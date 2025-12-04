Amethi Minor Rape: यूपी के अमेठी में 15 साल बच्ची के साथ मौलाना ने किया रेप, मां ने आरोपी को कोड़े से पीटा, देखें वीडियो
यूपी के अमेठी में मौलाना ने किया नाबालिग बच्ची का रेप (Photo: X|@NCIBHQ)

अमेठी, 4 दिसंबर: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के अमेठी (Amethi) से एक बहुत ही परेशान करने वाला वीडियो सामने आया है, जिसमें एक महिला मौलाना को बार-बार कोड़े से मार रही है. मौलाना पर नाबालिग बच्ची के साथ रेप का आरोप है. मौलाना की पहचान हसीब के तौर पर हुई है, जो एक मदरसा टीचर है, और वायरल क्लिप में वह हाथ जोड़कर रहम की भीख मांगता दिख रहा है. यह घटना जामो पुलिस स्टेशन इलाके की बताई जा रही है, जिसके बाद पुलिस जांच शुरू कर दी गई है और अधिकारी इसमें शामिल लोगों की पहचान और सही जगह का पता लगाने में लगी है. सामने आए वीडियो में महिला उस आदमी का पीछा करती है और 11 बार कोड़े से मारती है, साथ ही गालियां भी देती है. क्लिप में उसे यह कहते हुए सुना जा सकता है, "तुमने 15 साल की लड़की के मुंह में कपड़ा ठूंसकर उसका रेप किया. मेरे पास सबूत है. अपना जुर्म कबूल करो, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगी." आरोपी ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों से इनकार किया है. एक दूसरी महिला ने पूरी घटना को मोबाइल फोन पर रिकॉर्ड किया. यह भी पढ़ें: VIDEO: फॉर्म मिलने में हुई देरी से गुस्साई महिला ने BLO की कर दी पिटाई, सड़क पर की बदसलूकी, रायपुर की घटना का वीडियो आया सामने

राष्ट्रीय गौ रक्षा वाहिनी के स्टेट इंचार्ज द्वारा सोशल मीडिया पर वीडियो और एक फॉर्मल कंप्लेंट लेटर पोस्ट करने के बाद यह मामला लोगों के सामने आया. आरोपी की पहचान बहमरपुर ग्राम पंचायत के एक मदरसे के टीचर मौलाना हसीब के तौर पर की गई थी, आरोपी के खिलाफ कुड़वार पुलिस स्टेशन में पहले भी उसके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज है. जिले के सभी मदरसों और टीचरों की जांच करने की भी मांग की, और कहा कि "मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे सुरक्षित नहीं हैं."

एक रिपोर्ट के मुताबिक, जामो पुलिस स्टेशन इंचार्ज विनोद सिंह ने कहा कि अधिकारी अभी उस महिला की पहचान करने में लगे हैं, जो जामो शहर में एक दुकान चलाती है, और मौलाना, जो अमेठी का नहीं माना जाता है, की पहचान करने में लगे हैं. जांच पूरी होने के बाद ही FIR दर्ज की जाएगी.