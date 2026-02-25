Tamanna Baloch Viral MMS: सावधान! पाकिस्तानी टिकटॉकर तमन्ना बलूच के 'लीक वीडियो' के नाम पर हो रहा बड़ा स्कैम, लिंक क्लिक करते ही खाली हो सकता है बैंक खाता

तमन्ना बलूच (Photo Credits: Instagram/@tamannaxbaloch69)

Tamanna Baloch Viral MMS: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स (Social Media Platforms) पर इन दिनों पाकिस्तानी टिकटॉकर (Pakistani TikToker) और इन्फ्लुएंसर तमन्ना बलूच (Tamanna Baloch) के एक कथित प्राइवेट वीडियो (Private Video) या MMS लीक होने के दावों की बाढ़ आ गई है. हालांकि, साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि यह वीडियो पूरी तरह से फर्जी है और यह केवल एक ‘क्लिकबेट स्कैम’ (Clickbait Scam) है. इस घोटाले के पीछे साइबर अपराधियों का मकसद यूजर्स के डेटा और बैंक विवरणों तक पहुंच बनाना है. फिलहाल इस बात का कोई विश्वसनीय प्रमाण नहीं है कि ऐसा कोई वीडियो अस्तित्व में है. यह भी पढ़ें: Sara Baloch Controversy: पाकिस्तान में महिला कंटेंट क्रिएटर्स के लिए बढ़ता खतरा और डिजिटल उत्पीड़न की कड़वी सच्चाई

कैसे काम कर रहा है यह स्कैम?

यह विवाद तब शुरू हुआ जब एक्स (ट्विटर), टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर कई फर्जी अकाउंट्स ने तमन्ना बलूच के ‘लीक हुए MMS’ को प्रमोट करना शुरू किया. इन पोस्ट में भड़काऊ थंबनेल और 'पूरा वीडियो देखें' जैसे कैप्शन का उपयोग किया जाता है.

जैसे ही कोई यूजर इन लिंक्स पर क्लिक करता है, उसे किसी संदिग्ध वेबसाइट पर भेज दिया जाता है. वहां यूजर को 'ह्यूमन वेरिफिकेशन' के नाम पर ऐप डाउनलोड करने या ब्राउज़र परमिशन देने के लिए मजबूर किया जाता है.

साइबर सुरक्षा को लेकर बड़ा खतरा

विशेषज्ञों के अनुसार, इन लिंक्स पर क्लिक करना आपके डिवाइस के लिए बेहद खतरनाक हो सकता है:

कौन हैं तमन्ना बलूच?

तमन्ना बलूच पाकिस्तान की एक लोकप्रिय सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, जिनकी टिकटॉक और इंस्टाग्राम पर बड़ी फैन फॉलोइंग है. वे मुख्य रूप से बलूच संस्कृति और डांस से संबंधित कंटेंट के लिए जानी जाती हैं. डिजिटल अधिकार कार्यकर्ताओं का कहना है कि अक्सर लोकप्रिय क्रिएटर्स को डीपफेक या फर्जी लीक दावों के जरिए निशाना बनाया जाता है ताकि साइबर अपराधी मोटा पैसा कमा सकें.

तमन्ना बलूच और सारा बलूच के बीच भ्रम

सोशल मीडिया पर तमन्ना बलूच और सारा बलूच को लेकर काफी भ्रम फैला हुआ है. हालांकि दोनों अलग-अलग व्यक्ति हैं, लेकिन उनके एक जैसे उपनाम के कारण लोग उन्हें एक ही समझ रहे हैं. हाल ही में सारा बलूच भी एक विवाद का केंद्र थीं, जहां कुछ लोगों ने उनके निजी वीडियो का उपयोग कर उन्हें ब्लैकमेल करने की कोशिश की थी. उस मामले में पाकिस्तान की साइबर क्राइम अथॉरिटी ने तीन संदिग्धों को गिरफ्तार भी किया था, लेकिन तमन्ना बलूच का मामला पूरी तरह से एक तकनीकी धोखाधड़ी (Hoax) नजर आता है.

बचाव के तरीके और सलाह

डिजिटल सुरक्षा संगठनों ने जनता से अपील की है कि वे ऐसे किसी भी लिंक पर क्लिक न करें। सुरक्षा के लिए इन बातों का ध्यान रखें:

अपुष्ट लिंक्स से बचें: आधिकारिक समाचार संस्थान कभी भी प्राइवेट वीडियो या MMS के लिंक साझा नहीं करते. APK डाउनलोड न करें: गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर के बाहर से कोई भी फाइल डाउनलोड न करें. रिपोर्ट करें: अगर आपको कोई ऐसी पोस्ट दिखे, तो उसे तुरंत प्लेटफॉर्म पर रिपोर्ट करें.

डिस्क्लेमर: यह आर्टिकल सिर्फ़ जानकारी देने और एजुकेशनल मकसद से है, ताकि इस टॉपिक के बारे में अवेयरनेस बढ़ाई जा सके. LatestLY सेक्सुअली एक्सप्लिसिट कंटेंट, लीक हुए वीडियो या पायरेटेड मटीरियल को होस्ट, डिस्ट्रीब्यूट या लिंक न दें. बताए गए कोई भी सर्च टर्म या कीवर्ड सिर्फ़ वायरल ट्रेंड और उससे जुड़े खतरों को समझाने के मकसद से हैं. हम बिना सहमति के इंटिमेट इमेजरी (NCII) के सर्कुलेशन की कड़ी निंदा करते हैं और सभी रीडर्स को सलाह देते हैं कि वे ऐसे कंटेंट को सर्च या शेयर न करें, क्योंकि ऐसा करने पर गंभीर कानूनी नतीजे हो सकते हैं.