IND vs SA 3rd ODI 2025, Visakhapatnam Weather Report: दक्षिण अफ्रीका बनाम टीम इंडिया निर्णायक वनडे पर बारिश का साया? जानिए कैसा रहेगा विशाखापत्तनम का मौसम का हाल

भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका (Photo Credit: X Formerly Twitter)

India National Cricket Team vs South Africa National Cricket Team, Visakhapatnam Weather Report: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम (IND vs SA) तीन मैचों की वनडे सीरीज़ का तीसरा मुकाबला 06 दिसंबर (शनिवार) को विशाखापत्तनम (Visakhapatnam) के एसीए-वीडीसीए क्रिकेट स्टेडियम(ACA-VDCA Cricket Stadium) में खेला जाएगा. सीरीज़ फिलहाल 1-1 की बराबरी पर है. रांची में खेले गए पहले मुकाबले में भारत ने जीत दर्ज की थी, जबकि रायपुर में दक्षिण अफ्रीका ने वापसी करते हुए जीत हासिल की और सीरीज़ को रोमांचक मोड़ पर ला खड़ा किया. निर्णायक वनडे में दक्षिण अफ्रीका बनाम टीम इंडिया होगा रोमांचक मुकाबला, जानिए हेड टू हेड रिकार्ड्स, मिनी बैटल, स्ट्रीमिंग समेत सभी डिटेल्स

अगर दोनों टीमों की बल्लेबाज़ी की बात करें तो दोनों पक्षों के बल्लेबाज़ शानदार लय में नज़र आए हैं, वहीं गेंदबाज़ी विभाग को काफी संघर्ष करना पड़ा है. दोनों मैचों में बड़े स्कोर देखने को मिले और पिच बल्लेबाज़ों के लिए काफी मददगार साबित हुई. विशाखापट्टनम में भी हालात अलग होने की उम्मीद कम ही है, क्योंकि मैदान की बाउंड्री अपेक्षाकृत छोटी है और इस वेन्यू पर पहले भी कई हाई-स्कोरिंग मुकाबले खेले जा चुके हैं. ऐसे में तीसरा वनडे भी रोमांच और रनों की बरसात से भरपूर हो सकता है.

विशाखापत्तनम का मौसम(Visakhapatnam Weather Report)

विशाखापट्टनम के Dr. Y.S. राजशेखर रेड्डी ACA-VDCA क्रिकेट स्टेडियम में 6 दिसंबर 2025 को खेले जाने वाले भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका तीसरे वनडे मैच के दौरान मौसम की स्थिति काफी अनुकूल रहने की उम्मीद है. मैच के दिन सुबह का तापमान 27 डिग्री सेल्सियस से शुरू होकर दोपहर में 28 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचेगा, जबकि शाम होते होते यह घटकर 19 डिग्री सेल्सियस तक आ जाएगा. आकाश में बादल छाए रहेंगे लेकिन बारिश की संभावना शून्य प्रतिशत है, जिससे पूरे 50-50 ओवर का मैच बिना किसी बाधा के खेला जा सकेगा. हवा की गति 13-14 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास रहेगी, जो तेज गेंदबाजों को शाम के समय स्विंग कराने में मदद कर सकती है.

हालांकि, खेल के सबसे बड़े फैक्टर के रूप में ओस की गिरफ्त में पिच और आउटफील्ड रहेगी, खासकर सूर्यास्त के बाद गेंद को पकड़ना गेंदबाजों के लिए काफी मुश्किल हो जाएगा. आर्द्रता का स्तर 60-65 प्रतिशत के बीच बना रहेगा और वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 'बहुत अस्वस्थ' श्रेणी में रहने का अनुमान है, लेकिन यह खेल पर कोई प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं डालेगा. कुल मिलाकर मौसमी परिस्थितियां बल्लेबाजों के लिए अनुकूल हैं और एक हाई-स्कोरिंग मुकाबले की संभावना बनती है.