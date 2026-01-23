Border 2: सिनेमाघरों में रिलीज ‘हुई बॉर्डर 2’, सनी देओल बोले- 'कोई चिंता नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं' (See Post)
मुंबई:  मातृभूमि के लिए मर मिटने और देश के लिए कुछ भी कर गुजरने का जज्बा देश के वीर सैनिकों में देखा जाता है, जो देश की सरहद की दिन रात रक्षा करते हैं. इस भावना को फिल्मी पर्दे पर दर्थाने वाली  अभिनेता सनी देओल (Sunny Deol) की बहुप्रतीक्षित फिल्म बॉर्डर 2’ (Border 2) शुक्रवार, 23 जनवरी को देशभर के सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. फिल्म के पहले दिन के शो के साथ ही दर्शकों में भारी उत्साह देखा जा रहा है. इस मौके पर सुपरस्टार सनी देओल काफी रिलैक्स और उत्साहित नजर आए. उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी खुशी साझा करते हुए प्रशंसकों से कहा कि अब किसी तरह की चिंता या तनाव की बात नहीं है, बस फिल्म का आनंद लें. यह भी पढ़ें: Border 2: 'बॉर्डर 2' का ट्रेलर हुआ रिलीज! वॉर ड्रामा में सनी देओल की दहाड़, वरुण-दिलजीत और अहान का दमदार एक्शन

सनी देओल का खास सोशल मीडिया पोस्ट

फिल्म की रिलीज के दिन सनी देओल ने इंस्टाग्राम पर एक रील साझा की, जिसमें फिल्म की शूटिंग के पीछे की मस्ती और एक्शन दृश्यों की झलकियां दिखाई गई हैं। इस मोंटाज के बैकग्राउंड में 'बॉर्डर 2' का प्रतिष्ठित ट्रैक 'तारा रम पम पम' बज रहा है, जो देशभक्ति और पुरानी यादों को ताजा कर रहा है.

सनी ने कैप्शन में लिखा: "#Border2 आज का दिन है!!! कोई चिंता नहीं, कोई तनाव नहीं। आराम करें और चलिए हम सब मिलकर #Border2 का आनंद लेते हैं।"

सनी देओल- 'कोई चिंता नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं'

आईएनएस विक्रांत के दौरे ने भरा गौरव

रिलीज से ठीक एक दिन पहले, 22 जनवरी को सनी देओल ने फिल्म की टीम के साथ आईएनएस विक्रांत (INS Vikrant) का दौरा किया था. इस दौरे की तस्वीरें साझा करते हुए उन्होंने लिखा कि कुछ जगहें आपको बदल देती हैं और आईएनएस विक्रांत ने उन्हें गर्व, शक्ति और साहस से भर दिया है. उन्होंने भारतीय नौसेना और देश की रक्षा करने वाली सेनाओं को सलाम भी किया. यह भी पढ़ें: Border 2: बीएसएफ के जवानों के साथ वरुण धवन की मस्ती, 'घर कब आओगे' गाने पर जमाया रंग (Watch Video)

फिल्म की स्टारकास्ट और बैकग्राउंड

'बॉर्डर 2' 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध की वास्तविक घटनाओं पर आधारित है. फिल्म में इस बार सेना, वायु सेना और नौसेना के संयुक्त पराक्रम को दिखाया गया है.

  • प्रमुख कलाकार: सनी देओल (लेफ्टिनेंट कर्नल फतेह सिंह कलेर), वरुण धवन (मेजर होशियार सिंह दहिया), दिलजीत दोसांझ (फ्लाइंग ऑफिसर निर्मल जीत सिंह सेखों) और अहान शेट्टी (एलटी सीडीआर एम. एस. रावत).

  • निर्देशन: अनुराग सिंह (केसरी फेम).

  • निर्माण: भूषण कुमार, कृष्ण कुमार, जे.पी. दत्ता और निधि दत्ता.

'बॉर्डर' (1997) की विरासत

बता दें कि जे.पी. दत्ता की ओरिजिनल फिल्म 'बॉर्डर' साल 1997 में रिलीज हुई थी, जो भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर वॉर फिल्मों में से एक मानी जाती है. उस फिल्म में सनी देओल के साथ जैकी श्रॉफ, सुनील शेट्टी और अक्षय खन्ना जैसे कलाकारों ने काम किया था. 'बॉर्डर 2' उसी विरासत को नई पीढ़ी के अभिनेताओं के साथ आगे बढ़ा रही है.

सनी देओल इसके बाद राजकुमार संतोषी की फिल्म 'लाहौर 1947' में नजर आएंगे, जो विभाजन की पृष्ठभूमि पर आधारित एक पीरियड ड्रामा है.