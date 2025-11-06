वाह, इतने सारे पैसे! गाजियाबाद में जब बेटे ने माता-पिता को दी अपनी पहली सैलरी, Viral Video में देखें उनका दिल को छू लेने वाला रिएक्शन

बेटे ने माता-पिता को दी पहली सैलरी (Photo Credits: X)

उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के गाजियाबाद (Ghaziabad) का एक दिल छू लेने वाला वीडियो सोशल मीडिया (Social Media) पर खूब पसंद किया जा रहा है. इसमें एक जवान लड़का अपनी पहली सैलरी (First Salary) अपने माता-पिता को तोहफे में दे रहा है, जो कि शुक्रिया अदा करने का एक बहुत ही प्यारा तरीका है. यह प्यारा सा वीडियो वायरल हो गया है और नेटिजन्स इस इमोशनल पल और इसमें दिखाए गए संस्कारों की तारीफ कर रहे हैं.

वीडियो में बेटा अपने माता-पिता से आंखें बंद करने के लिए कहता है और फिर उनके हाथों में कैश रख देता है. जैसे ही वे अपनी आंखें खोलते हैं, दोनों माता-पिता बहुत खुश हो जाते हैं. बेटे की पहली सैलरी को देखकर वो हैरानी होते हैं और खुशी से मुस्कुराने लगते हैं. मां को यह कहते हुए सुना जा सकता है, ‘वाह, इतने सारे पैसे!’ यह रिएक्शन ऑनलाइन लोगों का दिल जीत रहा है. यह भी पढ़ें: Mother of Year! अपनी सोती हुई बेटियों को जगाने के लिए मां ने हायर किया बैंड, देखें मजेदार Viral Video

बेटे ने माता-पिता को दी अपनी पहली सैलरी

First salary, straight to parents. Far from perfect but this is all I got. https://t.co/0sJE5YDQbn pic.twitter.com/DgUUWn9ZV8 — Aayushman Singh (@aayushman2703) November 3, 2025

यह दिल को छू लेने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से फैल गया, जिसे हजारों व्यूज और इमोशनल कमेंट्स मिले. कई यूजर्स इस सिंपल लेकिन पावरफुल काम से रिलेट कर पाए और इसे माता-पिता के प्यार और बलिदान की याद दिलाने वाला बताया. एक यूज़र ने लिखा- यह शायद इस ऐप पर मैंने अब तक देखी सबसे अच्छी चीज है. दूसरे ने कमेंट किया है- भाई, यह इस बात पर निर्भर नहीं करता कि आप कौन सी चीज खरीदते हैं या आप उन्हें कितने पैसे देते हैं. यह तो उनकी आंखों में वह गर्व है जब आप उन्हें अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा देते हैं, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो. यही इसे खास बनाता है.

हालांकि वीडियो का सोर्स अभी तक ऑफिशियली पता नहीं चला है, लेकिन यूजर्स का मानना ​​है कि इसे गाजियाबाद में परिवार के घर पर शूट किया गया था. यह क्लिप तब से भारतीय परंपरा का प्रतीक बन गई है, जिसमें बच्चे अपनी पहली कमाई अपने माता-पिता को सम्मान और आभार के तौर पर देते हैं.

एक यूजर ने कमेंट किया- सही तरीका, यह बहुत अच्छा है. आपको और आपके परिवार को बधाई. दूसरे यूजर ने लिखा है- यह अब तक की सबसे अच्छी फीलिंग है, इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता. शाबाश यार.