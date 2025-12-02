NZ vs WI 1st Test 2025 Day 2 Live Streaming: न्यूजीलैंड बनाम वेस्टइंडीज पहले टेस्ट मैच का दूसरा दिन होगा रोमांचक? जानिए कब, कहां और कैसे देखें का लाइव प्रसारण

Where To Watch New Zealand National Cricket Team vs West Indies Cricket Team Live Telecast: न्यूज़ीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम (NZ vs WI) के बीच वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) 2025-27 साइकिल का पहला मुकाबला क्राइस्टचर्च के हेगली ओवल (Hagley Oval) में खेला जा रहा हैं. न्यूज़ीलैंड की टीम पहले दिन के अंत तक 70 ओवर में 9 विकेट पर 231 की स्कोर पर संघर्ष करती हुई दिखाई दी. वेस्टइंडीज ने टॉस जीतकर गेंदबाज़ी चुनी और फैसले को सही साबित करते हुए शुरुआत में ही दबाव बना दिया. दिन का खेल समाप्त होने पर ज़करी फॉल्क्स (4)* और जैकब डफी (4)* क्रीज़ पर नाबाद रहे. न्यूजीलैंड ने 9 विकेट के नुकसान पर बनाए 231 रन, केन विलियमसन ने ठोका अर्धशतक, वेस्टइंडीज के गेंदबाजों किया कमाल
न्यूज़ीलैंड के लिए दिन की सबसे बड़ी पारी केन विलियमसन ने 102 गेंदों में 52 रन बनाए और टीम को मुश्किल स्थिति से बाहर निकालने की कोशिश की. हालांकि उन्हें दूसरे छोर से लगातार समर्थन नहीं मिला और टीम नियमित अंतराल पर विकेट गंवाती रही. न्यूज़ीलैंड के मध्य क्रम में माइकल ब्रेसवेल (47) और टॉम ब्लंडेल (29) ने कुछ समय तक साझेदारी निभाई, लेकिन वे अपनी पारी को लंबे स्कोर में बदलने में असफल रहे. वेस्टइंडीज की गेंदबाज़ी शानदार रही. अनुभवी केमर रोच ने सटीक लाइन-लेंथ पर गेंदबाज़ी करते हुए 17 ओवर में 47 रन देकर 2 विकेट हासिल किए, जबकि ओजय शील्ड्स ने 2/34 और जस्टिन ग्रेव्स ने 2/35 के आंकड़े के साथ गहरी छाप छोड़ी. जेडन सील्स और जोहन लेन ने भी महत्वपूर्ण विकेट निकाले.