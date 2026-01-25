Padma Awards 2026: 'पद्म श्री' से सम्मानित होंगे रोहित शर्मा-हरमनप्रीत कौर समेत ये खिलाड़ी, विजय अमृतराज को 'पद्म भूषण'

रोहित शर्मा (Photo Credit: X Formerly Twitter)

नई दिल्ली, 25 जनवरी: भारत को बतौर कप्तान विश्व कप खिताब जिताने वाले रोहित शर्मा और हरमनप्रीत कौर को 'पद्म श्री' पुरस्कार से नवाजा जाएगा. इनके साथ 6 अन्य खिलाड़ी भी इस अवॉर्ड से सम्मानित होंगे. वहीं, दिग्गज टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज 'पद्म भूषण' से सम्मानित होंगे. वर्ष 2026 के लिए, राष्ट्रपति ने दो युगल मामलों (एक युगल मामले में, पुरस्कार को एक गिना जाता है) सहित 131 पद्म पुरस्कार प्रदान करने की मंजूरी दी है. इस सूची में 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्म श्री पुरस्कार शामिल हैं. पुरस्कार पाने वालों में से 19 महिलाएं हैं. इस सूची में विदेशी/एनआरआई/पीआईओ/ओसीआई श्रेणी के 6 व्यक्ति और 16 मरणोपरांत पुरस्कार पाने वाले भी शामिल हैं.

'पद्म श्री' पाने वाले खिलाड़ियों में पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान रोहित शर्मा के अलावा, महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर शामिल हैं. रोहित शर्मा की कप्तानी में भारत ने टी20 वर्ल्ड कप 2024 का खिताब अपने नाम किया था. वहीं, हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने वनडे विश्व कप 2025 की ट्रॉफी जीती थी.

बुंदेली युद्ध कला ट्रेनर भगवानदास रैकवार को 'पद्म श्री' पुरस्कार से नवाजा जाएगा, जिन्होंने 1,000 से ज्यादा खिलाड़ियों को प्रशिक्षित किया है. पुडुचेरी के के. पजनीवेल को मार्शल आर्ट, सिलांबम को बढ़ावा देने के लिए पद्म श्री से सम्मानित किया जाएगा. इनके अलावा, अनुभवी हॉकी कोच बलदेव सिंह को भी इस अवॉर्ड से सम्मानित किया जाएगा, जिन्होंने 50 से ज्यादा अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों का मार्गदर्शन किया.

जॉर्जियाई कुश्ती कोच व्लादिमीर मेस्तविरिशविली को मरणोपरांत यह अवॉर्ड मिला है, जिन्होंने दो दशकों तक भारतीय खिलाड़ियों को कोचिंग देते हुए ओलंपिक मेडलिस्ट तैयार किए. इनके अलावा, महिला हॉकी खिलाड़ी सविता पूनिया और पैरा-एथलीट प्रवीण कुमार भी इस खिताब से सम्मानित होंगे.

'पद्म भूषण' पाने वाले टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज 1970-80 के दशक में भारत के नंबर 1 खिलाड़ी रहे, जिन्होंने 1974 और 1987 में डेविस कप के फाइनल में भारत का नेतृत्व किया. साल 2024 में अंतरराष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल अमृतराज ने ब्योन बोर्ग जैसे दिग्गज खिलाड़ियों को हराया.