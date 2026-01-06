‘हमने एक-दूसरे से बात की’: अलग-अलग प्रार्थना सभाओं पर Hema Malini ने तोड़ी चुप्पी; परिवार में अनबन की खबरों को बताया गलत

हेमा मालिनी और धर्मेंद्र (Photo Credits: X)

मुंबई: बॉलीवुड के 'ही-मैन' कहे जाने वाले दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र (Dharmendra) के निधन के बाद से ही देओल परिवार (Deol Family) के बीच मतभेदों की खबरें सुर्खियों में थीं. अब दिवंगत अभिनेता की पत्नी, दिग्गज एक्ट्रेस और सांसद हेमा मालिनी (Hema Malini) ने इन अफवाहों पर विराम लगा दिया है.उन्होंने यह साफ करने के लिए बात की है कि उनके पति लेजेंडरी एक्टर धर्मेंद्र की मौत के बाद कई प्रार्थना सभाएं क्यों आयोजित की गईं, जिससे परिवार में मनमुटाव की अफवाहों पर विराम लग गया. धर्मेंद्र का निधन 24 नवंबर 2025 को 89 वर्ष की आयु में हुआ था। उनके अंतिम संस्कार के बाद परिवार के दो अलग-अलग पक्षों द्वारा प्रार्थना सभाएं आयोजित करने पर सोशल मीडिया पर काफी चर्चा हो रही थी. यह भी पढ़ें: Dharmendra 90th Birth Anniversary: हेमा मालिनी का हृदयस्पर्शी पोस्ट, निधन के बाद पहली प्रतिक्रिया

अनबन की खबरों पर हेमा मालिनी का जवाब

धर्मेंद्र के निधन के बाद उनकी पहली पत्नी प्रकाश कौर और उनके बेटों—सनी देओल और बॉबी देओल—ने मुंबई में एक प्रार्थना सभा आयोजित की थी. इस सभा में हेमा मालिनी और उनकी बेटियां, ईशा और अहाना देओल शामिल नहीं हुई थीं.

इस पर उठ रहे सवालों का जवाब देते हुए हेमा मालिनी ने एक साक्षात्कार में कहा, ‘यह हमारे घर का निजी मामला है.’ उन्होंने स्पष्ट किया कि परिवार के बीच बातचीत हुई थी और सब कुछ आपसी समझ से तय किया गया था.

क्यों आयोजित की गईं कई प्रार्थना सभाएं?

हेमा मालिनी ने अलग-अलग स्थानों पर शोक सभाएं रखने के पीछे तार्किक कारण बताए. उन्होंने कहा:

मुंबई: ‘मैंने अपने घर पर एक प्रार्थना सभा रखी क्योंकि मेरा अपना एक अलग मित्र और परिचित वर्ग है.’

'चूंकि मैं राजनीति में सक्रिय हूं, इसलिए दिल्ली में मेरे राजनीतिक मित्रों और सहयोगियों के लिए वहां सभा करना जरूरी था.'

‘चूंकि मैं राजनीति में सक्रिय हूं, इसलिए दिल्ली में मेरे राजनीतिक मित्रों और सहयोगियों के लिए वहां सभा करना जरूरी था.’ मथुरा: ‘मथुरा मेरा संसदीय क्षेत्र है और वहां के लोग धर्मेंद्र जी से बेहद प्यार करते हैं, इसलिए वहां भी एक कार्यक्रम रखा गया.

हेमा ने संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि वे अपने फैसले से खुश हैं और उन्होंने वही किया जो उन्हें सही लगा. यह भी पढ़ें: Dharmendra Dies: मशहूर अभिनेता धर्मेंद्र का 89 वर्ष की उम्र में मुंबई में निधन; अंतिम विदाई देने अमिताभ बच्चन समेत कई दिग्गज विले पार्ले श्मशान भूमि पहुंचे; VIDEO

धर्मेंद्र की अंतिम विदाई और आखिरी फिल्म

धर्मेंद्र का निधन जुहू स्थित उनके निवास पर हुआ था. उनके अंतिम संस्कार में सलमान खान, शाहरुख खान, संजय दत्त और गोविंदा जैसे बड़े सितारों ने शिरकत की थी. अभिनेता 8 दिसंबर 2025 को अपना 90वां जन्मदिन मनाने वाले थे.

मनोरंजन जगत में उनका योगदान अतुलनीय रहा है. उनकी आखिरी फिल्म 'इक्कीस', जिसका निर्देशन श्रीराम राघवन ने किया है, 1 जनवरी 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है. 'शोले' से लेकर 'रॉकी और रानी की प्रेम कहानी' तक, धर्मेंद्र ने छह दशकों तक दर्शकों के दिलों पर राज किया.