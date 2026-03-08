International Women’s Day 2026 Google Doodle: अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर गूगल का खास डूडल, STEM क्षेत्र की प्रेरणादायक महिला दिग्गजों को किया सलाम

(Photo Credits: Google Homepage)

International Women’s Day 2026: आज, 8 मार्च को दुनिया भर में 'अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस' मनाया जा रहा है. इस खास मौके पर तकनीकी दिग्गज गूगल (Google) ने अपने होमपेज पर एक विशेष डूडल जारी किया है. वर्ष 2026 का यह डूडल मुख्य रूप से 'STEM' (विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित) के क्षेत्रों में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका और उनकी उपलब्धियों को समर्पित है. इस कलाकृति के माध्यम से उन महिला शोधकर्ताओं, अंतरिक्ष यात्रियों और इंजीनियरों के संघर्ष और सफलता की कहानी को दर्शाया गया है, जिन्होंने रूढ़ियों को तोड़कर नई राह बनाई.

डूडल की विशेषता और डिजाइन

2026 का यह डूडल एक जटिल और सुंदर चित्रण है, जिसमें विभिन्न वैज्ञानिक परिवेशों में काम कर रही महिलाओं को दिखाया गया है. इसमें गहरे समुद्र की खोज से लेकर अंतरिक्ष अनुसंधान और रोबोटिक्स तक के दृश्यों को पिरोया गया है. डूडल में उपयोग किए गए जीवंत रंग, डीएनए स्ट्रैंड (DNA strands), सर्किट बोर्ड और खगोलीय पिंडों जैसे प्रतीकात्मक चित्र विज्ञान के उस विशाल दायरे को दर्शाते हैं, जिसे महिलाओं ने सदियों से प्रभावित किया है.

International Women’s Day 2026 Google Doodle

STEM थीम का महत्व और उद्देश्य

गूगल ने इस वर्ष STEM थीम को इसलिए चुना है ताकि तकनीकी क्षेत्रों में लैंगिक अंतर (Gender Gap) को कम करने की दिशा में वैश्विक प्रयासों को गति दी जा सके. ऐतिहासिक रूप से इन उद्योगों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कम रहा है. यह डूडल उन गणितज्ञों, जीवविज्ञानियों और प्रोग्रामरों के लिए एक डिजिटल स्मारक के रूप में कार्य करता है, जिनके कार्य ने आधुनिक तकनीक की नींव रखी है.

गुमनाम नायिकाओं को पहचान

इस इंटरैक्टिव डूडल की एक खास बात यह है कि उपयोगकर्ता इस पर क्लिक करके एक विशेष गैलरी तक पहुंच सकते हैं. यह गैलरी इतिहास की उन कई 'गुमनाम नायिकाओं' (Unsung Heroes) के प्रोफाइल को प्रदर्शित करती है, जिनके वैज्ञानिक योगदान को अक्सर नजरअंदाज किया गया. इसमें 19वीं सदी की महिला खगोलविदों से लेकर आधुनिक समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और जलवायु विज्ञान का नेतृत्व कर रही महिलाओं को शामिल किया गया है.

गूगल का संदेश और परंपरा

गूगल के एक प्रवक्ता ने कहा, "यह डूडल उन महिलाओं के लिए एक श्रद्धांजलि है, जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में भी सवाल पूछने का साहस किया. हम दिखाना चाहते थे कि विज्ञान का इतिहास महिलाओं के काम से अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ है."

उल्लेखनीय है कि गूगल हर साल महिला दिवस पर रचनात्मक डूडल बनाने की परंपरा का पालन करता रहा है. पिछले वर्षों में मतदान अधिकार, साहित्य और सामुदायिक नेतृत्व जैसे विषयों पर ध्यान केंद्रित किया गया था, लेकिन 2026 का फोकस पूरी तरह से भविष्य की महिला नवाचारियों (Innovators) को प्रेरित करने पर है.