Government Schemes For Pregnant Women: गर्भवती महिलाओं को सरकार दे रही है वित्तीय सहायता, कैसे मिलेगा लाभ? एक क्लिक पर देखें पूरा प्रोसेस

Government Schemes For Pregnant Women: भारत में कई परिवार अभी भी ऐसे हैं जहां महिलाओं को बच्चों के जन्म के बाद सही न्यूट्रिशंस नहीं मिल पाते हैं. आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की महिलाओं के सामने ऐसी परिस्थितियों ज्यादा देखी जाती है. केंद्र सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना ( PMMVY ) चलाई जा रही है. जिसमें गर्भवती महिलाओं को केंद्र सरकार की तरफ से आर्थिक सहायता दी जाती है, ताकि वे उन पैसों से खुद का और अपने बच्चों का ख्याल रख सके. केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY) के तहत गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को आर्थिक सहायता दी जा रही है. इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को लगभग 11,000 रुपए तक की मदद दी जाती है, जो गर्भावस्था के दौरान और प्रसव के बाद उनके स्वास्थ्य और पोषण के लिए है.

सरकार की तरफ से गर्भवती महिलाओं को मिलने वाले प्रमुख लाभ

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY)

केंद्र सरकार की मुख्य योजना, जिसमें गर्भवती महिलाओं को 5,000 रुपए की नकद सहायता दी जाती है. कुछ मामलों में कुल लाभ 6,000 रुपए या 11,000 रुपए तक पहुँच सकता है जब जननी सुरक्षा योजना (JSY) और अतिरिक्त प्रोत्साहन शामिल हों. लाभ सीधे DBT (Direct Benefit Transfer) के ज़रिये बैंक खाते में आता है.

जननी सुरक्षा योजना (JSY)

गर्भवती महिलाओं को मजदूरी नुक़सान की भरपाई और सुरक्षित अस्पताल में डिलीवरी के लिए नकद सहायता मिलती है.

प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्‍व अभियान (PMSMA)

हर महीने विशेष दिनों पर नि:शुल्क जांच और स्वास्थ्य सेवा जैसे अल्ट्रासाउंड, ब्लड व निगरानी सेवाएँ उपलब्ध कराई जाती हैं.

पोषण और स्वास्थ्य सेवाएं

गर्भवती महिलाओं को फ्री भोजन, पोषण सहायता और स्वास्थ्य केंद्रों पर जांच सेवाएं मिलती हैं.

इन योजनाओं के लिए पात्रता, आवेदन प्रक्रिया और जरूरी डाक्यूमेंट्स को सरल भाषा में समझें:

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY)

योजना का उद्देश्य:

यह योजना गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराती माताओं को आर्थिक सहायता देकर उनके स्वास्थ्य, पोषण और सुरक्षित डिलीवरी को प्रोत्साहित करती है.

पात्रता (Eligibility)

आप इस योजना के लिए पात्र हैं यदि:

आप भारत की नागरिक महिला हैं

आपकी गर्भधारण 01 जनवरी 2017 या उसके बाद हुई है

यह पहली संतान है

आप सरकारी या PSU के नियमित कर्मचारी नहीं हैं (जिन्हें पहले से मातृत्व लाभ मिलता हो)

दूसरी संतान सिर्फ लड़की होने पर भी लाभ मिलता है.

योजना के तहत मिलने वाला लाभ

सरकार द्वारा कुल 5,000 रुपए का मातृत्व लाभ दिया जाता है, जो तीन किस्तों में बैंक खाते में सीधे मिलता है:

गर्भ पंजीकरण पर 1,000 रुपए

गर्भ का कम से कम एक प्रसव-पूर्व (ANC) जांच पूरा होने पर 2,000 रुपए

बच्चे के जन्म और आवश्यक टीकाकरण पूरा होने पर 2,000 रुपए

यदि दूसरी संतान लड़की है, तो एकमुश्त 6,000 रुपए का लाभ भी दिया जा सकता है (शर्तों के साथ).

आवेदन (Application) का प्रोसेस

ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन:

आधिकारिक PMMVY पोर्टल pmmvy.wcd.gov.in पर जाएं

अपना आधार नंबर या मोबाइल नंबर दर्ज करें और OTP से वेरीफाई करें

फॉर्म भरें और आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें.

