संकेत दे रहे हैं. दशकों से चले आ रहे डीएमके और एआईएडीएमके के द्विध्रुवीय प्रभुत्व को चुनौती देते हुए विजय की टीवीके ने निर्णायक बढ़त हासिल की है. विशेषज्ञों का मानना है कि युवाओं और बदलाव की चाह रखने वाले मतदाताओं ने विजय के "तीसरे विकल्प" को खुले दिल से अपनाया है. यह भी पढ़ें: Tamil Nadu Election Results 2026: अभिनेता से नेता बने जोसेफ विजय की पार्टी TVK का तमिलनाडु में ऐतिहासिक प्रदर्शन, 100 सीटों पर बढ़त के साथ सबको चौंकाया

पार्टीवार स्थिति (शाम 4 बजे तक):

TVK ( टीवीके): 107 सीटें (सबसे बड़ी पार्टी)

107 सीटें (सबसे बड़ी पार्टी) DMK ( डीएमके): 60 सीटें

60 सीटें AIADMK ( एआईएडीएमके): 46 सीटें

46 सीटें कांग्रेस: 05 सीटें

05 सीटें पट्टाली मक्कल काची (PKL): 04 सीटें

विजेताओं और प्रमुख उम्मीदवारों की सूची

जैसे-जैसे चुनाव आयोग अंतिम परिणाम घोषित कर रहा है, प्रमुख निर्वाचन क्षेत्रों से रुझान साफ हो रहे हैं। यहाँ कुछ प्रमुख सीटों की स्थिति दी गई है:

क्र.सं. निर्वाचन क्षेत्र विजेता/बढ़त पार्टी 1 अन्ना नगर वी. के. रामकुमार TVK 2 कुन्नूर एम. राजू DMK 3 गुडलूर (SC) द्रविड़मणि एम. DMK 4 मेलूर पी विश्वनाथन INC (कांग्रेस) 5 तंजावुर आर. विजयसरवनन TVK 6 वालपराई (SC) कुट्टी उर्फ ​​सुधाकर ए. DMK

(नोट: निर्वाचन आयोग द्वारा अंतिम घोषणा के साथ इस सूची को अपडेट किया जाएगा।)

बहुमत की ओर बढ़ता 'विजय' रथ

तमिलनाडु की 234 विधानसभा सीटों में बहुमत के लिए 118 का आंकड़ा आवश्यक है. वर्तमान रुझान दर्शाते हैं कि टीवीके अकेले इस आंकड़े के करीब है. यह मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है. राज्य में 23 अप्रैल को एक ही चरण में मतदान हुआ था, और अब अंतिम दौर की ईवीएम गिनती जारी है.

अंतिम परिणाम आज देर शाम तक स्पष्ट होने की उम्मीद है, जिससे यह तय हो जाएगा कि क्या थलपति विजय तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री के रूप में बागडोर संभालेंगे.