Spiritual Tourism in India: ना पहाड़, ना समुद्र... घूमने के लिए 2025 में गूगल पर सबसे ज्यादा खोजी गई ये जगह, देखें VIDEO

Spiritual Tourism in India: इस साल भारतीय यात्रियों की पसंद में जबरदस्त बदलाव देखने को मिला है. सोशल मीडिया पर घूमने की चाह तो हर साल रहती है, लेकिन 2025 में लोगों की दिलचस्पी पहले से कहीं ज्यादा आध्यात्मिक जगहों की तरफ मुड़ी. इसका सबसे बड़ा सबूत है गूगल का इंडिया ईयर इन सर्च 2025 रिपोर्ट, जिसने साफ दिखा दिया कि देश में आध्यात्मिक पर्यटन का चलन नए ऊंचाइयों पर पहुंच चुका है.

'आध्यात्मिक सफर ने जीता भारत का दिल'

महाकुंभ बना सबसे बड़ा आकर्षण

गूगल के ट्रेंडिंग ट्रैवल सर्च में इस बार ना तो समुद्र तट नंबर वन पर रहे और ना ही हिल स्टेशन. सबसे ज्यादा खोजा गया आयोजन रहा महा कुंभ मेला 2025. यह आयोजन 144 साल में एक बार होता है, इसलिए लोगों का उत्साह चरम पर रहा. ट्रैवल कैटेगरी ही नहीं, बल्कि न्यूज़ और ओवरऑल ट्रेंडिंग सर्च में भी इस मेले का दबदबा देखने को मिला. यह साफ करता है कि इस मेले ने सभी पीढ़ियों को भारतीय आध्यात्मिकता से नए सिरे से जोड़ दिया.

युवा पीढ़ी भी हुई शामिल

ट्रैवल एक्सपर्ट मानते हैं कि इस बार कुंभ मेले ने आध्यात्मिक यात्रा को सिर्फ बुजुर्गों तक सीमित नहीं रहने दिया. बड़ी संख्या में युवा भी इसे अनुभव करने पहुंचे. विशेषज्ञों का मानना है कि इस ट्रेंड ने भारत को ग्लोबल स्पिरिचुअल टूरिज्म मैप पर और मजबूत पहचान दिलाई है. विदेशी यात्रियों के लिए भी डिजिटल गाइडेंस और ऑनलाइन सुविधाओं ने सफर आसान कर दिया.

चर्चा में आए कई अन्य धाम

इस बढ़ते ट्रेंड के बीच सोमनाथ मंदिर ने भी टॉप ट्रेंडिंग सर्च की लिस्ट में अपनी जगह बनाई और नौवें स्थान पर रहा. उससे जुड़ी यात्राओं में भी इस साल खासा इजाफा देखा गया.

विदेशी समुद्री गंतव्य भी रहे लोकप्रिय

हालांकि आध्यात्मिक भारत फैशन में रहा, लेकिन बीच और आइलैंड डेस्टिनेशन की चमक कम नहीं हुई. फिलीपींस, फु क्वॉक, फुकेट और मालदीव भारतीय यात्रियों की हॉलिडे लिस्ट में खूब खोजे गए. वहीं जॉर्जिया तीसरे स्थान पर रहा, जो अपने खूबसूरत नजारों, पुराने मठों, यूरोपीय अंदाज वाली गलियों और पारंपरिक खानपान की वजह से लगातार भारतीयों को आकर्षित करता रहा.

घरेलू पसंद भी बरकरार

कश्मीर और पुदुच्चेरी जैसे भारतीय डेस्टिनेशन भी टॉप सर्च में बने रहे. खास बात यह रही कि कश्मीर और जॉर्जिया दोनों ने लगातार दूसरे साल अपनी जगह बरकरार रखी है.