Tamil Nadu Election Results 2026: अभिनेता से नेता बने जोसेफ विजय की पार्टी TVK का तमिलनाडु में ऐतिहासिक प्रदर्शन, 100 सीटों पर बढ़त के साथ सबको चौंकाया

Vijay

Tamil Nadu Election Results 2026: तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 की मतगणना के शुरुआती रुझानों ने राज्य की राजनीति में बड़े उलटफेर के संकेत दिए हैं. अभिनेता से राजनेता बने जोसेफ विजय की पार्टी 'तमिलगा वेत्री कड़गम' (TVK) ने अपने पहले ही चुनावी मुकाबले में शानदार प्रदर्शन करते हुए 100 सीटों पर बढ़त बना ली है. चुनाव आयोग के ताजा आंकड़ों के अनुसार, मुख्य विपक्षी दल AIADMK 68 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि सत्ताधारी DMK गठबंधन को रुझानों में भारी नुकसान होता दिख रहा है.

'विजय' की लहर में दिग्गजों की सीट फंसी

राज्य की 234 विधानसभा सीटों के लिए हो रही मतगणना में TVK की बढ़त ने राजनीतिक विश्लेषकों को हैरान कर दिया है. खुद विजय तिरुचिरापल्ली ईस्ट सीट से अच्छे अंतर से आगे चल रहे हैं. सबसे बड़ी बात यह है कि चेन्नई और उसके आसपास के इलाकों, जो पारंपरिक रूप से DMK का गढ़ माने जाते थे, वहां भी TVK के उम्मीदवार कड़ी टक्कर दे रहे हैं. कई राउंड की गिनती के बाद TVK का 100 सीटों का आंकड़ा पार करना राज्य में 'तीसरे विकल्प' की मजबूती को दर्शाता है. यह भी पढ़े: असम चुनाव परिणाम 2026: शुरुआती रुझानों में बीजेपी की बढ़त, क्या फिर मुख्यमंत्री बनेंगे हिमंत बिस्वा सरमा?

AIADMK दूसरे स्थान पर, DMK को झटका

रुझानों में AIADMK फिलहाल 68 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर बनी हुई है. पूर्व मुख्यमंत्री एडप्पादी के. पलानीस्वामी अपनी सीट पर बढ़त बनाए हुए हैं, लेकिन उनकी पार्टी के कई पूर्व मंत्री पीछे चल रहे हैं. वहीं, मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के नेतृत्व वाली सत्ताधारी पार्टी DMK के लिए शुरुआती आंकड़े निराशाजनक हैं. एंटी-इंकंबेंसी (सत्ता विरोधी लहर) और विजय की नई राजनीति का असर DMK के वोट बैंक पर साफ देखा जा रहा है.

क्या टूटेगा द्रविड़ राजनीति का वर्चस्व?

तमिलनाडु में दशकों से द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK) और ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (AIADMK) का ही शासन रहा है. अगर ये रुझान अंतिम नतीजों में बदलते हैं, तो विजय राज्य के तीसरे ऐसे फिल्म स्टार होंगे जो सीधे सत्ता की कुर्सी के करीब पहुंचेंगे. इससे पहले एम.जी. रामचंद्रन और जे. जयललिता ने फिल्मी पर्दे से निकलकर राज्य की सत्ता संभाली थी.

मतगणना और सुरक्षा के इंतजाम

आज सुबह 8 बजे से राज्य के 62 मतगणना केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा के बीच वोटों की गिनती शुरू हुई थी. सुरक्षा के लिए 1.25 लाख से अधिक पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है. चुनाव आयोग के अनुसार, दोपहर 2 बजे तक काफी हद तक तस्वीर साफ हो जाएगी कि तमिलनाडु की कमान किसके हाथ में होगी. बहुमत के लिए 118 सीटों की जरूरत है और TVK फिलहाल इस जादुई आंकड़े के काफी करीब नजर आ रही है.

अब तक के बड़े रुझान:

TVK (विजय): 100+ सीटें.

AIADMK: 68 सीटें.

DMK+: 45 सीटें.

BJP व अन्य: 21 सीटें.

(ये शुरुआती रुझान हैं. अंतिम परिणाम चुनाव आयोग की आधिकारिक घोषणा के बाद ही स्पष्ट होंगे.)