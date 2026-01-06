Ranu Mondal Viral Video: सड़क पर ‘तेरी मेरी कहानी’ सॉन्ग गाती दिखीं रानू मंडल, ऐसा रहा है उनका रेलवे स्टेशन से बॉलीवुड और फिर गुमनामी तक का सफर

रानू मंडल (Photo Credits: Instagram)

Ranu Mondal Viral Video: रानू मंडल (Ranu Mondal) एक ऐसा नाम है जो रातों-रात सोशल मीडिया (Social Media) की ताकत से अर्श से फर्श तक पहुंच गईं. पश्चिम बंगाल (West Bengal) के राणाघाट रेलवे स्टेशन (Ranaghat Railway Station) पर लता मंगेशकर का प्रसिद्ध गाना ‘एक प्यार का नगमा है' गाकर मशहूर हुई रानू मंडल की कहानी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है. रानू मंडल की जब ग्लैमर इंडस्ट्री में हुई तब लोगों ने उनकी आवाज को काफी पसंद किया और उन्हें अपने दिल में जगह दी. हालांकि कुछ समय बाद रानू मंडल अचानक से गायब हो गईं और गुमनामी में जीने को मजबूर हो गईं. इन दिनों रानू मंडल का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें सड़क पर बदहाल हालात में नजर आ रहीं रानू मंडल तेरी मेरी कहानी सॉन्ग गाती दिख रही हैं.

दरअसल, गुमनामी में जीने को मजबूर रानू मंडल सड़क पर बदहाल अवस्था में दिखाई दे रही हैं. इस दौरान एक शख्स उनके पास आता है और उनसे तेरी मेरी कहानी गाना गाने की गुजारिश करता है, जिसके बाद रानू मंडल सुरीली आवाज में इस गाने को गाती हैं. यह भी पढ़ें: Ranu Mandal: सोशल मीडिया सनसनी रानू मंडल एक बार फिर गुनगुनाने को हैं तैयार, दीपिका चिखलिया की फिल्म गाएंगी गाना

सड़क पर तेरी मेरी कहानी सॉन्ग गाती दिखीं रानू मंडल

रातों-रात कैसे बनीं स्टार?

साल 2019 में अतींद्र चक्रवर्ती नाम के एक युवक ने रानू मंडल का गाना गाते हुए एक वीडियो रिकॉर्ड किया और उसे फेसबुक पर शेयर कर दिया. रानू की सुरीली आवाज और लता मंगेशकर जैसे गायन शैली ने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया. कुछ ही दिनों में उन्हें पूरे देश में पहचान मिल गई.

बॉलीवुड में ब्रेक

रानू की आवाज से प्रभावित होकर मशहूर संगीतकार हिमेश रेशमिया ने उन्हें अपनी फिल्म 'हैप्पी हार्डी एंड हीर' में गाने का मौका दिया. उन्होंने ‘तेरी मेरी कहानी’ गाना गाया, जो जबरदस्त हिट रहा. इसके बाद उन्होंने 'आशिकी में तेरी' जैसे कुछ और गानों को भी अपनी आवाज दी. यह भी पढ़ें: रानू मंडल के Viral फोटो की सच्चाई आई सामने, देखें मेकअप का असली Video

विवाद और व्यवहार पर चर्चा

प्रसिद्धि के साथ-साथ रानू मंडल कई विवादों में भी रहीं. उनके कुछ वीडियो वायरल हुए जिसमें वे अपने फैन्स और मीडिया के साथ कथित तौर पर रुखा व्यवहार करती नजर आईं. एक फैशन शो के दौरान उनके भारी मेकअप (Heavy Makeup) की तस्वीर सोशल मीडिया पर मीम्स (Memes) का कारण बनी. आलोचकों का मानना है कि अचानक मिली शोहरत को रानू संभाल नहीं पाईं, जिससे उनकी लोकप्रियता में गिरावट आने लगी.

वर्तमान स्थिति

बॉलीवुड में कुछ समय सक्रिय रहने के बाद रानू मंडल के पास काम की कमी हो गई. रिपोर्ट्स के अनुसार, वे अब वापस अपने पुराने घर राणाघाट (पश्चिम बंगाल) में रह रही हैं. हालांकि, वे अब भी यूट्यूबर्स और कंटेंट क्रिएटर्स के साथ वीडियो में नजर आती रहती हैं, लेकिन बॉलीवुड के बड़े पर्दे से वे फिलहाल दूर हैं.