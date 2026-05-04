असम चुनाव परिणाम 2026: शुरुआती रुझानों में बीजेपी की बढ़त, क्या फिर मुख्यमंत्री बनेंगे हिमंत बिस्वा सरमा?

Hemant Vishav Sharma

Assam Election Results 2026: असम की 126 विधानसभा सीटों के लिए आज सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो गई है. शुरुआती रुझानों में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन ने अच्छी बढ़त बना ली है. ताजा आंकड़ों के अनुसार, बीजेपी कई महत्वपूर्ण सीटों पर आगे चल रही है, जबकि विपक्षी कांग्रेस गठबंधन अभी पीछे नजर आ रहा है. इन रुझानों ने राज्य में एक बार फिर हिमंत बिस्वा सरमा के नेतृत्व वाली सरकार की वापसी के संकेत दे दिए हैं.

शुरुआती रुझानों का गणित

मतगणना के पहले दो घंटों में बीजेपी गठबंधन 80 से अधिक सीटों पर बढ़त बनाए हुए है. वहीं कांग्रेस के नेतृत्व वाला गठबंधन 30-35 सीटों के आसपास सिमटता दिख रहा है. जालुकबारी सीट से खुद मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा (Hemant Vishav Sharma) भारी मतों से आगे चल रहे हैं. उनके अलावा राज्य सरकार के कई अन्य वरिष्ठ मंत्री भी अपनी-अपनी सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं. यह भी पढ़े: Assembly By Election Results 2026: गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, नागालैंड और त्रिपुरा समेत 7 सीटों पर उपचुनाव की मतगणना, अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा समेत कई दिग्गजों की साख दांव पर

हिमंत बिस्वा सरमा के लिए फिर खुलेगा रास्ता?

यदि ये रुझान अंतिम नतीजों में तब्दील होते हैं, तो हिमंत बिस्वा सरमा का दोबारा मुख्यमंत्री बनना लगभग तय माना जा रहा है. 2021 में सत्ता संभालने के बाद से सरमा ने राज्य में बुनियादी ढांचे, कानून-व्यवस्था और विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं (जैसे 'ओरुनोदोई') के माध्यम से अपनी मजबूत पकड़ बनाई है. राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि पार्टी आलाकमान उनके प्रदर्शन को देखते हुए दोबारा उन्हीं पर भरोसा जताएगा.

चुनाव के मुख्य मुद्दे

इस बार का चुनाव विकास, पहचान और सुरक्षा के मुद्दों पर केंद्रित रहा है. बीजेपी ने जहां 'डबल इंजन' सरकार के फायदों और विकास कार्यों को भुनाया है, वहीं विपक्ष ने बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश की थी. हालांकि, शुरुआती रुझान बताते हैं कि जनता ने विकास और स्थिरता के पक्ष में मतदान किया है.

सुरक्षा के कड़े इंतजाम

मतगणना केंद्रों पर सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं. राज्य के 35 जिलों में बनाए गए 40 मतगणना केंद्रों पर अर्धसैनिक बलों और राज्य पुलिस की तैनाती की गई है. चुनाव आयोग के अनुसार, दोपहर तक अधिकांश सीटों पर तस्वीर पूरी तरह साफ होने की उम्मीद है.