Realme 16 Pro Launched: 200MP कैमरा और 7,000mAh की जंबो बैटरी के साथ रियलमी 16 प्रो लॉन्च; जानें कीमत और फीचर्स

Realme 16 Pro Launched In India: स्मार्टफोन निर्माता कंपनी रियलमी (Realme) ने आज, 6 जनवरी 2026 को भारतीय बाजार में अपना बहुप्रतीक्षित स्मार्टफोन Realme 16 Pro आधिकारिक तौर पर लॉन्च कर दिया है. प्रीमियम डिजाइन और फ्लैगशिप स्तर के स्पेसिफिकेशन्स के साथ आया यह फोन मुख्य रूप से फोटोग्राफी के शौकीनों और उन यूजर्स को टारगेट करता है जिन्हें लंबी बैटरी लाइफ की जरूरत है. इस डिवाइस में 200MP का मुख्य कैमरा और 7,000mAh की विशाल 'टाइटन' बैटरी दी गई है.

Realme 16 Pro को तीन स्टोरेज वेरिएंट में पेश किया गया है. कंपनी ने लॉन्च ऑफर के तहत शुरुआती डिस्काउंट की भी घोषणा की है. यह भी पढ़ें: OnePlus Pad Go 2 भारत में लॉन्च: 10,050mAh बैटरी और 5G कनेक्टिविटी के साथ सेल शुरू, जानें कीमत और फीचर्स

भारत में कीमत और उपलब्धता

वेरिएंट लॉन्च कीमत (₹) ऑफर के बाद कीमत (₹) 8GB + 128GB ₹31,999 ₹28,999 8GB + 256GB ₹33,999 ₹30,999 12GB + 256GB ₹36,999 ₹33,999

इस स्मार्टफोन की आधिकारिक बिक्री 9 जनवरी 2026 से शुरू होगी. यह मास्टर गोल्ड, मास्टर ग्रे, कैममेलिया पिंक और ऑर्किड पर्पल जैसे आकर्षक रंगों में उपलब्ध होगा.

कैमरा और डिस्प्ले: विजुअल्स का नया अनुभव

फोटोग्राफी के लिए इसमें 200MP का प्राइमरी कैमरा दिया गया है, जो रियलमी के नए लुमाकलर (LumaColor) सिस्टम पर आधारित है. इसके अलावा 8MP का अल्ट्रा-वाइड लेंस और सेल्फी के लिए 50MP का फ्रंट कैमरा मिलता है.

डिस्प्ले की बात करें तो फोन में 6.78-इंच की 1.5K AMOLED स्क्रीन है, जो 144Hz रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है. इसकी पीक ब्राइटनेस 6500 निट्स तक जाती है, जिससे तेज धूप में भी स्क्रीन साफ नजर आती है.

दमदार परफॉर्मेंस और 'टाइटन' बैटरी

स्मूथ मल्टीटास्किंग के लिए फोन में MediaTek Dimensity 7300-Max 5G प्रोसेसर लगाया गया है.

इसमें 7,000mAh की बड़ी बैटरी है, जो भारी इस्तेमाल के बावजूद आसानी से दो दिन तक चल सकती है. कूलिंग: गेमिंग के दौरान फोन को ठंडा रखने के लिए इसमें 'एयरफ्लो वेपर चैंबर' कूलिंग सिस्टम दिया गया है.

गेमिंग के दौरान फोन को ठंडा रखने के लिए इसमें 'एयरफ्लो वेपर चैंबर' कूलिंग सिस्टम दिया गया है. मजबूती: फोन को IP66, IP68 और IP69 रेटिंग मिली है, जो इसे धूल और पानी से सुरक्षित बनाती है.

सॉफ्टवेयर और भविष्य के अपडेट

Realme 16 Pro लेटेस्ट Android 16 पर आधारित Realme UI 7.0 पर चलता है।11 कंपनी ने वादा किया है कि इस डिवाइस को 3 साल तक बड़े एंड्रॉइड अपडेट और 4 साल तक सुरक्षा पैच (Security Patches) मिलते रहेंगे।12 कनेक्टिविटी के लिए इसमें 5G, वाई-फाई और ब्लूटूथ जैसे सभी आधुनिक विकल्प मौजूद हैं.