Australia vs England, 2nd Test Match Day 2 Live Streaming In India: ऑस्ट्रेलिया बनाम इंग्लैंड के बीच थोड़ी देर में शुरू होगा दूसरे दिन का खेल, यहां जानें भारत में कब, कहां और कैसे उठाए लाइव मुकाबले का लुफ्त

ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Australia National Cricket Team vs England National Cricket Team, 2nd Test Match Day 2 Live Streaming: ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच पांच मैचों की एशेज सीरीज का दूसरा मुकाबला 4 दिसंबर से खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला ब्रिस्बेन (Brisbane) के गाबा स्टेडियम (The Gabba) में खेला जा रहा हैं. ये मुकाबला डे-नाइट टेस्ट होगा. पहले टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया की टीम ने इंग्लैंड को आठ विकेट से हरा दिया. इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया की टीम ने सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली हैं. अब दूसरे टेस्ट मैच को जीतकर इंग्लैंड की टीम सीरीज में वापसी करना चाहेगी. दूसरे दिन का खेल आज यानी 5 दिसंबर को भारतीय समयानुसार सुबह 9:30 बजे से खेला जाएगा. इस सीरीज में ऑस्ट्रेलिया की कमान स्टीव स्मिथ (Steven Smith) के कंधों पर हैं. जबकि, इंग्लैंड की अगुवाई बेन स्टोक्स (Ben Stokes) कर रहे हैं. यह भी पढ़ें: Virat Kohli Funny Celebration Video: विराट का सेलिब्रेशन वीडियो हो रहा वायरल, किंग कोहली ने विकेट मिलते ही किया 'बाबा जी का ठुल्लू' डांस

पहले दिन का हाल

एशेज सीरीज 2025-26 के दूसरे गाबा टेस्ट के पहले दिन इंग्लैंड क्रिकेट टीम ने अपनी पहली पारी में 9 विकेट खोकर 325 रन बनाए. पिंक बॉल से खेले जा रहे इस मुकाबले में इंग्लैंड से जो रूट ने शतक जड़ा हैं. ऑस्ट्रेलिया से मिचेल स्टार्क ने घातक गेंदबाजी करते हुए 6 विकेट लिए हैं. वहीं, पहले दिन के खेल की समाप्ति तक क्रीज पर रूट (135) और जोफ्रा आर्चर (32) मौजूद हैं.

ऑस्ट्रेलिया के घातक गेंदबाज मिचेल स्टार्क ने अपने पहले ही ओवर में बेन डकेट (0) को आउट किया. मिचेल स्टार्क ने अपने दूसरे ओवर में ओली पोप (0) को भी आउट किया. महज पांच रन के स्कोर पर अपने 2 प्रमुख बल्लेबाजों के विकेट गंवाने वाली इंग्लैंड की टीम को जैक क्रॉली ने संभाला. दूसरे सेशन के दौरान क्रॉली 93 गेंदों में 76 रन बनाकर आउट हुए. अपनी पारी में उन्होंने 11 चौके लगाए. जैक क्रॉली ने जो रूट के साथ मिलकर 117 रन की साझेदारी की. जो रूट ने पहले दिन के तीसरे सेशन के दौरान 181 गेंदों में अपनी पारी को शतक में तब्दील किया. यह ऑस्ट्रेलिया में जो रूट का पहला शतक साबित हुआ.

मिचेल स्टार्क ने मैच के पहले ही ओवर में बेन डकेट को खाता खोले बिना ही पवेलियन भेज दिया. इसके बाद ओली पोप को भी शून्य के स्कोर पर आउट किया. हैरी ब्रूक 31 रन को भी मिचेल स्टार्क ने ही अपना शिकार बनया. इसके बाद मिचेल स्टार्क ने विल जैक्स 19 रन और गस एटकिंसन 4 रन को आउट कर अपने 5 विकेट हॉल पूरे किए. मिचेल स्टार्क ने ब्रायडन कार्स 0 रन को भी आउट किया. मिचेल स्टार्क ने 19 ओवर में 71 रन देते हुए 6 विकेट लिए.

ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच दूसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल कब और कहां खेला जाएगा?

भारत में ऑस्ट्रेलिया बनाम इंग्लैंड एशेज सीरीज के पांचों टेस्ट मैच को कैसे देखे सकते हैं?

ऑस्ट्रेलिया बनाम इंग्लैंड पहला एशेज टेस्ट मैच भारत में स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर टेलीकास्ट किया जाएगा.

ऑस्ट्रेलिया बनाम इंग्लैंड के बीच दूसरे टेस्ट मैच की लाइव स्ट्रीम कहां देखें?

ऑस्ट्रेलिया बनाम इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे एशेज टेस्ट सीरीज के दूसरे टेस्ट मैच की लाइव स्ट्रीमिंग जियो हॉटस्टार ऐप और वेबसाइट पर देख सकते हैं.

नोट: ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.