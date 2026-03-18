IPL 2026 Tickets Online: Viagogo और StubHub से बुकिंग कर रहे हैं तो हो जाएं सावधान, फैंस के लिए बड़ी चेतावनी

IPL 2026 Tickets Online Update: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 सीजन के शुरू होने से पहले क्रिकेट फैंस अपने पसंदीदा टीमों के मैच देखने के लिए टिकट बुक करने में जुट गए हैं. हालांकि, BookMyShow और District ऐप (Zomato) जैसे आधिकारिक प्लेटफॉर्म पर टिकट तेजी से sold out हो रहे हैं, जिसके चलते कई फैंस सेकेंडरी वेबसाइट्स का रुख कर रहे हैं. Viagogo और StubHub जैसे प्लेटफॉर्म पर इस समय हजारों टिकट उपलब्ध हैं, लेकिन इनसे टिकट खरीदने को लेकर अधिकारियों और फ्रेंचाइज़ियों ने सख्त चेतावनी दी है. यह भी पढ़ें: West Indies Women vs Australia Women T20 And ODI Series Schedule And Full Details: इस दिन से वेस्टइंडीज बनाम ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जाएगी व्हाइट बॉल सीरीज, बस एक क्लिक पर देखें टीमें, शेड्यूल और अन्य अहम आंकड़े

आईपीएल 2026 टिकट: आधिकारिक और सेकेंडरी प्लेटफॉर्म में अंतर

इस सीजन में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने टिकटिंग सिस्टम को फ्रेंचाइज़ी के अनुसार अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर बांटा है. BookMyShow मुंबई इंडियंस और कोलकाता नाइट राइडर्स जैसी टीमों के टिकट बेच रहा है, जबकि District ऐप चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के लिए आधिकारिक पार्टनर है.

वहीं, Viagogo और StubHub जैसे प्लेटफॉर्म सेकेंडरी मार्केटप्लेस हैं, जहां लोग अपने खरीदे हुए टिकट को दोबारा बेचते हैं. ये प्लेटफॉर्म खुद टिकट के मालिक नहीं होते और यहां टिकट अक्सर असली कीमत से कई गुना ज्यादा में बेचे जाते हैं.

सेकेंडरी साइट्स से आईपीएल 2026 टिकट क्यों नहीं खरीदना चाहिए

महंगे दाम और अतिरिक्त चार्ज का खतरा

इन वेबसाइट्स पर टिकट की कीमत काफी ज्यादा होती है. उदाहरण के तौर पर, ₹1500 का टिकट ₹8000 या उससे ज्यादा में बिकता हुआ देखा गया है. इसके अलावा, checkout के समय 20-30 प्रतिशत तक अतिरिक्त सर्विस फीस भी जुड़ जाती है.

टिकट की वैधता पर बड़ा जोखिम

आईपीएल टिकट आमतौर पर QR कोड या सिक्योरिटी फीचर्स वाले कार्ड के रूप में जारी किए जाते हैं. आईपीएल के नियमों के अनुसार टिकट का अनधिकृत resale पूरी तरह प्रतिबंधित है. अगर कोई टिकट सेकेंडरी प्लेटफॉर्म से खरीदा गया पाया जाता है, तो उसका QR कोड या बारकोड deactivate किया जा सकता है. ऐसे में फैंस को स्टेडियम के बाहर ही रोक दिया जाता है, भले ही उन्होंने ज्यादा पैसे देकर टिकट खरीदा हो.

बीसीसीआई और मुंबई इंडियंस जैसी फ्रेंचाइज़ियों ने साफ कहा है कि अनधिकृत वेबसाइट से खरीदे गए टिकट गेट पर अमान्य माने जा सकते हैं.

मुंबई इंडियंस द्वारा आईपीएल टिकट अस्वीकरण

Source: Mumbai Indians Official Website

फैंस के लिए लॉजिस्टिक समस्याएं

सेकेंडरी साइट्स से टिकट खरीदने पर कई तरह की दिक्कतें सामने आ सकती हैं:

आखिरी समय पर टिकट कैंसिल हो सकता है

टिकट समय पर डिलीवर नहीं होता

टिकट पर नाम और आईडी में mismatch होने से एंट्री नहीं मिलती

कुछ मामलों में sellers के पास टिकट होता ही नहीं है और वे बाद में खरीदकर देने की कोशिश करते हैं, जिससे फैंस को नुकसान उठाना पड़ सकता है.

स्टबहब पर बढ़ी हुई कीमतों के साथ एमआई बनाम आरसीबी आईपीएल 2026 मैच टिकट:

Source: StubHub

वियागोगो पर बढ़ी कीमतों के साथ एमआई बनाम आरसीबी आईपीएल 2026 मैच टिकट:

Source: Viagogo

आईपीएल 2026 टिकट ऑनलाइन: फैंस के लिए जरूरी सलाह

फैंस को हमेशा अपनी पसंदीदा टीम के आधिकारिक सोशल मीडिया और वेबसाइट पर नजर रखनी चाहिए. कई बार टिकट अलग-अलग phases में रिलीज किए जाते हैं, इसलिए "Sold Out" का मतलब हमेशा पूरी तरह खत्म होना नहीं होता.

मैच से 48 घंटे पहले भी टिकट रिलीज होने की संभावना रहती है. ऐसे में official प्लेटफॉर्म से waitlist या last-minute बुकिंग करना ही सबसे सुरक्षित और सस्ता तरीका है.

नोट: आईपीएल 2026 के टिकट खरीदते समय केवल आधिकारिक प्लेटफॉर्म का ही इस्तेमाल करें, ताकि आपको किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े.