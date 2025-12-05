IND vs SA 3rd ODI 2025 Preview: निर्णायक वनडे में दक्षिण अफ्रीका बनाम टीम इंडिया होगा रोमांचक मुकाबला, जानिए हेड टू हेड रिकार्ड्स, मिनी बैटल, स्ट्रीमिंग समेत सभी डिटेल्स

भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका (Photo Credit: X Formerly Twitter)

India National Cricket Team vs South Africa National Cricket Team Preview: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम (IND vs SA) तीन मैचों की वनडे सीरीज़ का तीसरा मुकाबला 06 दिसंबर (शनिवार) को विशाखापत्तनम (Visakhapatnam) के एसीए-वीडीसीए क्रिकेट स्टेडियम(ACA-VDCA Cricket Stadium) में खेला जाएगा. सीरीज़ फिलहाल 1-1 की बराबरी पर है. रांची में खेले गए पहले मुकाबले में भारत ने जीत दर्ज की थी, जबकि रायपुर में दक्षिण अफ्रीका ने वापसी करते हुए जीत हासिल की और सीरीज़ को रोमांचक मोड़ पर ला खड़ा किया. विशाखापत्तनम में टीम इंडिया के बल्लेबाज मचाएंगे कोहराम या दक्षिण अफ्रीका के गेंदबाज करेंगे सीरीज पर कब्जा, मैच से पहले जानें कैसा रहेगा पिच का मिजाज

अगर दोनों टीमों की बल्लेबाज़ी की बात करें तो दोनों पक्षों के बल्लेबाज़ शानदार लय में नज़र आए हैं, वहीं गेंदबाज़ी विभाग को काफी संघर्ष करना पड़ा है. दोनों मैचों में बड़े स्कोर देखने को मिले और पिच बल्लेबाज़ों के लिए काफी मददगार साबित हुई. विशाखापट्टनम में भी हालात अलग होने की उम्मीद कम ही है, क्योंकि मैदान की बाउंड्री अपेक्षाकृत छोटी है और इस वेन्यू पर पहले भी कई हाई-स्कोरिंग मुकाबले खेले जा चुके हैं. ऐसे में तीसरा वनडे भी रोमांच और रनों की बरसात से भरपूर हो सकता है.

भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका हेड टू हेड रिकॉर्ड (IND vs SA Head To Head Record): भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका के बीच अब तक 96 वनडे मुकाबले खेले गए हैं. दक्षिण अफ्रीका ने 52 मैच जीते हैं जबकि भारत ने 41 मुकाबलों में जीत दर्ज की है. 3 मैच बिना परिणाम के समाप्त हुए.

भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका तीसरे ODI 2025 मैच के मुख्य खिलाड़ी (IND vs SA Key Players To Watch Out): रोहित शर्मा, विराट कोहली, एडेन मार्करम, मार्को जेनसन, कुलदीप यादव, मार्को जानसन ये खिलाड़ी मैच का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं और इनका प्रदर्शन दोनों टीमों की जीत-हार तय कर सकता है.

वैसे खिलाड़ी जो मिनी बैटल में एक-दूसरे को कर सकते हैं परेशान (Mini Battle): हर्षित राणा बनाम एडेन मार्करम की भिड़ंत दिलचस्प रहने वाली है. इसके अलावा विराट कोहली और कॉर्बिन बॉश के बीच भी कड़ा संघर्ष देखने को मिल सकता है. दोनों टीमों के पास बेहतरीन बल्लेबाजी और गेंदबाजी लाइनअप है, जो एक-दूसरे के लिए बड़ी चुनौती बनेंगे.

भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका तीसरा ODI 2025 कब और कहां खेला जाएगा?

दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीसरा मुकाबला 06 दिसंबर (शनिवार) को विशाखापत्तनम के एसीए-वीडीसीए क्रिकेट स्टेडियम में भारतीय समयानुसार दोपहर 01:30 PM से खेला जाएगा. जिसका टॉस 01:00 PM को होगा.

भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका तीसरे ODI मैच 2025 का टेलीकास्ट या स्ट्रीमिंग कैसे देखें?

भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका तीसरे ODI मैच 2025 का प्रसारण अधिकार आधिकारिक ब्रॉडकास्टर्स जिओस्टार स्पोर्टस नेटवर्क के पास है. भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच तीसरे वनडे मैच का सीधा प्रसारण स्टार स्पोर्टस नेटवर्क के टीवी चैनलों पर उपलब्ध होगा. वहीं, इस रोमांचक मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग डिजिटल प्लेटफॉर्म जिओहॉटस्टार पर भी देखी जा सकती है

भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका तीसरे ODI 2025 के लिए संभावित इलेवन

भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: रोहित शर्मा, यशस्वी जयसवाल, विराट कोहली, रुतुराज गायकवाड़, वॉशिंगटन सुंदर, केएल राहुल (विकेटकीपर/कप्तान), रवींद्र जड़ेजा, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा

दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम : रयान रिकेल्टन, क्विंटन डी कॉक (विकेटकीपर), एडेन मार्कराम (कप्तान), मैथ्यू ब्रीट्ज़के, टोनी डी ज़ोरज़ी, डेवाल्ड ब्रेविस, मार्को जानसन, कॉर्बिन बॉश, प्रेनेलन सुब्रायेन, नांद्रे बर्गर, ओटनील बार्टमैन