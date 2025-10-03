Bengluru Shocker: रात की ट्रेन पकड़ते...चोरी करते, फिर फरार हो जाते; जिम ट्रेनर गर्लफ्रेंड प्रोफेशनल तरीके से करती थी मदद; सभी आरोपी गिरफ्तार

(प्रतिकात्मक तस्वीर)

Karnataka Burglary News: कर्नाटक के डोड्डाबल्लापुर (Doddaballapur Burglary News) में पुलिस ने एक महिला जिम ट्रेनर समेत चार लोगों के एक गिरोह को गिरफ्तार (Female Gym Trainer Arrest) किया है. इस गिरोह ने हाल ही में एक बंद घर में घुसकर ₹8 लाख (करीब ₹800,000) की संपत्ति चुरा ली थी. गिरफ्तार आरोपियों में 22 वर्षीय पुरुषोत्तम एम, उसकी गर्लफ्रेंड 24 वर्षीय सौभाग्या बीएच उर्फ ​​लता, 20 वर्षीय दर्शन उर्फ ​​सत्या और 24 वर्षीय चंद्रू शामिल हैं. ये सभी हाल ही में तुमकुर में चोरी के मामलों से रिहा हुए हैं.

पुलिस ने ऐसे किया खुलासा

पुलिस (Karnataka Police) ने बताया कि तीनों बदमाश रात में रेलवे ट्रैक के पास के घरों को निशाना बनाते थे. वे किसी स्टेशन पर ट्रेन से उतरते, अपने मोबाइल फोन बंद कर देते, पटरियों के किनारे-किनारे चलते और अपनी चप्पलें लगभग एक किलोमीटर दूर छोड़ देते. फिर वे घरों में घुसकर सामान चुराते और 10 मिनट के अंदर ट्रेन पकड़ने के लिए पटरियों पर वापस आ जाते. इस दौरान, सौभाग्य ने उन्हें चोरी (Karnataka Theft Gang Arrest) की संपत्ति बेचने, घर किराए पर लेने और जमानत के लिए वकील ढूंढने में मदद की.

17 सितंबर की रात, नवविवाहित जोड़े के घर से सोने के गहने, चांदी की पायल और एयरपॉड्स समेत ₹8 लाख की संपत्ति चुराने के बाद, पुलिस ने कुडलू के फ्लैट से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और चोरी का सामान बरामद कर लिया.

सभी चारों आरोपी गिरफ्तार

पुलिस के अनुसार, पुरुषोत्तम पहले से ही आपराधिक गतिविधियों में शामिल है और किशोरावस्था में हत्या के एक मामले में शामिल रहा है. दर्शन बीबीए की पढ़ाई छोड़ चुका है और कई मामलों में आरोपी है, जबकि चंद्रू स्कूल छोड़ चुका है और एक गैराज में काम करता है. गिरोह ने हुबली, धारवाड़, तुमकुर, बेंगलुरु और तेलंगाना में भी अपराध किए हैं.

सौभाग्य को एक आश्रय गृह भेज दिया गया था, लेकिन उसने आरोप लगाया कि पुलिस ने उसका यौन उत्पीड़न किया और उसके सोने के गहने जब्त कर लिए, जिसका जांच के दौरान खंडन किया गया.