ऐसे करें ऑफलाइन आवेदन:

अपने नज़दीकी आंगनवाड़ी केंद्र / स्वास्थ्य केंद्र पर Form-1A लेकर उसे भरे और जमा करें

आंगनवाड़ी कार्यकर्ता आपकी मदद कर सकती हैं.

ये डाक्यूमेंट्स जरूरी:

MCP कार्ड (मातृ एवं शिशु सुरक्षा कार्ड)

पहचान प्रमाण (Aadhaar/अन्य मान्य ID)

बैंक खाते की कॉपी (पासबुक/चेक)

Form-1A भरा हुआ

प्रसव-पूर्व जांच/टीकाकरण सर्टिफिकेट (जहाँ आवश्यक).

आवेदन करने की अंतिम समयसीमा

आप LMP (Last Menstrual Period) की तारीख से 730 दिनों (लगभग 2 वर्षों) के भीतर आवेदन कर सकती हैं.

कब मिलते हैं पैसे?

यदि आपने 6 महीने पहले गर्भ धारण किया और आवश्यक जांच भी कर ली है, तो आप पहले के 1,000 रुपए और 2,000 रुपए के लिए आवेदन कर सकती हैं.

डिलीवरी के बाद बच्चे के जन्म पंजीकरण और टीकाकरण होने पर अगला 2,000 रुपए मिलेगा.

यदि यह दूसरी संतान है और बेटी है तो 6,000 रुपए का भी लाभ मिल सकता है.

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY) के लिए ऑनलाइन आवेदन लिंक, कैसे आवेदन करें, और अपने आवेदन/भुगतान की स्थिति/status कैसे चेक करें.

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY) पोर्टल:

https://pmmvy.wcd.gov.in/ यह सरकार की सरकारी वेबसाइट है जहाँ आप ऑनलाइन आवेदन, लॉगिन और आवेदन स्टेटस देख सकते हैं.

ऑनलाइन आवेदन कैसे करें (Step-by-Step)

स्टेप 1 — पोर्टल खोलें

ऊपर दिए गए लिंक (pmmvy.wcd.gov.in) पर अपने फोन/लैपटॉप में ब्राउज़र से जाएं.

स्टेप 2 — Citizen Login चुनें

Citizen Login या Apply Online वाला ऑप्शन चुनें.

अपना मोबाइल नंबर दर्ज करें और OTP द्वारा Verify करें.

स्टेप 3 — फॉर्म भरें

आवश्यक जानकारी जैसे नाम, पता, बैंक/पोस्ट ऑफिस डिटेल, आधार आदि दर्ज करें.

MCP कार्ड, गर्भावस्था के विवरण और अन्य दस्तावेज़ अपलोड करें.

स्टेप 4 — सबमिट करें

सारी जानकारी सही होने पर Submit बटन प्रेस करें.

आपके पास Registration ID / Acknowledgement आएगा — इसे संभालकर रखें.

अगर ऑनलाइन करना मुश्किल लगे तो नज़दीकी आंगनवाड़ी केंद्र या स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर भी आवेदन कर सकते हैं — वहां ASHA/आंगनवाड़ी वर्कर भी मदद करते हैं.

आवेदन स्थिति (Status) कैसे चेक करें

स्टेप 1 — वेबसाइट खोलें

pmmvy.wcd.gov.in पर जाएं.

वहां “Track / Status Check” का ऑप्शन दिखेगा.

स्टेप 2 — जानकारी दर्ज करें

बेनेफिशरी आईडी (Beneficiary ID)/रजिस्टर मोबाइल नंबर या आधार नंबर दर्ज करें.

Validate/Submit प्रेस करें.

स्टेप 3 — देखें स्टेटस

अब आपके सामने यह दिखेगा कि भुगतान जारी हुआ है या आवेदन प्रोसेस में है.

कुछ आवश्यक बातें

आपको आवेदन के लिए मोबाइल नंबर, आधार, बैंक खाते की जानकारी चाहिए.

भुगतान डायरेक्ट आपके बैंक खाते में DBT (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से आता है.

MCP कार्ड/प्रसव-पूर्व जांच और जन्म/टीकाकरण संबंधित दस्तावेज़ जरूरी होते हैं.