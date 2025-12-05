NZ vs WI 1st Test 2025 Day 5 Live Streaming: न्यूजीलैंड बनाम वेस्टइंडीज पहले टेस्ट का आखिरी दिन होगा निर्णायक, जानिए कब, कहां और कैसे देखें लाइव प्रसारण

न्यूजीलैंड (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Where To Watch New Zealand National Cricket Team vs West Indies Cricket Team Live Telecast: न्यूज़ीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम (NZ vs WI) के बीच वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) 2025-27 साइकिल का पहला मुकाबला क्राइस्टचर्च के हेगली ओवल (Hagley Oval) में खेला जा रहा हैं. न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले जा रहे पहले टेस्ट के चौथे दिन दूसरी पारी में शुरुआती झटके लगने के बाद शाई होप और जस्टिन ग्रिव्स की दमदार बल्लेबाजी की बदौलत वेस्टइंडीज ने मैच में वापसी की है। वेस्टइंडीज को जीत के लिए 531 रन का बड़ा लक्ष्य मिला है. चौथे दिन का खेल समाप्त होने के समय वेस्टइंडीज ने 4 विकेट पर 212 रन बना लिए थे. दूसरे दिन का खेल समाप्त! ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड पर बनाई 44 रनों की बढ़त, कंगारुओं का दबदबा जारी, यहां देखें पूरा स्कोरकार्ड

531 रन का लक्ष्य पाने उतरी वेस्टइंडीज की शुरुआत बेहद खराब रही. टीम ने 72 के स्कोर पर अपने 4 शीर्ष क्रम के बल्लेबाजों को गंवा दिया. ऐसा लग रहा था कि मैच का फैसला जल्द आ जाएगा, लेकिन शाई होप और जस्टिन ग्रिव्स ने शानदार और धैर्यपूर्ण बल्लेबाजी की और दिन के बचे हुए ओवरों में न्यूजीलैंड को कोई और सफलता नहीं लेने दी. होप और ग्रिव्स पांचवें विकेट के लिए अब तक 140 रन की साझेदारी कर चुके हैं.

शाई होप ने बेहतरीन शतक लगाया. होप 183 गेंद पर 1 छक्का और 15 चौकों की मदद से 116 रन बनाकर नाबाद हैं। वहीं ग्रिव्स 143 गेंद पर 6 चौकों की मदद से 55 रन बनाकर खेल रहे हैं. इससे पहले न्यूजीलैंड ने अपनी दूसरी पारी 8 विकेट पर 466 रन बनाकर घोषित की थी. कप्तान टॉम लैथम ने 145 और रचिन रवींद्र ने 176 रन की पारी खेली थी.

वेस्टइंडीज के लिए केमार रोच ने 5, ओजे शिल्ड्स ने 2 और जायडन सिल्स ने 1 विकेट लिए. पहली पारी में मिले 64 रन की बढ़त के आधार पर न्यूजीलैंड ने वेस्टइंडीज को जीत के लिए 531 रन का लक्ष्य दिया है. न्यूजीलैंड की पहली पारी 231 रन पर समाप्त हुई थी। वहीं वेस्टइंडीज अपनी पहली पारी में 167 पर सिमट गई थी. पांचवें और आखिरी दिन वेस्टइंडीज को जीत के लिए 319 की जरूरत होगी. वेस्टइंडीज की जीत, हार या मैच का ड्रॉ होना होप और ग्रिव्स पर निर्भर हैं.

न्यूज़ीलैंड बनाम वेस्टइंडीज पहला टेस्ट 2025 का 5वां दिन कब और कहां खेला जाएगा?

न्यूज़ीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम वेस्टइंडीज राष्ट्रीय क्रिकेट टीम (NZ vs WI) पहला टेस्ट मुकाबला 2 दिसंबर (मंगलवार) को हेगली ओवल, क्राइस्टचर्च में खेला जा रहा हैं. जिसके आखिरी दिन का खेल 06 दिसम्बर(शनिवार) को भारतीय समयानुसार मैच सुबह 3:30 बजे (IST) से खेला जाएगा.

न्यूज़ीलैंड बनाम वेस्टइंडीज(NZ vs WI) पहला टेस्ट 2025 का 5वां दिन का लाइव टेलीकास्ट कहां देखें?

भारत में न्यूज़ीलैंड बनाम वेस्टइंडीज पहला टेस्ट मैच का लाइव टेलीकास्ट सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क(Sony Sports Network) करेगा. दर्शक टीवी पर Sony Sports Channels के माध्यम से यह मुकाबला लाइव देख सकते हैं.

भारत में न्यूज़ीलैंड बनाम वेस्टइंडीज पहले टेस्ट 2025 का 5वां दिन की लाइव स्ट्रीमिंग कैसे देखें?

भारत में न्यूज़ीलैंड बनाम वेस्टइंडीज पहला टेस्ट मैच की लाइव स्ट्रीमिंग SonyLIV ऐप पर OTTplay Premium के माध्यम से उपलब्ध होगी. इसके अलावा दर्शक FanCode ऐप और वेबसाइट पर भी लाइव मैच देख सकते हैं.