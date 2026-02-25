PM Modi Israel Visit: 'आप एक महान नेता हैं', इजरायल पहुंचने पर बेंजामिन नेतन्याहू ने किया पीएम मोदी का भव्य स्वागत
तेल अवीव: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) बुधवार (25 फरवरी 2026) को अपनी दो दिवसीय राजकीय यात्रा पर इजरायल के तेल अवीव पहुंचे. हवाई अड्डे पर उतरते ही इजरायल के प्रधानमंत्री (Israeli Prime Minister) बेंजामिन नेतन्याहू (Benjamin Netanyahu) ने पीएम मोदी (PM Modi) की मजबूत लीडरशिप की प्रशंसा करते हुए उन्हें 'एक महान नेता' बताया. एक विशेष और गर्मजोशी भरे कदम के तहत, पीएम नेतन्याहू और प्रथम महिला सारा नेतन्याहू ने खुद बेन-गुरियन हवाई अड्डे पर पीएम मोदी की अगवानी की. दोनों नेताओं ने एक-दूसरे को गले लगाकर अपनी गहरी दोस्ती और दोनों देशों के बीच मजबूत होते कूटनीतिक संबंधों का परिचय दिया.

'केसरिया' रंग और आत्मीयता की चर्चा

हवाई अड्डे पर स्वागत समारोह के दौरान एक दिलचस्प पल तब आया जब पीएम नेतन्याहू ने मुस्कुराते हुए पीएम मोदी के पॉकेट स्क्वायर और सारा नेतन्याहू की ड्रेस के रंग के तालमेल का जिक्र किया. नेतन्याहू ने कहा कि पीएम मोदी के पॉकेट स्क्वायर का केसरिया रंग सारा की ड्रेस से पूरी तरह मेल खा रहा है. पीएम मोदी ने भी इस स्वागत के लिए आभार व्यक्त करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट किया, ‘इजरायल पहुंच गया हूं. हवाई अड्डे पर पीएम नेतन्याहू और श्रीमती सारा नेतन्याहू द्वारा प्राप्त सम्मान से मैं अभिभूत हूं.’

यात्रा का मुख्य एजेंडा और कार्यक्रम

प्रधानमंत्री मोदी की यह 2017 के बाद इजरायल की पहली यात्रा है. अपनी इस दो दिवसीय यात्रा के दौरान पीएम मोदी कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे:

भारत-इजरायल रणनीतिक साझेदारी

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल के अनुसार, इजरायल भारत का एक महत्वपूर्ण रणनीतिक और तकनीकी भागीदार है. दोनों देशों के बीच विज्ञान, नवाचार, रक्षा और कृषि जैसे क्षेत्रों में गहरा सहयोग है. पीएम मोदी की 2017 की पिछली यात्रा ने जल प्रबंधन और कृषि अनुसंधान के नए द्वार खोले थे. इस बार की यात्रा का उद्देश्य इन संबंधों को भविष्य की तकनीकों और नई ऊंचाइयों पर ले जाना है.

भविष्य की साझा दृष्टि

रवानगी से पहले दिए अपने बयान में पीएम मोदी ने विश्वास जताया कि यह राजकीय यात्रा दोनों देशों के बीच स्थायी संबंधों को और मजबूत करेगी. उन्होंने कहा, ‘भारत और इजरायल एक मजबूत और बहुआयामी रणनीतिक साझेदारी साझा करते हैं. मैं विज्ञान, नवाचार, व्यापार और निवेश के साथ-साथ आपसी जन-संपर्क को और प्रगाढ़ करने के लिए उत्सुक हूं.’

पीएम मोदी की यह यात्रा न केवल द्विपक्षीय संबंधों के लिए बल्कि क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर साझा समझ विकसित करने के लिहाज से भी अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जा रही है.