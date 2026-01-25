Padma Awards 2026 List: 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्म श्री पुरस्कारों का ऐलान, यहां देखें पूरी लिस्ट
नई दिल्ली, 25 जनवरी: केंद्र सरकार ने रविवार को गणतंत्र दिवस की पूर्ण संध्या पर पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री विजेताओं के नामों की घोषणा की है. गृह मंत्रालय द्वारा जारी की गई लिस्ट में 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्म श्री पुरस्कार पाने वालों के नाम हैं.

पद्म विभूषण पाने वाली हस्तियों के नाम :-

धर्मेंद्र सिंह देओल (मरणोपरांत) - कला- महाराष्ट्र

केटी थॉमस- सार्वजनिक मामले - केरल

एन राजम- कला- उत्तर प्रदेश

पी नारायणन- साहित्य और शिक्षा - केरल

वीएस अच्युतानंदन (मरणोपरांत) - सार्वजनिक मामले - केरल

पद्म भूषण पाने वाली हस्तियों के नाम :-

अलका याग्निक - कला - महाराष्ट्र

भगत सिंह कोश्यारी - सार्वजनिक मामले - उत्तराखंड

कल्लीपट्टी रामासामी पलानीस्वामी - मेडिसिन - तमिलनाडु

ममूटी - कला - केरल

नोरी दत्तात्रेयुडु - मेडिसिन - संयुक्त राज्य अमेरिका

पीयूष पांडे (मरणोपरांत) - कला - महाराष्ट्र

एसके एम मैइलानंदन - सामाजिक कार्य - तमिलनाडु

शतावधानी आर गणेश - कला - कर्नाटक

शिबू सोरेन (मरणोपरांत) - सार्वजनिक मामले - झारखंड

उदय कोटक - व्यापार एवं उद्योग - महाराष्ट्र

वी के मल्होत्रा ​​(मरणोपरांत) - सार्वजनिक मामले - दिल्ली

वेल्लापल्ली नटेसन - सार्वजनिक मामले - केरल

विजय अमृतराज - स्पोर्ट्स - संयुक्त राज्य अमेरिका

पद्म श्री पाने वाली हस्तियों के नाम :-

ए ई मुथुनायगम - विज्ञान और इंजीनियरिंग - केरल

अनिल कुमार रस्तोगी - कला - उत्तर प्रदेश

अंक गौड़ा एम. - सामाजिक कार्य - कर्नाटक

अरमिडा फर्नांडेज - चिकित्सा - महाराष्ट्र

अरविंद वैद्य - कला - गुजरात

अशोक खड़े - व्यापार और उद्योग - महाराष्ट्र

अशोक कुमार सिंह - विज्ञान और इंजीनियरिंग - उत्तर प्रदेश

अशोक कुमार हल्दवार - साहित्य और शिक्षा - पश्चिम बंगाल

बलदेव सिंह - खेल - पंजाब

भगवंदास रायकवार - खेल - मध्य प्रदेश

भारत सिंह भारती - कला - बिहार

भिकल्या लाडक्य धिंडा – कला – महाराष्ट्र

विश्व बंदु (मरणोपरांत) – कला – बिहार

बृज लाल भट – सामाजिक कार्य – जम्मू और कश्मीर

बुद्धा रश्मि मणि – अन्य – पुरातत्व – उत्तर प्रदेश

डॉ बुधरी टाटी – सामाजिक कार्य – छत्तीसगढ़

चंद्रमौली गड्डामनुगु – विज्ञान और इंजीनियरिंग – तेलंगाना

