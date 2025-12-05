IndiGo Flights Cancellation: इंडिगो की 550 से ज्यादा उड़ानें रद्द, एयरपोर्ट्स पर यात्रियों की लंबी कतारें; जानें कब सुधरेगी स्थिति?
IndiGo Flight (Photo: @indigo/X)

IndiGo Flight Cancellation News: देश की सबसे बड़ी एयरलाइन IndiGo इन दिनों भारी परिचालन संकट से जूझ रही है. बुधवार से शुरू हुआ यह परेशानी भरा दौर लगातार चौथे दिन तक जारी है. कई प्रमुख एयरपोर्ट्स पर यात्रियों की लंबी कतारें लग गईं और लोग फ्लाइट अपडेट पाने के लिए भटकते नजर आए. कंपनी ने माना है कि नए क्रू ड्यूटी नियमों की वजह से उनकी प्लानिंग बिगड़ गई है और अगले 2 से 3 दिन और उड़ानों में कटौती जारी रहेगी.

इंडिगो की 550 से ज्यादा उड़ानें रद्द

क्यों बिगड़ा IndiGo का पूरा शेड्यूल?

एयरलाइन के मुताबिक हाल ही में लागू हुए फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन के दूसरे चरण ने पूरे प्लान को गड़बड़ा दिया. नए नियमों के हिसाब से जितने क्रू की जरूरत थी, कंपनी उसका अनुमान नहीं लगा पाई. इसके साथ ही खराब मौसम, सिस्टम में तकनीकी अड़चनें और विंटर शेड्यूल की बदलती मांग ने मिलकर स्थिति और खराब कर दी.

कितनी उड़ानें रद्द हुईं

बीते तीन दिनों में अकेले गुरुवार को 550 से ज्यादा उड़ानें रद्द करनी पड़ीं. दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद और बेंगलुरु जैसे बड़े एयरपोर्ट्स पर दर्जनों फ्लाइट्स या तो कैंसिल हुईं या घंटों की देरी से उड़ीं. शुक्रवार की सुबह भी दिल्ली से पुणे जाने वाली शुरुआती तीन उड़ानें ऑपरेट नहीं हो सकीं.

DGCA ने जताई नाराजगी

लगातार हो रही गड़बड़ी पर DGCA ने सख्त रुख अपनाया है. नियामक ने साफ कहा कि यह गड़बड़ी IndiGo की गलत आकलन और कमजोर योजना की वजह से हुई है. वहीं नागर विमानन मंत्री ने एयरलाइन प्रबंधन को तलब कर स्थिति संभालने में लापरवाही पर नाराजगी जताई है.

यात्रियों को क्या करना चाहिए?

एयरलाइन ने कहा है कि सभी यात्रियों को सफर पर निकलने से पहले फ्लाइट स्टेटस जरूर चेक करना चाहिए. कंपनी ने पूरी स्थिति सामान्य होने की समयसीमा 10 फरवरी बताई है. तब तक कई रूट्स पर उड़ानों की संख्या कम चलेगी.

कब मिलेगा राहत?

हालात धीरे-धीरे सुधर रहे हैं, लेकिन पूरी तरह स्थिर संचालन बहाल होने में अभी समय लगेगा. IndiGo ने DGCA को भरोसा दिया है कि फरवरी के दूसरे हफ्ते तक नेटवर्क स्थिर कर दिया जाएगा.