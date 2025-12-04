MP: शहडोल में गर्लफ्रेंड ने शादी से किया इनकार तो युवक ने किया हंगामा, इलेक्ट्रिक टावर पर चढ़ने का वीडियो वायरल
इलेक्ट्रिक टावर पर चढ़ा युवक (Photo: X|@FreePressMP)

शहडोल (मध्य प्रदेश), 4 दिसंबर: मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के शहडोल (Shahdol) जिले में बुधवार को एक 19 वर्षीय युवक ने अपनी गर्लफ्रेंड द्वारा शादी से इनकार किए जाने पर हाई-वोल्टेज ड्रामा कर दिया. जब गर्लफ्रेंड ने उसका कॉल उठाना बंद कर दिया, तो वह 33 kV के पावर टावर पर चढ़ गया और वहां से अपनी पूरी प्रेम कहानी जोर-जोर से सुनाने लगा. युवक का नाम संतोष साकेत है. वह देवोलैंड क्षेत्र में स्थित टावर के तीसरे लेवल तक पहुंच गया और खुदकुशी की धमकी देने लगा. बताया जा रहा है कि लड़की के परिवार ने शादी के प्रस्ताव को ठुकरा दिया था, जिसके बाद वह मानसिक रूप से परेशान था. करीब तीन घंटे तक वह फिल्म शोले के वीरू की तरह टावर पर बैठकर चिल्लाता और ड्रामा करता रहा. यह भी पढ़ें: Amethi Minor Rape: यूपी के अमेठी में 15 साल बच्ची के साथ मौलाना ने किया रेप, मां ने आरोपी को कोड़े से पीटा, देखें वीडियो

पुलिस ने सूझबूझ दिखाते हुए एक महिला कॉन्स्टेबल को उसकी गर्लफ्रेंड बनकर फोन पर बात करने को कहा. कॉन्स्टेबल ने संतोष को समझाया और भरोसा दिलाया कि वह उससे शादी करने के लिए तैयार है. यह सुनते ही संतोष शांत हुआ और नीचे उतरने के लिए राज़ी हो गया.

शहडोल में गर्लफ्रेंड ने शादी से किया इनकार तो युवक ने किया हंगामा

लगातार तीन घंटे तक चले प्रयासों के बाद पुलिस ने उसे सुरक्षित नीचे उतार लिया. यह पूरा मामला देवोलैंड थाना क्षेत्र के निमिहा गांव का है.