Valentine’s Day 2026 Wishes: वैलेंटाइन डे के इन रोमांटिक हिंदी WhatsApp Messages, Quotes, Facebook Greetings के जरिए दें पार्टनर को शुभकामनाएं

Valentine’s Day 2026 Wishes in Hindi: फरवरी (February) का महीना आते ही हवाओं में मोहब्बत की खुशबू घुलने लगती है और दुनिया भर के कपल्स के लिए साल का सबसे प्रतीक्षित समय करीब आ जाता है. 7 फरवरी को 'रोज डे' (Rose Day) के साथ शुरू हुए वैलेंटाइन वीक (Valentine's Week) का समापन शनिवार, 14 फरवरी 2026 को 'वैलेंटाइन डे' (Valentine's Day) के साथ हो रहा है. प्यार के इस महापर्व को लेकर कपल्स के बीच खासा उत्साह देखा जा रहा है, जहां हर कोई अपने पार्टनर के लिए इस दिन को यादगार बनाने की तैयारियों में जुटा है.

वैलेंटाइन डे केवल एक तारीख नहीं, बल्कि उन जज्बातों को व्यक्त करने का अवसर है जो अक्सर भागदौड़ भरी जिंदगी में अनकहे रह जाते हैं. चाहे आप सालों से साथ हों या पहली बार अपने 'क्रश' से दिल की बात कहने जा रहे हों, यह दिन सभी के लिए नई उम्मीदें लेकर आता है. इस मौके पर गिफ्ट्स और सरप्राइज के साथ-साथ शब्दों का चयन भी पार्टनर का दिल जीतने में बड़ी भूमिका निभाता है.

प्यार करने वाले कपल्स और शादीशुदा जोड़ों को वैलेंटाइन डे का बेसब्री से इंतजार रहता है, लेकिन जो लोग पहली बार प्यार के इस महापर्व को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, उनका उत्साह देखने लायक होता है. ऐसे में वैलेंटाइन वीक के आखिरी पर्व वैलेंटाइन डे की आप इन रोमांटिक हिंदी विशेज, वॉट्सऐप मैसेजेस, कोट्स, फेसबुक ग्रीटिंग्स को शेयर करके पार्टनर को शुभकामनाएं दे सकते हैं.

1- मुझे खामोश राहों में तेरा साथ चाहिए,

तन्हा है मेरा हाथ तेरा हाथ चाहिए,

जुनून-ए-इश्क को तेरी ही सौगात चाहिए,

मुझे जीने के लिए तेरा ही साथ चाहिए...

वैलेंटाइन डे की शुभकामनाएं

2- तुम्हारी यादों में बीती हर बात अलग है,

तुम्हारे साथ हुई हर मुलाकात अलग है,

हर शख्स मेरी जिंदगी छू कर गया,

मगर तुम्हारे साथ हुई हर मुलाकात अलग है.

वैलेंटाइन डे की शुभकामनाएं

3- कागज भी हमारे पास है,

कलम भी हमारे पास है,

लिखूं तो क्या लिखूं जनाब,

ये दिल तो आपके पास है.

वैलेंटाइन डे की शुभकामनाएं

4- दिल की किताब में गुलाब उनका था,

रात की नींद में वो ख्वाब उनका था,

है कितना प्यार हमसे जब ये हमने पूछ लिया,

मर जाएंगे बिना आपके ये जवाब उनका था...

वैलेंटाइन डे की शुभकामनाएं

5- तुम पूछते थे ना कितना प्यार है तुमसे,

लो गिन लो बारिश की सारी बूंदें,

फिर खबर हो जाएगी तुम्हें मेरे प्यार की,

तुमको उलझा कर कुछ सवालों में,

तुम्हें जी भर के देख लिया…

तुम्हारी मोहब्बत को पाकर,

मैंने जीने का सहारा ढूंढ लिया...

वैलेंटाइन डे की शुभकामनाएं

रिलेशनशिप एक्सपर्ट्स का मानना है कि जो कपल्स पहली बार इस दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं, उनके लिए यह दिन आपसी समझ और भरोसे को मजबूत करने का एक बेहतरीन मंच है. उपहारों के अलावा, एक-दूसरे को समय देना और पुरानी अच्छी यादों को साझा करना इस दिन को और भी स्पेशल बना देता है.

7 फरवरी से शुरू हुए इस 'वीक ऑफ लव' में रोज डे, प्रपोज डे, चॉकलेट डे, टेडी डे, प्रॉमिस डे, हग डे और किस डे मनाने के बाद, आज 14 फरवरी को कपल्स अपनी मोहब्बत पर मुहर लगाते हैं. इस दिन देश के विभिन्न शहरों के कैफे, रेस्टोरेंट और पार्क में लोग अपने पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम बिताते हैं.