चरण हेम्ब्राम – साहित्य और शिक्षा – ओडिशा

चिरंजी लाल यादव – कला – उत्तर प्रदेश

दीपिका रेड्डी – कला – तेलंगाना

धर्मीकलाल चुनीलाल पांडेय – कला – गुजरात

गड्डे बाबू राजेंद्र प्रसाद – कला – आंध्र प्रदेश

गफरुद्दीन मेवाती जोगी – कला – राजस्थान

गंबीर सिंह योंजोन – साहित्य और शिक्षा – पश्चिम बंगाल

गरिमेला बालकृष्ण प्रसाद (मरणोपरांत) – कला – आंध्र प्रदेश

गायत्री बालासुब्रमणियन और रंजनी बालासुब्रमणियन (जुड़वां) – कला – तमिलनाडु

गोपाल जी त्रिवेदी – विज्ञान और इंजीनियरिंग – बिहार

गुदुरु वेंकेट राव – चिकित्सा – तेलंगाना

एच वी हैंडे – चिकित्सा – तमिलनाडु

हैली वार – सामाजिक कार्य – मेघालय

हरी माधब मुखर्जी (मरणोपरांत) – कला – पश्चिम बंगाल

हरिचरण सैकिया – कला – असम

हरमनप्रीत कौर भुल्लर – खेल – पंजाब

इंदरजीत सिंह सिद्धू – सामाजिक कार्य – चंडीगढ़

जनार्दन बापूराव बोथे – सामाजिक कार्य – महाराष्ट्र

जोगेश देउरी – अन्य – कृषि – असम

जूजर वासी – विज्ञान और इंजीनियरिंग – महाराष्ट्र

ज्योतिष देबनाथ – कला – पश्चिम बंगाल

के पजनिवेल – खेल – पुदुचेरी

के रामासामी – विज्ञान और इंजीनियरिंग – तमिलनाडु

के विजय कुमार – सिविल सेवा – तमिलनाडु

कबिंद्र पुरकायस्थ (मरणोपरांत) – सार्वजनिक मामलों – असम

कैलाश चंद्र पंत – साहित्य और शिक्षा – मध्य प्रदेश

कलामंडलम विमला मेनन – कला – केरल

केवल कृष्ण ठक्कराल – चिकित्सा – उत्तर प्रदेश

खेम राज सुंदरियाल – कला – हरियाणा

कोल्लाकल देवकी अम्मा जी – सामाजिक कार्य – केरल

कृष्णमूर्ति बालासुब्रमणियन – विज्ञान और इंजीनियरिंग – तेलंगाना

कुमार बोस – कला – पश्चिम बंगाल

कुमारासामी थंगराज – विज्ञान और इंजीनियरिंग – तेलंगाना

प्रोफेसर (डॉ) लार्स-क्रिश्चियन कोच – कला – जर्मनी

लियुदमिला विक्टरवना खोखलोवा – साहित्य और शिक्षा – रूस

माधवन रंगनाथन – कला – महाराष्ट्र

मगंती मुरली मोहन – कला – आंध्र प्रदेश

महेन्द्र कुमार मिश्रा – साहित्य और शिक्षा – ओडिशा

महेन्द्रनाथ रॉय – साहित्य और शिक्षा – पश्चिम बंगाल

ममिदाला जगदीश कुमार – साहित्य और शिक्षा – दिल्ली

मंगल कपूर – साहित्य और शिक्षा – उत्तर प्रदेश

मीर हाजीभाई कसंबभाई – कला – गुजरात

मोहन नागर – सामाजिक कार्य – मध्य प्रदेश

नारायण व्यास – अन्य – पुरातत्व – मध्य प्रदेश

नरेश चंद्र देव वर्मा – साहित्य और शिक्षा – त्रिपुरा

निलेश विनोदचंद्र मंडलेवाला – सामाजिक कार्य – गुजरात

नुरुद्दीन अहमद – कला – असम

ओथुवार थिरुत्तानी स्वामिनाथन – कला – तमिलनाडु

