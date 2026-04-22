Karnataka Shocker: कर्नाटक में अमेरिकी महिला पर्यटक से दुष्कर्म, मडिकेरी के होमस्टे में हुई वारदात; पुलिस ने दो आरोपियों को किया गिरफ्तार

प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: IANS)

मडिकेरी: कर्नाटक (Karnataka) के मडिकेरी जिले (Madikeri District) से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहाँ एक अमेरिकी महिला पर्यटक के साथ यौन उत्पीड़न (Sexual Assault) किया गया. यह घटना पोन्नमपेट तालुक (Ponnampet Taluk) के कुट्टा गाँव (Kutta Village) स्थित एक निजी होमस्टे में घटित हुई. कर्नाटक के गृह मंत्री जी. परमेश्वर (Karnataka Home Minister G. Parameshwara) ने बुधवार को इस घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि मामले को रफा-दफा करने की कोशिश की गई थी, जिसे पुलिस की सतर्कता ने विफल कर दिया. पुलिस ने इस संबंध में मुख्य आरोपी और होमस्टे के मालिक को हिरासत में ले लिया है. यह भी पढ़ें: Karnataka Shocker: लेक्चरर से नाम जोड़े जाने और मानसिक प्रताड़ना से तंग आकर आयुर्वेद छात्रा ने की आत्महत्या

वारदात का विवरण और गिरफ्तारियां

पुलिस सूत्रों के अनुसार, अमेरिकी महिला 19 अप्रैल को 'देवी विला' नाम के होमस्टे में रुकी थी. आरोप है कि वहीं पर झारखंड के मूल निवासी वृजेश कुमार ने महिला का यौन उत्पीड़न किया.

शिकायत मिलने के बाद कुट्टा पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया और त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी वृजेश कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया. इसी मामले में लापरवाही और सबूत छिपाने के आरोपों के तहत होमस्टे के मालिक विशाल को भी पुलिस ने हिरासत में लिया है. फिलहाल, पुलिस घटनाक्रम की विस्तृत जांच कर रही है.

मामले को दबाने की कोशिश हुई नाकाम

राज्य के गृह मंत्री जी. परमेश्वर ने मीडिया से बात करते हुए कहा, 'जैसे ही मामला संज्ञान में आया, पुलिस ने तुरंत आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। कानून के मुताबिक आगे की कार्रवाई की जाएगी.' उन्होंने यह भी खुलासा किया कि घटना के बाद इसे छिपाने के प्रयास किए गए थे, लेकिन पुलिस ने समय रहते जानकारी जुटाकर आरोपियों को धर दबोचा.

मंत्री ने जोर देकर कहा कि होमस्टे चलाने वाले सभी संचालकों के पास वैध लाइसेंस होना अनिवार्य है और उन्हें सरकार द्वारा निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) का पालन करना होगा. उन्होंने चेतावनी दी कि नियमों का उल्लंघन करने वाले संस्थानों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. यह भी पढ़ें: Bengluru Shocker: रात की ट्रेन पकड़ते...चोरी करते, फिर फरार हो जाते; जिम ट्रेनर गर्लफ्रेंड प्रोफेशनल तरीके से करती थी मदद; सभी आरोपी गिरफ्तार

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर छवि का सवाल

गृह मंत्री ने इस घटना पर दुख जताते हुए कहा कि ऐसी घटनाएं समाज और राज्य के लिए अच्छा संदेश नहीं देतीं. उन्होंने कहा, 'जब किसी विदेशी नागरिक के साथ ऐसा व्यवहार होता है, तो यह हमारे समाज और देश की छवि को प्रभावित करता है। इसीलिए सख्त कार्रवाई आवश्यक है.'

गौरतलब है कि कर्नाटक में पर्यटकों की सुरक्षा को लेकर पहले भी सवाल उठते रहे हैं. मार्च 2023 में हंपी क्षेत्र में भी विदेशी पर्यटकों के साथ इसी तरह की जघन्य वारदात हुई थी, जिसमें अदालत ने हाल ही में तीन दोषियों को मृत्युदंड की सजा सुनाई है.