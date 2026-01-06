Aaj Ka Viral Video: 17 साल के बेटे ने चुकाया मां का सारा कर्ज; सरप्राइज देख फूट-फूट कर रोने लगी मां, दिल जीत रहा है यह भावुक वीडियो

17 साल के बेटे ने चुकाया मां का सारा कर्ज (Photo Credits: Instagram)

Aaj Ka Viral Video: सोशल मीडिया (Social Media) की दुनिया में अक्सर कई दिल छू लेने वाली कहानियां सामने आती हैं, लेकिन हाल ही में वायरल हुए एक वीडियो (Viral Video) ने लाखों लोगों की आंखों में आंसू ला दिए हैं. एक 17 वर्षीय किशोर, अमन दुग्गल ने अपनी मां के प्रति प्यार और कृतज्ञता जताते हुए उनका सारा कर्ज (Debt) चुका दिया. इस भावुक पल का वीडियो इंस्टाग्राम पर साझा किया गया है, जिसमें मां और बेटे के अटूट रिश्ते की एक खूबसूरत झलक देखने को मिल रही है.

अमन द्वारा साझा किए गए वीडियो में वह अपनी मां से बात करते हुए नजर आ रहे हैं. अमन अपनी मां को बताते हैं कि वह उनसे बहुत प्यार करते हैं और कर्ज चुकाना एक ऐसी चीज थी, जिसे वह लंबे समय से करना चाहते थे. अपनी भावनाओं पर काबू पाते हुए अमन कहते हैं, ‘आप मेरे जीवन की सबसे खास महिला हैं.’ यह भी पढ़ें: वाह, इतने सारे पैसे! गाजियाबाद में जब बेटे ने माता-पिता को दी अपनी पहली सैलरी, Viral Video में देखें उनका दिल को छू लेने वाला रिएक्शन

View this post on Instagram A post shared by Aman Duggal (@aman.jkd)

'अब से सारे बिल मैं भरूंगा'

इसके बाद अमन अपनी मां को आंखें खोलने के लिए कहते हैं और उनके हाथ में पैसे रखते हुए बताते हैं कि यह राशि उनके सभी कर्जों को खत्म करने के लिए है. अमन ने आगे वादा किया कि अब से घर के सभी मासिक बिलों की जिम्मेदारी उनकी होगी. यह सुनकर मां फूट-फूट कर रोने लगीं और उन्होंने अपने बेटे को गले लगा लिया.

एक साल की मेहनत लाई रंग

अमन ने अपनी पोस्ट के कैप्शन में लिखा कि उनकी मां ने उनके लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया है. उन्होंने साझा किया कि वह इस पल की कल्पना कई बार कर चुके थे. अमन के अनुसार, महज एक साल की योजना और मेहनत के बाद इस सपने को सच होते देखना उनके लिए गर्व की बात है. उन्होंने इस उपलब्धि के लिए भगवान, अपनी मां और अपनी कड़ी मेहनत का आभार व्यक्त किया.

सोशल मीडिया पर सराहना की बाढ़

वीडियो वायरल होने के बाद हजारों यूजर्स अमन की सराहना कर रहे हैं. कमेंट सेक्शन में लोग अमन को ‘आदर्श बेटा’ बता रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, ‘भाई, तुम पर गर्व है. बहुत-बहुत बधाई.’ वहीं एक अन्य यूजर ने टिप्पणी की, ‘यह अब तक का सबसे खूबसूरत वीडियो है.’