पद्मा गुरमेट – चिकित्सा – लद्दाख

पालकोंडा विजय आनंद रेड्डी – चिकित्सा – तेलंगाना

पोखिला लेकथेपि – कला – असम

डॉ प्रभाकर बासवप्रभु कोरे – साहित्य और शिक्षा – कर्नाटक

प्रतीक शर्मा – चिकित्सा – संयुक्त राज्य अमेरिका

प्रवीण कुमार – खेल – उत्तर प्रदेश

प्रेम लाल गौतम – विज्ञान और इंजीनियरिंग – हिमाचल प्रदेश

प्रोसेनजीत चटर्जी – कला – पश्चिम बंगाल

डॉ पुन्नियामूर्ति नटेसन – चिकित्सा – तमिलनाडु

आर कृष्णन (मरणोपरांत) – कला – तमिलनाडु

आर वी एस मणि – सिविल सेवा – दिल्ली

रबी लाल टुडु – साहित्य और शिक्षा – पश्चिम बंगाल

रघुपत सिंह (मरणोपरांत) – अन्य – कृषि – उत्तर प्रदेश

रघुवीर तुकाराम खेड़कर – कला – महाराष्ट्र

राजस्तापथी कलीप्पा गौंडर – कला – तमिलनाडु

राजेंद्र प्रसाद – चिकित्सा – उत्तर प्रदेश

राम रेड्डी ममिडी (मरणोपरांत) – अन्य – पशुपालन – तेलंगाना

राममूर्ति श्रीधर – अन्य – रेडियो प्रसारण – दिल्ली

रामचंद्र गोदबोले और सुनीता गोदबोले (जोड़) – चिकित्सा – छत्तीसगढ़

रतिलाल बोरीसागर – साहित्य और शिक्षा – गुजरात

रोहित शर्मा – खेल – महाराष्ट्र

एस जी सुशीला अम्मा – सामाजिक कार्य – कर्नाटक

संयुसांग एस पोंगेनेर – कला – नागालैंड

संत निरंजन दास – अन्य – आध्यात्मिकता – पंजाब

सरत कुमार पात्र – कला – ओडिशा

सरोज मंडल – चिकित्सा – पश्चिम बंगाल

सतीश शाह (मरणोपरांत) – कला – महाराष्ट्र

सत्यनारायण नुवाल – व्यापार और उद्योग – महाराष्ट्र

सविता पुनिया – खेल – हरियाणा

प्रोफेसर शफी शौक – साहित्य और शिक्षा – जम्मू और कश्मीर

शशि शेखर वेम्पाटी – साहित्य और शिक्षा – कर्नाटक

श्रीयंग देवाबा लाड – अन्य – कृषि – महाराष्ट्र

शुभा वेंकटेश अय्यंगर – विज्ञान और इंजीनियरिंग – कर्नाटक

श्याम सुंदर – चिकित्सा – उत्तर प्रदेश

सिमांचल पात्रो – कला – ओडिशा

शिवसंकरी – साहित्य और शिक्षा – तमिलनाडु

डॉ सुरेश हनागावाड़ी – चिकित्सा – कर्नाटक

स्वामी ब्रह्मदेव जी महाराज – सामाजिक कार्य – राजस्थान

टी टी जगन्नाथन (मरणोपरांत) – व्यापार और उद्योग – कर्नाटक

टागा राम भील – कला – राजस्थान

तरुण भट्टाचार्य – कला – पश्चिम बंगाल

टेची गुबिन – सामाजिक कार्य – अरुणाचल प्रदेश

थिरुवारूर भक्तवत्सलम – कला – तमिलनाडु

त्रिप्ती मुखर्जी – कला – पश्चिम बंगाल

वीझिनाथन कामकोटी – विज्ञान और इंजीनियरिंग – तमिलनाडु

वेम्पाटी कुटुम्बा शास्त्री – साहित्य और शिक्षा – आंध्र प्रदेश

व्लादिमीर मेस्टविरिशविली (मरणोपरांत) – खेल – जॉर्जिया

युमनाम जतरा सिंह (मरणोपरांत) – कला – मणिपुर.