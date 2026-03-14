Pi Day 2026 Google Doodle: पाई दिवस पर गूगल ने गणितज्ञ आर्किमिडीज़ को किया याद, जानें 14 मार्च क्यों है खास

Google's doodle on Pi Day (Photo Credits: Google)

Pi Day 2026 Google Doodle: दुनिया भर के गणित प्रेमियों के लिए आज का दिन बेहद खास है. सर्च इंजन गूगल ने 14 मार्च 2026 को 'पाई दिवस' (Pi Day) के रूप में मनाते हुए अपना डूडल महान यूनानी गणितज्ञ आर्किमिडीज को समर्पित किया है. पाई (π) किसी वृत्त की परिधि और उसके व्यास का अनुपात है, जिसका अनुमानित मान 3.14 होता है. यही कारण है कि इसे हर साल तीसरे महीने (मार्च) की 14 तारीख को मनाया जाता है.

आर्किमिडीज और पाई की ज्यामिति

इस साल के गूगल डूडल में पाई की गणना के लिए इस्तेमाल की गई प्राचीन ज्यामितीय पद्धतियों को दर्शाया गया है. डूडल विशेष रूप से आर्किमिडीज की "सैंडविचिंग" तकनीक को रेखांकित करता है. आर्किमिडीज ने एक वृत्त को दो 96-भुजाओं वाले बहुभुजों (polygons) के बीच रखकर पाई की सटीक ऊपरी और निचली सीमाओं की गणना की थी. यह डिजाइन दिखाता है कि कैसे बिना कंप्यूटर के भी प्राचीन विचारकों ने जटिल तर्क और आकृतियों के माध्यम से गणितीय रहस्यों को सुलझाया था. यह भी पढ़े: International Women’s Day 2026 Google Doodle: अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर गूगल का खास डूडल, STEM क्षेत्र की प्रेरणादायक महिला दिग्गजों को किया सलाम

'गणित और आशा' थीम पर वैश्विक आयोजन

14 मार्च को न केवल पाई दिवस, बल्कि 'अंतरराष्ट्रीय गणित दिवस' के रूप में भी मनाया जाता है. इस वर्ष की थीम "गणित और आशा" (Mathematics and Hope) रखी गई है. यह थीम इस बात पर जोर देती है कि गणितीय सोच वैश्विक चुनौतियों को हल करने और नवाचार को बढ़ावा देने में कैसे मदद कर सकती है. दुनिया भर के स्कूलों और विज्ञान केंद्रों में आज पाई के दशमलव स्थानों को याद करने की प्रतियोगिताएं और "पाई परेड" आयोजित की जा रही हैं.

पाई दिवस का इतिहास और परंपराएं

पाई दिवस की शुरुआत सबसे पहले 1988 में भौतिक विज्ञानी लैरी शॉ ने सैन फ्रांसिस्को के एक्सप्लोरेटोरियम में की थी. 2009 में इसे अमेरिका में आधिकारिक मान्यता मिली. इस दिन को मनाने का एक मजेदार तरीका 'पाई' (Pi) और खाने वाली 'पाई' (Pie) के बीच शब्द-साम्य के कारण फल वाली पाई खाना भी है. गोल आकार की यह मिठाई गणितीय प्रतीक के वृत्ताकार संदर्भ को भी पूरा करती है.

विज्ञान के क्षेत्र में 14 मार्च का महत्व

इतिहास में 14 मार्च का दिन केवल पाई के लिए ही नहीं, बल्कि विज्ञान की अन्य महान विभूतियों के लिए भी याद किया जाता है. यह दिन प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी अल्बर्ट आइंस्टीन की जयंती है और इसी तारीख को महान ब्रह्मांड विज्ञानी स्टीफन हॉकिंग का निधन हुआ था. इन संयोगों के कारण विज्ञान जगत के लिए इस तिथि का महत्व और भी बढ़ जाता है.