IND vs SA 3rd ODI 2025: विशाखापत्तनम में कैसे हैं भारतीय टीम के आंकड़े, किस खिलाड़ी के नाम सबसे ज्यादा रन और विकेट?

भारत (Photo Credit: X Formerly Twitter)

India National Cricket Team vs South Africa National Cricket Team: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच जारी 3 वनडे मैचों की सीरीज रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुकी है. रांची में खेले गए पहले वनडे को भारतीय टीम ने 17 रन से जीता था, जबकि रायपुर में खेले गए दूसरे वनडे को दक्षिण अफ्रीका ने 4 विकेट से जीता था. सीरीज 1-1 से बराबरी पर है. शनिवार को विशाखापत्तनम में तीसरा और निर्णायक मुकाबला खेला जाएगा. आइए जानते हैं कि विशाखापत्तनम में वनडे फॉर्मेट में भारत का रिकॉर्ड कैसा रहा है. विराट कोहली के पास 2018 वाला करिश्मा दोहराकर इतिहास रचने का मौका, दक्षिण अफ्रिका के खिलाफ दूसरे वनडे में करेंगे कमाल

विशाखापत्तनम में वनडे फॉर्मेट में भारतीय टीम का रिकॉर्ड शानदार रहा है. टीम इंडिया ने इस मैदान पर अब तक 10 मुकाबले खेले हैं. इसमें 7 मैचों में भारतीय टीम को जीत और दो मैचों में हार मिली है. एक मैच का परिणाम नहीं आया था. भारत ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ विशाखापत्तनम में अब तक वनडे मैच नहीं खेला है.

विशाखापत्तनम के एसीए-वीडीसीए क्रिकेट स्टेडियम की पिच बल्लेबाजी के अनुकूल मानी जाती है. इस पिच पर दो सर्वाधिक बड़े स्कोर भारतीय टीम ने ही बनाए हैं. 18 दिसंबर 2019 को भारत ने वेस्टइंडीज के खिलाफ 5 विकेट पर 387 रन बनाए हैं. वहीं 5 अप्रैल 2005 को पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय टीम ने 9 विकेट पर 356 रन बनाए थे. दोनों मैचों में भारतीय टीम विजयी रही थी.

सबसे न्यूनतम स्कोर का रिकॉर्ड न्यूजीलैंड के खिलाफ है. 29 अक्टूबर 2016 को भारत के खिलाफ हुए मैच में न्यूजीलैंड 79 पर सिमट गई थी. दूसरा न्यूनतम स्कोर भारत का है.19 मार्च 2023 को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हुए मुकाबले में भारतीय टीम 117 रन पर सिमट गई थी.

रन से अंतर से सबसे बड़ी जीत भारत ने 2016 में न्यूजीलैंड के खिलाफ दर्ज की थी. भारतीय टीम 190 रन से जीती थी. वहीं विकेट के अंतर से सबसे बड़ी जीत ऑस्ट्रेलिया के नाम है. ऑस्ट्रेलिया ने 2023 में भारत को 10 विकेट से हराया था.

विशाखापत्तनम विराट कोहली के लिए भी लकी रहा है. 7 मैचों में वह 3 शतक लगा चुके हैं। इस मैदान पर सबसे ज्यादा शतक लगाने का रिकॉर्ड कोहली के नाम ही है. इस स्टेडियम में सबसे बड़ी पारी रोहित शर्मा ने (159 रन) वेस्टइंडीज के खिलाफ 2019 में खेली थी. दूसरे नंबर पर विराट कोहली हैं. कोहली ने 2018 में वेस्टइंडीज के खिलाफ ही नाबाद 157 रन की पारी खेली थी. भारत के कुलदीप यादव विशाखापत्तनम में सबसे सफल गेंदबाज रहे हैं। कुलदीप ने 9 मैचों में 4 विकेट चटकाए हैं.

कुल मिलाकर विशाखापत्तनम में आंकड़े भारत के पक्ष में हैं. भारतीय टीम दक्षिण अफ्रीका को तीसरे मुकाबले में हराकर सीरीज पर कब्जा कर सकती है.