Virat Kohli Funny Celebration Video: विराट का सेलिब्रेशन वीडियो हो रहा वायरल, किंग कोहली ने विकेट मिलते ही किया 'बाबा जी का ठुल्लू' डांस

विराट कोहली का मजेदार जश्न (Photo Credit: X Formerly Twitter)

India National Cricket Team vs South Africa National Cricket Team, 2nd ODI Match: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला 3 दिसंबर को खेला गया. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला रायपुर (Raipur) के शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम (Shaheed Veer Narayan Singh International Stadium) में खेला गया. दूसरे वनडे मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका ने टीम इंडिया को चार विकेट से हरा दिया. इसके साथ ही दक्षिण अफ्रीका ने सीरीज में 1-1 की बराबरी कर ली हैं. अब तीसरे वनडे मुकाबले में दोनों टीमें सीरीज पर अपना कब्जा करना चाहेगी. ऐसे में दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता हैं. इस सीरीज में टीम इंडिया की कमान केएल राहुल (KL Rahul) के कंधों पर हैं. जबकि, दक्षिण अफ्रीका की अगुवाई टेम्बा बावुमा (Temba Bavuma) कर रहे हैं. यह भी पढ़ें: IND vs SA 3rd ODI: अब सीरीज पर कब्जा जमाने उतरेगी टीम इंडिया और साउथ अफ्रीका, जानें कब, कहां और कितने बजे खेला जाएगा फाइनल मुकाबला

दूसरे वनडे मुकाबले में टीम इंडिया को 4 विकेट से हार का सामना करना पड़ा, लेकिन पूरा मैच विराट कोहली के नाम रहा. पहले विराट कोहली ने 93 गेंदों में सात चौके और दो छक्के की मदद से 102 रनों की शानदार पारी खेली, इसके बाद जब टीम इंडिया फील्डिंग करने ग्राउंड पर उतरी तब विराट कोहली स्टेडियम में मौजूद 65 हजार दर्शकों को भी एंटरटेन करते नजर आए. वहीं अब विराट कोहली का सेलिब्रेशन सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है.

क्विंटन डिकॉक के आउट होने पर विराट कोहली ने किया मजेदार सेलिब्रेशन

surprise at 0:12 👀😅 pic.twitter.com/kHzmFjo3TS — Royal Challengers Bengaluru (@RCBTweets) December 3, 2025

टीम इंडिया के 359 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने मैदान पर उतरी दक्षिण अफ्रीकी टीम की शुरुआत खराब रही. इस दौरान साउथ अफ्रीका के अनुभवी विकेटकीपर बल्लेबाज क्विंटन डिकॉक पांचवें ओवर में अर्शदीप सिंह का शिकार बने. क्विंटन डिकॉक 10 गेंदों पर 8 रन बनाकर 30 गज के अंदर मिड-ऑन पर खड़े वाशिंगटन सुंदर को हवाई कैच थमा बैठे. वाशिंगटन सुंदर ने जैसे ही कैच पूरा किया कैमरा विराट कोहली पर फोकस हुआ, तब ही विराट कोहली का मस्ती भरा सेलिब्रेशन टीवी में कैद हो गया.

विराट कोहली का सेलिब्रेशन हुआ वायरल

अक्सर विराट कोहली मैदान पर डांस करते हुए नज़र आते हैं. टीम इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच रायपुर में दूसरे वनडे के दौरान भी विराट कोहली का यह अंदाज दिखा. विराट कोहली ने क्विंटन डिकॉक का विकेट मिलते ही ‘बाबा जी का ठुल्लू’ पोज किया. कॉमेडियन कपिल शर्मा इस तरह के इशारे से अक्सर लोगों को हंसाने का काम करते आए हैं. ये इशारा उन्होंने ही फेमस किया है.

वनडे में विराट कोहली ने जड़ा 53वां शतक

टीम इंडिया के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली ने रायपुर वनडे में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अपने वनडे करियर का 53वां शतक जड़ दिया. इंटरनेशनल क्रिकेट के किसी भी एक फॉर्मेट में सबसे ज्यादा शतक लगाने का रिकॉर्ड विराट कोहली के नाम दर्ज है. वहीं विराट कोहली ने रांची में खेले गए पहले वनडे मुकाबले में महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर को पीछे छोड़कर ये मुकाम हासिल किया था.

नोट: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.