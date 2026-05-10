Vijay Takes Oath as Tamil Nadu CM: तमिलनाडु की कमान आज से विजय के हाथों में, बने प्रदेश के नए मुख्यमंत्री; राज्यपाल आर्लेकर ने दिलाई सीएम पद की शपथ; देखें VIDEO

Vijay Takes Oath as Tamil Nadu CM: तमिलनाडु की राजनीति में आज एक ऐतिहासिक बदलाव देखा गया. तमिलगा वेत्री कड़गम (TVK) के अध्यक्ष और लोकप्रिय अभिनेता सी. जोसेफ विजय ने रविवार सुबह 10 बजे तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली. चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित एक भव्य समारोह में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई. इस दौरान स्टेडियम में हजारों समर्थकों का हुजूम उमड़ा और कई दिग्गज राजनेता इस पल के गवाह बने.

गठबंधन और सीटों का गणित

2026 के विधानसभा चुनावों में किसी भी एक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था. 234 सदस्यीय विधानसभा में बहुमत के लिए 118 सीटों की आवश्यकता थी. विजय की पार्टी TVK सबसे बड़े दल के रूप में उभरी, जिसे सरकार बनाने के लिए अन्य दलों का साथ मिला. यह भी पढ़े: Suvendu Adhikari Bangal New CM: बंगाल में नए युग की शुरुआत, सुवेंदु अधिकारी ने ली मुख्यमंत्री पद की शपथ, PM मोदी सहित ये नेता रहे मौजूद; यहां देखें VIDEO

तमिलनाडु की कमान आज से विजय के हाथों में

#WATCH | Chennai: Tamilaga Vettri Kazhagam (TVK) Chief C Joseph Vijay takes oath as the Chief Minister of Tamil Nadu. pic.twitter.com/8yGuYEAkfj — ANI (@ANI) May 10, 2026

विजय के नेतृत्व वाली सरकार को कांग्रेस (INC), भाकपा (CPI), माकपा (CPI-M), वीसीके (VCK) और आईयूएमएल (IUML) ने अपना समर्थन दिया है. इस गठबंधन के पास अब कुल 120 विधायकों का समर्थन है, जो बहुमत के आंकड़े से दो अधिक है. राज्यपाल ने विजय को 13 मई तक विधानसभा के पटल पर अपना बहुमत साबित करने का निर्देश दिया है.

टीवीके (TVK) पार्टी का सफर

विजय ने अपनी राजनीतिक पारी की आधिकारिक शुरुआत फरवरी 2024 में 'तमिलगा वेत्री कड़गम' (TVK) के गठन के साथ की थी. पार्टी की स्थापना के समय ही विजय ने स्पष्ट कर दिया था कि उनका लक्ष्य राज्य में एक पारदर्शी और जन-हितैषी प्रशासन देना है. फिल्म जगत से राजनीति में आने का उनका फैसला राज्य के महान नेताओं जैसे एमजीआर और जयललिता की याद दिलाता है. मात्र दो साल के भीतर अपनी पार्टी को सत्ता के शिखर तक पहुँचाना विजय की बड़ी राजनीतिक उपलब्धि मानी जा रही है.

शपथ ग्रहण की मुख्य बातें

शपथ ग्रहण समारोह के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे. समारोह में लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी समेत विपक्षी गठबंधन के कई बड़े नेताओं ने शिरकत की. राज्यपाल ने औपचारिक रूप से विजय को सरकार बनाने का निमंत्रण कल राजभवन में समर्थन पत्र सौंपने के बाद दिया था.

राजनीतिक विश्लेषकों की राय

जानकारों का मानना है कि विजय का मुख्यमंत्री बनना तमिलनाडु में दशकों से चले आ रहे द्रमुक (DMK) और अन्नाद्रमुक (AIADMK) के द्विध्रुवीय वर्चस्व को चुनौती देने जैसा है. भ्रष्टाचार मुक्त शासन और युवाओं के लिए रोजगार जैसे वादों ने विजय को चुनाव में बढ़त दिलाने में मदद की. अब सबकी नजरें 13 मई को होने वाले फ्लोर टेस्ट पर टिकी हैं, जहां विजय अपनी सरकार का पहला शक्ति प्रदर्शन करेंगे.