Sonia Gandhi Health Update: सोनिया गांधी दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती; सांस लेने में तकलीफ के बाद डॉक्टरों की निगरानी में
सोनिया गांधी (Photo Credits: File Image)

Sonia Gandhi Health Update: कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी (Sonia Gandhi) को सोमवार रात करीब 10:00 बजे दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल (Sir Gangaram Hospital) में भर्ती कराया गया है. अस्पताल के अधिकारियों और डॉक्टरों के अनुसार, उन्हें सांस लेने में बेचैनी (Respiratory Discomfort) महसूस हो रही थी. फिलहाल उन्हें एक चेस्ट फिजिशियन की सघन निगरानी में रखा गया है और उनकी हालत पूरी तरह स्थिर बताई जा रही है. सर गंगाराम अस्पताल के डॉक्टर अजय स्वरूप ने जानकारी देते हुए बताया कि शुरुआती मेडिकल जांच में सोनिया गांधी के 'ब्रोंकियल अस्थमा' (Bronchial Asthma) में मामूली वृद्धि पाई गई है. डॉक्टरों का मानना है कि दिल्ली में कड़ाके की ठंड और बढ़ते प्रदूषण के स्तर के संयुक्त प्रभाव के कारण उन्हें यह समस्या हुई है.

एहतियात के तौर पर उन्हें अस्पताल में ऑब्जर्वेशन के लिए रखा गया है. अस्पताल के सूत्रों ने इसे एक 'नियमित भर्ती' (Routine Admission) बताया है, क्योंकि उन्हें पुरानी खांसी की समस्या रही है और वे समय-समय पर जांच के लिए आती रहती हैं. यह भी पढ़ें: Sonia Gandhi Admitted: सोनिया गांधी गंगाराम अस्पताल में भर्ती, डॉक्टरों की टीम कर रही निगरानी

सोनिया गांधी हेल्थ अपडेट

कैसी है सोनिया गांधी की वर्तमान स्थिति?

अस्पताल द्वारा जारी बुलेटिन के अनुसार, सोनिया गांधी को एंटीबायोटिक्स और अन्य सहायक दवाएं दी जा रही हैं. वे उपचार पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दे रही हैं और उनकी स्थिति सुरक्षित है. डॉक्टरों की टीम उनकी नैदानिक प्रगति (Clinical Progress) की निगरानी कर रही है. उम्मीद जताई जा रही है कि उन्हें एक या दो दिन में अस्पताल से छुट्टी दे दी जाएगी.

पहले भी अस्पताल में हो चुकी हैं भर्ती 

सोनिया गांधी पिछले महीने यानी दिसंबर 2025 में 79 वर्ष की हुई हैं. पिछले कुछ वर्षों में वे कई बार स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के कारण अस्पताल में भर्ती हो चुकी हैं. इससे पहले जून 2025 में भी पेट में संक्रमण और उच्च रक्तचाप की शिकायत के बाद उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया था. उनकी सेहत को देखते हुए कांग्रेस कार्यकर्ता और नेता उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं.