NZ vs WI 1st Test 2025 Day 2 Live Streaming: न्यूजीलैंड बनाम वेस्टइंडीज पहले टेस्ट मैच का दूसरा दिन होगा रोमांचक? जानिए कब, कहां और कैसे देखें का लाइव प्रसारण

भारत में न्यूज़ीलैंड बनाम वेस्टइंडीज पहले टेस्ट 2025 के दूसरे दिन की लाइव स्ट्रीमिंग SonyLIV ऐप पर OTTplay Premium के माध्यम से उपलब्ध होगी. इसके अलावा दर्शक FanCode ऐप और वेबसाइट पर भी लाइव मैच देख सकते हैं.

क्रिकेट Naveen Singh kushwaha| Dec 02, 2025 07:37 PM IST
NZ vs WI 1st Test 2025 Day 2 Live Streaming: न्यूजीलैंड बनाम वेस्टइंडीज पहले टेस्ट मैच का दूसरा दिन होगा रोमांचक? जानिए कब, कहां और कैसे देखें का लाइव प्रसारण
वेस्टइंडीज (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Where To Watch New Zealand National Cricket Team vs West Indies Cricket Team Live Telecast: न्यूज़ीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम (NZ vs WI) के बीच वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) 2025-27 साइकिल का पहला मुकाबला क्राइस्टचर्च के हेगली ओवल (Hagley Oval) में खेला जा रहा हैं. न्यूज़ीलैंड की टीम पहले दिन के अंत तक 70 ओवर में 9 विकेट पर 231 की स्कोर पर संघर्ष करती हुई दिखाई दी. वेस्टइंडीज ने टॉस जीतकर गेंदबाज़ी चुनी और फैसले को सही साबित करते हुए शुरुआत में ही दबाव बना दिया. दिन का खेल समाप्त होने पर ज़करी फॉल्क्स (4)* और जैकब डफी (4)* क्रीज़ पर नाबाद रहे. न्यूजीलैंड ने 9 विकेट के नुकसान पर बनाए 231 रन,  केन विलियमसन ने ठोका अर्धशतक, वेस्टइंडीज के गेंदबाजों किया कमाल

न्यूज़ीलैंड के लिए दिन की सबसे बड़ी पारी केन विलियमसन ने 102 गेंदों में 52 रन बनाए और टीम को मुश्किल स्थिति से बाहर निकालने की कोशिश की. हालांकि उन्हें दूसरे छोर से लगातार समर्थन नहीं मिला और टीम नियमित अंतराल पर विकेट गंवाती रही. न्यूज़ीलैंड के मध्य क्रम में माइकल ब्रेसवेल (47) और टॉम ब्लंडेल (29) ने कुछ समय तक साझेदारी निभाई, लेकिन वे अपनी पारी को लंबे स्कोर में बदलने में असफल रहे. वेस्टइंडीज की गेंदबाज़ी शानदार रही. अनुभवी केमर रोच ने सटीक लाइन-लेंथ पर गेंदबाज़ी करते हुए 17 ओवर में 47 रन देकर 2 विकेट हासिल किए, जबकि ओजय शील्ड्स ने 2/34 और जस्टिन ग्रेव्स ने 2/35 के आंकड़े के साथ गहरी छाप छोड़ी. जेडन सील्स और जोहन लेन ने भी महत्वपूर्ण विकेट निकाले.

 न्यूज़ीलैंड बनाम वेस्टइंडीज पहला टेस्ट 2025 का दूसरा दिन कब और कहां खेला जाएगा?
न्यूज़ीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम वेस्टइंडीज राष्ट्रीय क्रिकेट टीम (NZ vs WI) पहला टेस्ट मुकाबला 2 दिसंबर (मंगलवार) को हेगली ओवल, क्राइस्टचर्च में भारतीय समयानुसार मैच सुबह 3:30 बजे (IST) से खेला जाएगा.
न्यूज़ीलैंड बनाम वेस्टइंडीज(NZ vs WI) पहले टेस्ट 2025 के दूसरा दिन का लाइव टेलीकास्ट कहां देखें?
भारत में न्यूज़ीलैंड बनाम वेस्टइंडीज पहले टेस्ट 2025 के दूसरे दिन का लाइव टेलीकास्ट सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क(Sony Sports Network) करेगा. दर्शक टीवी पर Sony Sports Channels के माध्यम से यह मुकाबला लाइव देख सकते हैं.
भारत में न्यूज़ीलैंड बनाम वेस्टइंडीज पहले टेस्ट 2025 के दूसरे दिन का लाइव स्ट्रीमिंग कैसे देखें?
भारत में न्यूज़ीलैंड बनाम वेस्टइंडीज पहले टेस्ट 2025 के दूसरे दिन की लाइव स्ट्रीमिंग SonyLIV ऐप पर OTTplay Premium के माध्यम से उपलब्ध होगी. इसके अलावा दर्शक FanCode ऐप और वेबसाइट पर भी लाइव मैच देख सकते हैं.

Cricket News Hagley Oval Hagley Oval Christchurch Kane Williamson Kemar Roach new zealand national cricket team New Zealand National Cricket Team vs West Indies Cricket Team new zealand national cricket team vs west indies cricket team match scorecard New Zealand vs West Indies New Zealand vs West Indies Live Streaming NZ vs WI West Indies cricket team Where To Watch New Zealand National Cricket Team vs West Indies Cricket Team Live Telecast World Test Championship 2025-27 WTC 2025-27 केन विलियमसन केमर रोच क्राइस्टचर्च क्रिकेट समाचार न्यूज़ीलैंड बनाम वेस्टइंडीज न्यूजीलैंड बनाम वेस्टइंडीज लाइव स्ट्रीमिंग न्यूजीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम न्यूज़ीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 वेस्टइंडीज राष्ट्रीय क्रिकेट टीम हेगली ओवल हेगली ओवल क्राइस्टचर्च

