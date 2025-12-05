IND vs SA 3rd ODI 2025 Live Telecast On DD Sports: क्या फ्री डिश पर उपलब्ध होगा भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका तीसरे वनडे मैच का लाइव टेलीकास्ट? जानिए कैसे देखें दूरदर्शन के टीवी चैनल पर प्रसारण

South Africa National Cricket Team vs India National Cricket Team Match Live Telecast On DD Sports: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम (IND vs SA) तीन मैचों की वनडे सीरीज़ का तीसरा मुकाबला 06 दिसंबर (शनिवार) को विशाखापत्तनम (Visakhapatnam) के एसीए-वीडीसीए क्रिकेट स्टेडियम(ACA-VDCA Cricket Stadium) में भारतीय समयानुसार दोपहर 01:30 PM से खेला जाएगा. भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका वनडे सीरीज़ का प्रसारण अधिकार आधिकारिक ब्रॉडकास्टर्स जिओस्टार स्पोर्टस नेटवर्क के पास है. भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरे वनडे मैच का सीधा प्रसारण स्टार स्पोर्टस नेटवर्क के टीवी चैनलों पर उपलब्ध होगा. वहीं, इस रोमांचक मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग डिजिटल प्लेटफॉर्म जिओहॉटस्टार पर भी देखी जा सकती है. भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका आखिरी वनडे के मिनी बैटल में इन खिलाड़ियों के बीच होगा रोचक भिड़त, ये दिग्गज बदल सकते है मैच का रुख
सीरीज़ फिलहाल 1-1 की बराबरी पर है. रांची में खेले गए पहले मुकाबले में भारत ने जीत दर्ज की थी, जबकि रायपुर में दक्षिण अफ्रीका ने वापसी करते हुए जीत हासिल की और सीरीज़ को रोमांचक मोड़ पर ला खड़ा किया. अगर दोनों टीमों की बल्लेबाज़ी की बात करें तो दोनों पक्षों के बल्लेबाज़ शानदार लय में नज़र आए हैं, वहीं गेंदबाज़ी विभाग को काफी संघर्ष करना पड़ा है. दोनों मैचों में बड़े स्कोर देखने को मिले और पिच बल्लेबाज़ों के लिए काफी मददगार साबित हुई. विशाखापट्टनम में भी हालात अलग होने की उम्मीद कम ही है, क्योंकि मैदान की बाउंड्री अपेक्षाकृत छोटी है और इस वेन्यू पर पहले भी कई हाई-स्कोरिंग मुकाबले खेले जा चुके हैं. ऐसे में तीसरा वनडे भी रोमांच और रनों की बरसात से भरपूर हो सकता है.
क्या DD Sports पर उपलब्ध होगा भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका तीसरा वनडे 2025 मैच का लाइव टेलीकास्ट?
हाँ, डीडी स्पोर्ट्स भारत के क्रिकेट मैचों का सीधा प्रसारण प्रदान करता है. इस बार भी भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका तीसरा वनडे 2025 के मुकाबले का लाइव प्रसारण DD Free Dish उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध रहेगा. दूरदर्शन स्पोर्ट्स (DD Sports) ने पुष्टि की है कि भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका तीसरा वनडे मैच का सीधा प्रसारण DD Sports 1.0 चैनल पर किया जाएगा. हालांकि, ये प्रसारण केवल DD Free Dish और DTT (Digital Terrestrial Television) उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध होगा. यह केबल टीवी या DTH प्लेटफॉर्म जैसे टाटा प्ले, एयरटेल डिजिटल टीवी, डिश टीवी आदि पर उपलब्ध नहीं रहेगा.
DD Free Dish पर कैसे देखें भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका तीसरा वनडे मैच?
सेट-टॉप बॉक्स यूज़र (MPEG-2): DD Sports चैनल नंबर 79 पर उपलब्ध होगा
MPEG-4 सेट-टॉप बॉक्स यूज़र: DD Sports HD चैनल नंबर 116 पर देखा जा सकेगा
भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका तीसरा वनडे मैच के दौरान DD Sports का लोगो “DD Sports 1.0” में बदल जाता है. इस तरह, DD Free Dish उपयोगकर्ता बिल्कुल फ्री में भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका तीसरा वनडे मैच का सीधा प्रसारण आनंद ले सकेंगे.