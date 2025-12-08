Dharmendra 90th Birth Anniversary: हेमा मालिनी का हृदयस्पर्शी पोस्ट, निधन के बाद पहली प्रतिक्रिया

(Photo Credits FB)

हेमा मालिनी ने धर्मेंद्र के 90वें जन्मदिन पर एक्स (पूर्व ट्विटर) पर भावुक पोस्ट शेयर की, जिसमें उन्होंने पति के निधन को दो सप्ताह बाद भी महसूस कर रही हैं. "धरम जी... हॅपी बर्थडे माय डिअर हार्ट❤️" से शुरू होकर उन्होंने लिखा, "तुम्हारे जाने के दो सप्ताह बाद भी मैं टुकड़ों को जोड़कर जीवन संभालने की कोशिश कर रही हूं, लेकिन तुम आत्मा से मेरे साथ हो". धर्मेंद्र का निधन 24 नवंबर 2025 को 89 वर्ष की आयु में मुंबई में हुआ था.​

पोस्ट में छलके आंसू और पुरानी यादें

दो फोटोज शेयर कर हेमा ने कहा, "हमारे साथ बिताए खुशी भरे पलों की यादें कभी नहीं मिटेंगी, वे मुझे फिर से जीवंत कर सुख और सहारा देती हैं". उन्होंने बेटियों ईशा और अहाना के लिए तथा उनके प्रेम के लिए भगवान को धन्यवाद दिया. पोस्ट का अंत इस प्रार्थना से हुआ, "तुम्हारी विनम्रता, हृदय की सत्यनिष्ठा और मानवता के प्रेम के लिए भगवान तुम्हें शांति और सुख दे. हैप्पी बर्थडे डियर लव्ह❤️".​

Dharam ji Happy birthday my dear heart❤️ More than two weeks have passed since you left me heartbroken, slowly gathering up the pieces and trying to reconstruct my life, knowing that you will always be with me in spirit. The joyful memories of our life together can never be… pic.twitter.com/zY3QBJN0YE — Hema Malini (@dreamgirlhema) December 8, 2025

निधन के बाद पहली सार्वजनिक प्रतिक्रिया

धर्मेंद्र के निधन के बाद हेमा का यह पहला विस्तृत भावुक संदेश है, जिसने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया. सनी देओल और ईशा देओल ने भी श्रद्धांजली दी थी, जबकि हेमा ने पहले कहा था कि धर्मेंद्र उनके लिए पति, पिता, दोस्त और सब कुछ थे. चाहतेगण इस पोस्ट पर भावुक प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं.