Valentine's Day 2026 Google Doodle: गूगल ने खास डूडल के जरिए 'Handmade Gifts' को सराहा, बताया क्यों खास है हाथ से बने तोहफों का प्यार

वैलेंटाइन्स डे 2026 गूगल डूडल (Photo Credits: Google)

Valentine's Day 2026 Google Doodle: आज 14 फरवरी 2026 को पूरी दुनिया वेलेंटाइन डे मना रही है. इस मौके पर दिग्गज टेक कंपनी गूगल ने अपनी होमपेज पर एक विशेष गूगल डूडल (Google Doodle) जारी किया है. इस वर्ष के डूडल की थीम 'Handmade Gifts' (हस्तनिर्मित उपहार) रखी गई है, जो महंगे तोहफों के बजाय दिल से बनाई गई चीजों की खूबसूरती और विचारशीलता को रेखांकित करती है. गूगल ने इस डूडल के जरिए यह संदेश दिया है कि प्यार जताने के लिए सबसे कीमती चीज 'वक्त' और 'प्रयास' है. डूडल की कलाकृति में हाथ से लिखे गए पत्र, घर पर बने पकवान और व्यक्तिगत नोट्स को दर्शाया गया है. यह भी पढ़ें: Valentine’s Day 2026 Messages: हैप्पी वैलेंटाइन डे! इन प्यार भरे हिंदी WhatsApp Wishes, Shayaris, GIF Greetings जरिए करें अपने प्यार का इजहार

गूगल का संदेश: ‘आज का डूडल वेलेंटाइन डे मनाते हुए हाथ से बने उपहारों के विचारशील भाव को उजागर करता है. चाहे आप एक दिल को छू लेने वाला नोट लिख रहे हों या स्वादिष्ट व्यंजन बना रहे हों, यह अपनों को खास महसूस कराने का एक शानदार अवसर है.’

दुनिया भर में दिखा डूडल का रंग

यह विशेष डूडल केवल भारत ही नहीं, बल्कि ब्रिटेन, फिनलैंड, मैक्सिको, कोलंबिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और कई यूरोपीय देशों सहित दुनिया भर के दर्जनों देशों में रोल आउट किया गया है. हर देश की संस्कृति के अनुसार प्यार जताने के तरीके अलग हो सकते हैं, लेकिन 'क्रिएटिविटी' और 'अपनापन' इस डूडल का वैश्विक केंद्र रहा.

गूगल डूडल का इतिहास और मील के पत्थर

गूगल डूडल का सफर महज एक 'आउट ऑफ ऑफिस' मैसेज से शुरू हुआ था, जो आज एक वैश्विक परंपरा बन चुका है: