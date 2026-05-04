Karnataka: सलेशपुर में नर्स की दर्दनाक मौत; यौन संबंध से इनकार करने पर आरोपी ने प्राइवेट पार्ट पर मारी लात

प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: File Image)

हसन (कर्नाटक), 4 मई: कर्नाटक (Karnataka) के हसन जिले (Hassan District) के सलेशपुर तालुका (Sakleshpur Taluk) स्थित अत्तिहल्ली गांव से एक रूह कंपा देने वाली घटना सामने आई है. यहाँ बेंगलुरु (Bengaluru) में नर्स (Nurse) के रूप में कार्यरत 35 वर्षीय ए.आर. रम्या (A.R. Ramya) की एक व्यक्ति द्वारा किए गए हमले में जान चली गई. पुलिस के अनुसार, यह हमला तब हुआ जब रम्या ने आरोपी के यौन प्रस्ताव (Sexual Proposition) को ठुकरा दिया था. यह भी पढ़ें: Karnataka Shocker: कर्नाटक में अमेरिकी महिला पर्यटक से दुष्कर्म, मडिकेरी के होमस्टे में हुई वारदात; पुलिस ने दो आरोपियों को किया गिरफ्तार

शोक सभा में शामिल होने आई थी गांव

रम्या, जो कि एक विधवा थीं और बेंगलुरु में रहती थीं, 28 अप्रैल को अपनी सास के अंतिम संस्कार और शोक सभा में शामिल होने के लिए अपने पैतृक गांव अत्तिहल्ली आई थीं. उन्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि अपने परिवार के बीच उनकी यह यात्रा उनके जीवन की अंतिम यात्रा साबित होगी.

यौन उत्पीड़न का विरोध करने पर जानलेवा हमला

पुलिस जांच के अनुसार, गांव के ही 41 वर्षीय चंद्रू नामक व्यक्ति ने रम्या से जबरन यौन संबंध बनाने की मांग की. जब रम्या ने पूरी दृढ़ता के साथ उसका विरोध किया, तो आरोपी ने गुस्से में आकर उनके गुप्तांग (genitals) पर पूरी ताकत से लात मार दी. इस बर्बर हमले के कारण रम्या को गंभीर आंतरिक चोटें आईं और उनकी स्थिति नाजुक हो गई. यह भी पढ़ें: Karnataka Shocker: लेक्चरर से नाम जोड़े जाने और मानसिक प्रताड़ना से तंग आकर आयुर्वेद छात्रा ने की आत्महत्या

इलाज के दौरान तोड़ा दम

गंभीर रूप से घायल रम्या को तुरंत हसन जिला अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उन्हें बचाने की पूरी कोशिश की. हालांकि, दो दिनों तक जीवन और मौत के बीच जंग लड़ने के बाद, 30 अप्रैल को उन्होंने दम तोड़ दिया. रम्या की मृत्यु से उनका परिवार गहरे सदमे में है, जो पहले से ही उनकी सास के निधन का शोक मना रहा था.

आरोपी गिरफ्तार, जनता में आक्रोश

पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी चंद्रू को गिरफ्तार कर लिया है. प्रारंभिक जांच में पता चला है कि पीड़ित और आरोपी एक-दूसरे को पहले से जानते थे. इस घटना ने एक बार फिर समाज में महिलाओं की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. पूरे कर्नाटक में इस घटना को लेकर व्यापक आक्रोश है और महिला अधिकार समूहों ने आरोपी के लिए सख्त से सख्त सजा की मांग की है.