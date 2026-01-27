Border 2: अक्षय खन्ना का कैमियो 'धुरंधर' की सफलता देखकर नहीं जोड़ा गया; प्रोड्यूसर भूषण कुमार ने अफवाहों पर तोड़ी चुप्पी

धुरंधर और बॉर्डर में अक्षय खन्ना (Photo Credits: Instagram)

मुंबई: सनी देओल स्टारर वॉर एपिक ‘बॉर्डर 2’ (Border 2) ने बॉक्स ऑफिस पर अपनी रिलीज के साथ ही तहलका मचा दिया है. फिल्म की सफलता के बीच इसमें अक्षय खन्ना (Akshaye Khanna) के कैमियो को लेकर सोशल मीडिया (Social Media) पर काफी चर्चा हो रही है. अब फिल्म के निर्माता भूषण कुमार (Bhushan Kumar) ने उन अटकलों पर विराम लगा दिया है, जिनमें दावा किया जा रहा था कि अक्षय खन्ना को उनकी पिछली हिट फिल्म 'धुरंधर' (Dhurandhar) की लोकप्रियता भुनाने के लिए आखिरी वक्त पर फिल्म में जोड़ा गया. भूषण कुमार ने स्पष्ट किया कि अक्षय की उपस्थिति मूल पटकथा (ओरिजिनल स्क्रिप्ट) का हिस्सा थी. यह भी पढ़ें: 'Border 2' Box office Collection Day 2: 'बॉर्डर 2' का बॉक्स ऑफिस पर धमाका, दूसरे दिन की कमाई में बटोरे ₹72.69 करोड़

स्क्रिप्ट में पहले से तय था कैमियो

'न्यूज18 शोशा' को दिए एक इंटरव्यू में टी-सीरीज के चेयरमैन भूषण कुमार ने कहा, ‘आप ऐसी फिल्में आखिरी वक्त पर बदलाव करके नहीं बना सकते. यह पहले से ही स्क्रिप्ट का हिस्सा था. हालांकि अक्षय की फिल्म 'धुरंधर' को लेकर जबरदस्त क्रेज था, लेकिन हमने कभी इसे भुनाने के लिए अक्षय को शामिल करने के बारे में नहीं सोचा. स्क्रिप्ट की मांग के अनुसार ही उन्हें फिल्म में रखा गया था.’

निर्देशक अनुराग सिंह ने भी इस समयसीमा की पुष्टि करते हुए बताया कि अक्षय खन्ना के हिस्से की शूटिंग 10 और 11 दिसंबर, 2025 के बीच की गई थी. हालांकि यह शूटिंग 'धुरंधर' के हिट होने के बाद हुई, लेकिन फैसला फिल्म की रिलीज से काफी पहले लिया जा चुका था.

पुराने कलाकारों को भावनात्मक श्रद्धांजलि

'बॉर्डर 2' के एंड-क्रेडिट्स सीन में अक्षय खन्ना के साथ-साथ सुनील शेट्टी और सुदेश बेरी भी नजर आते हैं. इस दृश्य में एआई (AI) तकनीक की मदद से कलाकारों को युवा दिखाया गया है, जो सनी देओल के किरदार 'लेफ्टिनेंट कर्नल फतेह सिंह कलेर' के सामने आत्माओं के रूप में प्रकट होते हैं.

भूषण कुमार ने इस सीन को 1997 की फिल्म में 'शहीद' हुए सैनिकों के प्रति एक आवश्यक भावनात्मक श्रद्धांजलि बताया. उन्होंने दर्शकों से आग्रह किया कि वे फिल्म खत्म होने के बाद क्रेडिट्स देखना न भूलें क्योंकि यह हिस्सा बेहद भावुक कर देने वाला है. यह भी पढ़ें: Border 2: सिनेमाघरों में रिलीज ‘हुई बॉर्डर 2’, सनी देओल बोले- 'कोई चिंता नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं' (See Post)

'बॉर्डर 2' में अक्षय खन्ना, सुनील शेट्टी, पुनीत इस्सर, सुदेश बेरी का कैमियो

A thrilling surprise awaits in Border 2 as iconic heroes return for a special appearance, adding nostalgia and power to the action-packed journey now roaring in cinemas worldwide. Akshaye Khanna, Suniel Shetty, Puneet Issar, Sudesh Berry#border2 #surprise #iconicheroes pic.twitter.com/4CGodhfAqS — Amit Bhatia (ABP News) (@amitbhatia1509) January 24, 2026

बॉक्स ऑफिस पर 'बॉर्डर 2' का दबदबा

'बॉर्डर 2' ने रिलीज के पहले चार दिनों में ही वैश्विक स्तर पर ₹250 करोड़ के आंकड़े के करीब पहुंचकर एक व्यावसायिक रिकॉर्ड कायम कर दिया है. 23 जनवरी को रिलीज हुई इस फिल्म ने अपने पहले वीकेंड में घरेलू स्तर पर लगभग ₹129.89 करोड़ की कमाई की, जिसने अक्षय खन्ना की ही 'धुरंधर' और विक्की कौशल की 'छावा' के ओपनिंग रिकॉर्ड्स को पीछे छोड़ दिया है.

फिल्म में सनी देओल के साथ वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी मुख्य भूमिकाओं में हैं. यह सीक्वल 1971 के युद्ध के दौरान भारत की बहुआयामी जवाबी कार्रवाई पर केंद्रित है और उसी देशभक्ति के जज्बे को आगे बढ़ाता है जिसने मूल फिल्म को कल्ट क्लासिक बनाया था.