VIDEO: 'कितने पैसे चाहिए तेरे को': हरिद्वार में धर्मेंद्र के अस्थि विसर्जन के दौरान चुपके से रिकॉर्डिंग कर रहा था पैपराजी, भड़क गए सनी देओल

Photo- X

Dharmendra Asthi Visarjan: दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र के निधन के बाद पूरा बॉलीवुड शोक में डूबा है. 24 नवंबर को मुंबई स्थित उनके घर पर 89 वर्ष की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली. सांस लेने में परेशानी के चलते उन्हें ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, हालांकि 12 नवंबर को छुट्टी मिलने के बाद वह घर लौट आए थे. शुरुआत में उनकी हालत बेहतर दिखाई दे रही थी, लेकिन अचानक तबीयत बिगड़ने से उनका निधन हो गया.

सनी देओल की नाराजगी का वीडियो वायरल

धर्मेंद्र के अंतिम संस्कार के बाद बुधवार 3 दिसंबर को हरिद्वार के हर की पैड़ी पर उनके अस्थि विसर्जन का कार्यक्रम हुआ. सनी देओल, बॉबी देओल और पूरा परिवार इस दौरान मौजूद था. अस्थि विसर्जन के बीच एक पापाराज़ी द्वारा चोरी-छिपे वीडियो शूट करने की कोशिश ने माहौल को गरमा दिया. वायरल वीडियो में सनी देओल बेहद गुस्से में उस फोटोग्राफर के पास जाते दिख रहे हैं. वह कैमरा पकड़कर उससे सवाल करते हैं, "पैसा चाहिए? कितने पैसे चाहिए तेरे को?"

परिवार के निजी पल में दखल देने पर सनी की नाराजगी साफ दिख रही थी.

पहले भी पापाराजी पर निकला था गुस्सा

यह पहली बार नहीं है जब सनी देओल ने कैमरे के दखल पर सख्त प्रतिक्रिया दी है. धर्मेंद्र अस्पताल में भर्ती थे, उस दौरान भी सनी ने पापाराज़ी को कड़ी फटकार लगाई थी. वह बोले थे, "घर में माँ-बाप हैं, बच्चे हैं. वीडियो भेज रहे हो. शर्म नहीं आती?"

उनका कहना था कि परिवार की निजी स्थिति में मीडिया को संवेदनशील होना चाहिए.

फिल्मी हस्तियों की बड़ी मौजूदगी

धर्मेंद्र के अंतिम संस्कार में बॉलीवुड की कई बड़ी हस्तियां पहुंचीं. अमिताभ बच्चन, सलमान खान, आमिर खान, शाहरुख खान, जैकी श्रॉफ, रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोण सहित कई सेलेब्रिटीज ने उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि दी.

इसके अलावा दो अलग-अलग श्रद्धांजलि सभाएं भी आयोजित की गईं. हेमा मालिनी ने अपने मुंबई स्थित घर पर भजन और गीता पाठ के साथ प्रार्थना सभा रखी, वहीं सनी और बॉबी देओल की ओर से ताज लैंड्स एंड होटल में कार्यक्रम हुआ.

धर्मेंद्र की विदाई ने फिल्म इंडस्ट्री और उनके चाहने वालों को गहरे दुख में डाल दिया है.