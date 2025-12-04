यह घर आपका है! मुंबई के एक शख्स ने फ्लैट खरीदकरअपने माता-पिता को दिया सरप्राइज, Viral Video देख भावुक हुए लोग

फ्लैट खरीदकर शख्स ने माता-पिता को दिया सरप्राइज (Photo Credits: Instagram)

Viral Video: मुंबई (Mumbai) के एक शख्स ने अपने माता-पिता (Parents) को एकदम नया फ्लैट देकर सरप्राइज (Surprise) दिया, जिससे उसके माता-पिता भावुक हो गए और यह वीडियो लोगों को भी इमोशनल कर रहा है. वीडियो में उनके असली, इमोशनल रिएक्शन कैप्चर किए गए, जो तेजी से वायरल हो गया. अब बहुत ज्यादा शेयर की जा रही इस क्लिप में कपल को एक ऐसे अपार्टमेंट में जाते हुए दिखाया गया है जिसे वे किराए का अपार्टमेंट समझ रहे थे, लेकिन कुछ ही देर बाद उन्हें पता चला कि वह घर असल में उनका है. उनके बेटे आशीष जैन ने इस पूरे पल को रिकॉर्ड किया और प्रॉपर्टी के पेपर्स और उनके नाम वाली नेमप्लेट देकर सच्चाई बताई.

वीडियो में जैन अपने माता-पिता के साथ नए फर्निश्ड फ्लैट के अंदर खड़ा है. उसके माता-पिता रिलैक्स्ड लग रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि यह बस एक और किराए की जगह है जिसे वे देख रहे हैं, लेकिन जैन जल्द ही सरप्राइज बताता है कि उसने उनके लिए घर खरीद लिया है. जब वह उन्हें बताता है कि डीड और मेन दरवाजे की नेमप्लेट पर लिखे नाम उनके हैं, तो माता-पिता दोनों यकीन नहीं कर पाते. यह भी पढ़ें: वाह, इतने सारे पैसे! गाजियाबाद में जब बेटे ने माता-पिता को दी अपनी पहली सैलरी, Viral Video में देखें उनका दिल को छू लेने वाला रिएक्शन

फ्लैट खरीदकर शख्स ने अपने माता-पिता को दिया सरप्राइज

उनके एक्सप्रेशन में बदलाव तुरंत और दिल को छू लेने वाला होता है. उसके पिता उसे कसकर गले लगाते हैं, उसके माथे पर किस करते हैं और खुशी से झूम उठते हैं. उसकी मां, जो पहले हैरान और चुप रहती है, धीरे-धीरे इस खबर को समझती है और फिर फूट-फूट कर रोने लगती है और अपने बेटे को गले लगा लेती है. फिर जैन उन्हें चाबियां देते हैं और धीरे से कहते हैं, “यह घर आपका है,” यह लाइन अब क्लिप का इमोशनल हाइलाइट बन गई है.